[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 고하중·내마모 복합재료 기술을 활용한 선박용 Chock 보호커버 개발한 ‘미르이엔지’

미르이엔지는 조선·해양 산업의 안전과 효율성을 높이는 소재 기반 기술 기업으로, 특히 고하중·내마모 복합재료 기술을 활용한 선박용 Chock 보호커버 (Chock sealing, 상품명) 국산화했다. 전량 수입 의존 구조였던 고부가 선박 기자재를 국내 기술로 대체하여 글로벌 시장을 목표로 하는 혁신 기업이다. 박용하 대표(50)가 2022년 4월에 설립했다.“10년 이상 삼성중공업 연구소에서 재료 및 소재 기반 제품 개발을 진행해 왔으며, 현장 애로 개선·신기술 접목 프로젝트를 주도하였습니다. 또한, 부산에 있는 동아대학교 조선해양공학과에서 겸임교수로 활동하며 연구 및 지식 보급에도 참여했습니다.”대표 아이템은 ‘선박용 Chock 보호커버’다. “선박은 정박 시 로프가 Chock (mooring fairlead)을 통과하며 하중을 받는데, 이 과정에서 로프 마모·절단 사고가 빈번합니다. 실제로 로프 관련 사고는 선박에서 발생하는 안전사고 중 6번째로 높은 비중을 차지합니다.”미르이엔지의 제품은 다음 기능을 갖는 선박 안전 핵심부품이다. △로프 마찰·손상을 최소화하여 로프 수명을 최대 70% 이상 연장 △기존 수입품 대비 60% 경량화, 20% 가격 경쟁력 확보, 40% 내구성 향상 △자외선 경화 GFRP 복합재료를 기반으로 성형 시간 및 변형을 최소화 △체결 간소화 및 On-board 설치 최적화 △고하중 실증 시험 기반 내구성 검증 등이다. 또한, OCIMF (MEG 4) 권고사항에 따라 글로벌 선주사들은 Chock 보호커버 장착을 요구하고 있어 시장 수요도 매우 크다.미르이엔지의 경쟁력은 크게 3가지로 정리할 수 있다. 첫째, 성능 기반 차별성이다. 해외 수입 제품 대비 물성강도 2배, 마모 및 열화 최소화, 로프 표면 마찰을 줄이고 자체 개발 소재 적용, 극저온(-45℃) ~ 고온(60℃) 환경에서도 변형 최소화, 업계 최소 DNV(verification statement) 선급인증을 획득했다.둘째, 형상 및 설계 차별성이다. On-board 설치 가능 구조로 설치시간 30% 단축, 최적 체결 방법으로 안정성 증가, 3분할 디자인으로 작업 난이도를 최소화했다.셋째, 가격 경쟁력이다. 해외 수입 제품 대비 70~80% 수준 가격이며, 국내 조선소가 요구하는 사양을 초기 설계부터 반영 신뢰성을 확보했다.미르이엔지는 B2B로 조선·해양 산업 특성에 맞춰 기술 기반 영업과 글로벌 홍보 전략을 함께 추진하고 있다. 국내 빅3 조선소 (삼성중공업, HD 현대, 한화오션)과 기술을 협의하고, 실제 요구사항(볼트 장착 방식, 실하중 테스트 등)을 제품에 즉시 반영한다. Offshore Korea, Kormarine등 국내 조선 기자재 박람회 전시 및 참가하고, Nor-shipping(노르웨이), SMM(독일), Posidonia(그리스) 등 해외 박람회 참가 예정이다. 또한 선박 현장 시연 영상, 설치 메뉴얼, 브로슈어 제작으로 신뢰도를 확보하고 있다.“우리 사업은 양산설비, 금형, 원소재 확보 등 초기 자본이 많이 들어가는 모델입니다. 과제 선정 이후 제품 개발 및 출시로 현재 판매되고 있으나 아직 소규모로 진행하고 있습니다. 양산을 위한 생산설비 확보 및 원소재 조달, 적치 공간 및 공장 등을 필요로 해 향후 5년 이내에 30억원 이상의 규모로 투자유치가 필요한 실정입니다. 제조업의 특성상 초기 투자를 받는 것이 어렵기 때문에, 제품의 실적 및 미래 사업 유망성을 확보하여 2026년에는 본격적인 투자 유치를 위한 노력을 진행할 계획입니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “대형 조선소에서 근무하며 느낀 가장 큰 문제는 선박 건조 및 생산능력은 전 세계에서 가장 높은 우위를 점하고 있으나, 부품은 해외에서 수입되는 것이 아직 많다는 것입니다. 이 중 Chock 보호커버는 단가가 높고, 납기가 길며, 설치 어려움 및 재질 문제 등 한계가 큽니다. 이 문제를 해결하기 위해, 우리 팀이 보유한 복합재료 기술, 팀 구성원의 조선 제품 개발 경험, 현장 네트워크, 시장의 실질적 요구 등이 맞아떨어져 창업을 결심하게 되었습니다. 초기 자금은 손상원인 분석 및 난이도 높은 실험 대응과 같은 금속 컨설팅 사업화를 통한 자본과 정부지원 R&D 자금을 활용하였습니다. 앞으로는 투자 유치를 통해 양산 체계를 확대할 계획입니다.”창업 후 박 대표는 “해외 생산기술 등을 벤치마킹 하면서 보유한 엔지니어링 및 복합재료 제조 기술 등을 통해 확보한 노하우와 제품화 검증을 통한 우수한 기술을 국내 대형 조선소에서 인정받고, ‘해외 대체품으로 적합하다’라는 피드백을 받았을 때가 큰 보람을 느꼈다”며 “로프 사고는 실제로 인명사고로 이어지는데, 우리 제품이 로프 마모를 줄여 선원 안전과 장비 보호에 기여한다는 점에서 큰 의미가 있다”고 말했다.미르이엔지는 총인원 19명이며, 이중 조선해양팀장은 조선소 근무 경력 및 복합재료 전문가로 제품 개발 및 개발 검증을 진행하고 있다. 기술영업팀 팀장은 다양한 자격증을 보유하고 제품 엔지니어링 및 기술 영업을 진행하고 있다. 모든 팀 구성원이 선박 및 조선기자재 분야 실무 경험을 보유하고 있으며, 제품 개발에서부터 생산 및 검증, 설치까지 원스톱으로 수행할 수 있는 팀이다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “미르이엔지의 목표는 명확하다”며 “2025년 제품 개발 및 고도화, 관련 제품 계약 체결(완료), 2026년 국내 시장 점유율 20% 확보(현재 5%), 해외 영업망 구축, 2027년 대량 양산 시스템 구축, 2028년 신사업 확장(보유 기술을 활용한 선박 기자재 사업 확대, 글로벌 시장 진출)이 목표”라고 말했다.미르이엔지는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com