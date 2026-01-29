[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] 나무 생애 데이터를 전자 의무방식으로 관리하는 기업 ‘그리너랩’

손채현 그리너랩 대표



-대표 아이템은 AI기반 수목 EHR 플랫폼 ‘TreeAiD’

-나무 한 그루 단위로 위치, 진단·처방 이력, 사진 기록, 환경·토양 데이터, 관리·작업 이력을 하나의 디지털 건강 기록으로 누적

그리너랩은 나무의 생애 데이터를 전자 건강 기록(EHR, Electric Health Record) 방식으로 관리하는 AI 기반 수목 헬스케어 기업이다. 손채현 대표가 2023년 2월에 설립했다.“도시의 나무는 시민 안전, 기후 대응, 탄소 흡수와 직접적으로 연결된 주요 자산이지만, 그동안 관리 방식은 종이 문서와 개인 경험에 의존해 왔습니다. 그리너랩은 이 구조를 데이터 기반 관리 체계로 전환하는 것을 실현하고 있습니다.”대표 아이템은 AI기반 수목 EHR 플랫폼 ‘TreeAiD’다. TreeAiD는 나무 한 그루 단위로 위치, 진단·처방 이력, 사진 기록, 환경·토양 데이터, 관리·작업 이력을 하나의 디지털 건강기록으로 누적하는 시스템이다.현장에서는 나무 의사가 스마트폰이나 태블릿으로 진단 내용을 입력하면 AI가 기존 수목 진료 데이터를 기반으로 진단 문장 정리와 병해 가능성 판단을 보조하고, 해당 기록은 지자체 · 관리기관이 도시 전체 단위로 한눈에 파악할 수 있도록 시각화된다.또한 TreeAiD는 △IoT 센서와 연동한 환경 모니터링 △3D 디지털 트윈 기반 녹지 관리 △공공기관이 요구하는 관리 이력·증빙 데이터 구조까지 포함하여 도시 녹지와 공공 인프라 환경에서 바로 적용할 수 있는 관리 플랫폼으로 설계되어 있다. 현재는 TRYOUT 공공 · 민간 실증 프로그램을 통해 실제 운영 환경에서 기능과 효과를 검증했다.그리너랩의 경쟁력은 ‘나무의 건강을 EMR이 아닌 EHR 관점에서 관리한다’는 점이다. TreeAiD는 단순한 진단 기록을 넘어, 환경·관리·변화 이력까지 포함한 생애 단위의 건강 데이터를 축적하는 구조로 설계되어 있다. 또한 이 EHR는 현장에서 실제로 작동하도록 만들어졌다는 점이 차별점이다. 나무의사가 사용하는 진단 흐름을 그대로 반영해 입력 부담을 최소화했고, 축적된 데이터는 AI를 통해 진단 정리·병해 가능성 판단을 보조하는 방식으로 활용된다.무엇보다 공공기관 관점에서 중요한 ‘관리 이력의 증빙 가능성’이 핵심 경쟁력이다. TreeAiD는 TRYOUT 공공·민간 실증을 통해 도시 녹지 관리 과정에서 발생하는 모든 기록을 데이터로 남기고 설명할 수 있는 EHR 구조를 검증하고 있으며, 이는 향후 지자체·공공기관이 요구하는 책임 관리·예산·안전·기후 대응 보고까지 확장할 수 있는 기반이 된다.그리너랩은 광고 중심의 마케팅보다는 공공·현장 실증을 통한 레퍼런스 기반 판로 개척에 집중하고 있다. 수목 관리와 같은 공공 인프라 영역에서는, 실제로 사용해 보고 효과가 검증된 사례가 가장 중요한 기준이 되기 때문이다.“국내에서는 지자체·공공기관 실증 사업과 TRYOUT와 같은 프로그램을 통해 TreeAiD 수목 EHR를 실제 운영 환경에 적용하고, 그 결과를 바탕으로 유사한 환경의 기관과 기업으로 확산시키는 방식으로 판로를 넓히고 있습니다. 해외 시장에서도 마찬가지로, 도시·공공기관·농업 조직과의 PoC를 통해 현지 환경에 맞게 검증한 뒤 단계적으로 도입 범위를 확대하는 전략을 취하고 있습니다. 마케팅보다는 ‘검증된 운영 사례’ 자체가 가장 중요한 판로 역할을 하고 있습니다.”그리너랩은 2024년 하반기에 시드 투자를 유치했으며, 현재 TIPS 프로그램을 수행 중이다. 이를 통해 수목 EHR 플랫폼의 기술 고도화와 공공·민간 실증을 동시에 추진하고 있다.