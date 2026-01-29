[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] 무선 기반 스마트 조명 제어 하드웨어와 소프트웨어를 통합 제공하는 ‘네오스텍’

전진오 네오스텍 대표



-건물과 산업 현장의 조명 에너지 낭비를 줄이고, 공간을 보다 안전하고 효율적으로 운영할 수 있도 해줘



-대표 아이템은 Bluetooth Mesh 기반 스마트 조명 제어 시스템, 기존 조명을 교체하지 않고도 스마트 조명으로 전환

네오스텍은 건물과 산업 현장의 조명 에너지 낭비를 줄이고, 공간을 보다 안전하고 효율적으로 운영할 수 있도록 무선 기반 스마트 조명 제어 하드웨어와 소프트웨어를 통합 제공하는 기업이다. 특히 중·소형 건물, 공공시설, 산업 시설 등 기존 건물에도 최소한의 공사로 적용 가능한 솔루션에 집중하고 있다. 전진오 대표가 2018년 1월에 설립했다.대표 아이템은 Bluetooth Mesh 기반 스마트 조명 제어 시스템이다. 조명 제어기, 센서, 스위치와 같은 하드웨어부터 클라우드 기반 모니터링 소프트웨어까지 자체적으로 설계·개발하고 있다. 이를 통해 조명 자동제어, 에너지 절감, 원격 관리, 위치 기반 연동 서비스까지 제공한다. 기존 조명을 교체하지 않고도 스마트 조명으로 전환할 수 있어, 리모델링이나 공공시설 실증 환경에 매우 적합하다는 것이 강점이다.네오스텍의 경쟁력은 통합성과 현장 적용성이다. 단순한 제어 솔루션이 아니라 △무선 통신 기술 △제어 알고리즘 △운영 소프트웨어 △설치·운영 노하우까지 하나의 패키지로 제공할 수 있다는 점이다. 또한 특정 브랜드에 종속되지 않는 개방형 구조를 채택해 다양한 조명 제조사 제품과 연동이 가능하며, 이에 따라 확장성과 호환성이 뛰어나다.“이러한 기술 경쟁력을 바탕으로 국내 주요 조명 제조사들이 네오스텍의 솔루션을 실제 제품 및 프로젝트에 적용하고 있으며, 이는 기술 안정성과 상용성을 동시에 입증하는 사례라고 할 수 있습니다. 이러한 점은 공공·민간 실증 사업에서 특히 중요한 요소로 작용하고 있습니다.”네오스텍은 공공·민간 실증 사업을 중심으로 레퍼런스 기반 마케팅을 진행하고 있다. 실제 적용 사례를 통해 에너지 절감 효과와 운영 효율을 수치로 검증하고, 이를 바탕으로 공공기관, 대기업, 건설사, 조명 제조사와의 협업을 확대하고 있다.또한 혁신 조달 인증을 통한 공공 판로 개척에도 적극적으로 나서고 있다. 혁신조달 제도는 기술력과 공공 활용 가능성을 동시에 검증받을 수 있는 중요한 제도인 만큼, 실증 성과를 기반으로 혁신제품 지정 및 조달 연계를 추진하고 있다.“이를 통해 공공기관이 보다 쉽게 네오스텍의 솔루션을 도입할 수 있도록 하고 있습니다. 아울러 최근에는 해외 전시회 참가와 글로벌 파트너십을 통해 일본을 비롯한 해외 시장 진출도 적극적으로 추진하고 있습니다.”네오스텍은 현재까지는 정부 지원 사업과 자체 매출을 중심으로 성장을 이어오고 있으며, ETRI(한국전자통신연구원)로부터 시드 투자를 유치하여 기술력과 사업성을 공식적으로 검증받았다. 이를 기반으로 인천강소특구 연구소기업으로 전환하여 공공 기술 사업화와 실증 중심의 성장 체계를 구축하고 있다. 앞으로는 기술 고도화와 글로벌 시장 확장을 위해 전략적 투자 유치를 계획하고 있다. 특히 조명, 건설, 에너지, 스마트시티 분야 기업들과의 협업형 투자 및 공동 사업 모델을 긍정적으로 검토하고 있다.네오스텍은 기획·영업, 하드웨어 개발, 소프트웨어 개발, 현장 운영을 담당하는 소수 정예 인력으로 구성되어 있다. 전 대표는 “외부 파트너사 및 제조 협력사와의 협업을 통해 효율적인 사업 구조를 유지하고 있디”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 전 대표는 “단기적으로는 TRYOUT 실증 성과를 기반으로 공공·민간 시장 확대에 집중할 것”이라며 “중장기적으로는 스마트 조명을 넘어 공간 운영 데이터를 기반으로 한 플랫폼 기업으로 성장하는 것이 목표다. 에너지 절감과 ESG, 안전 관리가 중요한 시대에 실질적인 가치를 제공하는 기업이 되고자 한다”고 말했다.네오스텍은 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“한국환경산업기술원과 TRYOUT 실증 프로그램을 진행하였습니다. 단순한 테스트를 넘어, 실제 사업화에 필요한 검증과 신뢰 확보에 큰 도움이 되고 있습니다. 공공 환경에서의 실증 결과는 향후 조달, 민간 확산, 해외 진출 시에도 중요한 근거 자료가 될 것으로 기대하고 있습니다. 또한 고객 관점에서 요구사항을 빠르게 반영해 제품을 고도화할 수 있는 계기가 되고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com