“단기적인 투자 유치보다는 TRYOUT 등 공공 실증과 해외 PoC를 통해 실제 적용성과 확장 가능성을 검증하는 단계에 있으며, 이 과정에서 축적된 운영 데이터와 레퍼런스를 바탕으로 향후 전략적 투자자 및 글로벌 파트너 중심의 후속 투자 유치를 검토하고 있습니다.”그리너랩은 현장 전문성과 글로벌 기술 역량이 결합한 소규모 정예 팀으로 구성되어 있다. 손 대표는 13년 차 연쇄 창업가로, 사업 운영과 서비스 기획, GTM(Go-To-Market) 전략과 조직 관리를 총괄하고 있다. 수목치료기술자이자 나무병원 재직 경험을 바탕으로, 현장의 문제를 기술과 사업으로 연결하는 역할을 맡고 있다.공동대표 최주열 CTO는 전 Microsoft 임원 출신으로, Microsoft Azure 사업을 총괄한 경험을 보유하고 있으며, MapR 한국지사장, Dell·EMC 데이터센터 리드를 역임했다. 현재 그리너랩에서는 기술 전략 수립과 플랫폼 아키텍처 설계, 글로벌 비즈니스 확장 및 파트너십을 책임지고 있다.손재국 CSO는 30년 이상 경력의 수목 진료 전문가로, 현 한국나무의사협회 수석부회장을 맡고 있으며 전국 Top10 나무병원 대표원장이다. 그리너랩에서는 사업 및 세일즈 전략, 서비스 기획, 국내 파트너십을 담당하며, 수목 EHR의 전문성과 신뢰도를 뒷받침하고 있다. 이외에도 AI·플랫폼 개발 인력들이 함께 참여해, 현장에서 검증된 수목 전문 지식이 기술로 구현되는 구조를 갖추고 있는 것이 그리너랩 팀의 가장 큰 강점이다.앞으로의 계획에 대해 손 대표는 “국내에서는 공공기관과 함께 스마트시티·AI시티를 위한 도시 녹지 등 공공 인프라 영역을 중심으로 수목 EHR를 확산할 것”이라며 “동시에 나무병원, 조경기업, 수목을 관리·소유하는 공공기관 및 기업을 주요 고객으로 삼아 수목 관리 현장에서 실제로 활용되는 표준 관리 도구로 자리 잡는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.“글로벌 시장에서는 공공과 수목 관리 현장뿐 아니라, 일반 농업보다는 커피, 아보카도, 팜트리, 올리브, 카카오 등 고부가가치 수목 기반 작물을 중심으로 진출할 계획입니다. 이들 작물은 기후 변화와 병해충 리스크에 민감하고, 생육 이력·환경 데이터·관리 기록을 체계적으로 관리할 필요성이 높은 영역이라는 점에서 수목 EHR 모델과의 적합성이 높습니다. 궁극적으로는 도시와 농업을 아우르는 수목 EHR 기반의 글로벌 관리 표준을 구축해, 각 국가와 기관이 수목과 작물을 데이터로 관리·설명·의사결정 할 수 있는 인프라를 제공하는 것이 그리너랩의 장기적인 목표입니다.”그리너랩은 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“인천항만공사는 항만이라는 특수한 환경에서 수목을 체계적으로 관리하기 어렵다는 문제의식을 갖고 수요기술을 제시했습니다. 이에 인천항만공사는 ‘수목 생애 주기 관리가 가능한 데이터 기반 관리 시스템’을 수요기술로 제시했고, 그리너랩은 인천스타트업파크 TRYOUT 공공 실증 프로그램을 통해 인천항만공사와 함께 해당 수요기술을 실증하였습니다. 실증에서는 인천항 국제여객터미널 인근 항만 수목을 대상으로, TreeAiD 기반 수목 EHR(전자 건강기록) 구축, QR 명패를 활용한 수목 이력 관리, 토양 수분·염도 등 항만 환경 특화 센서 데이터 연동, AI와 전문가 판단을 결합한 고위험 수목 조기 진단 체계를 적용해, 항만 수목을 ‘사후 대응’이 아닌 ‘지속 관리·예측 관리’ 관점에서 운영할 수 있는지를 검증했습니다. 현재 그리너랩은 인천스타트업파크 ‘TRYOUT’ 공공 실증 프로그램 중 인천항만공사(IPA) Smart-X Seaport 트랙에서 실증을 진행하고 있습니다. 이번 실증은 단순 기술 테스트가 아니라, 항만공사가 실제로 활용 가능한 표준 수목 관리 프로세스와 데이터 구조를 만드는 과정이며, 향후 항만 전반으로 확장 가능한 공공 수목 관리 모델의 기반을 마련하는 데 목적이 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com