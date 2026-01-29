[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] 보험 상담 품질 혁신 및 효율성 극대화 솔루션을 개발하는 ‘노리스페이스’

신현준 노리스페이스 대표



노리스페이스는 보험 도메인에 특화된 AI 기술을 바탕으로, 보험 상담의 품질을 혁신하고 업무 효율성을 극대화하는 솔루션을 개발하는 기업이다. 노리스페이스는 단순한 텍스트 분석을 넘어, 상담원의 태도, 공감 능력, 전문성 등을 정량적으로 평가하고 코칭할 수 있는 기술을 통해 ‘고객 경험(CX)’과 ‘상담원 역량’을 동시에 성장시키는 것을 목표로 한다. 신현준 대표가 2021년 11월에 설립했다.대표 아이템은 AI 기반 우수 상담원 특징 파악 및 평가 요인 안내 모델이다. 이 솔루션은 보험 상담 STT데이터를 노리스페이스만의 특화된 자연어 처리(NLP) 엔진과 LLM(거대언어모델)을 활용하여 분석한다. 단순히 대화 내용을 요약하는 것이 아니라, 고객 응대 태도·공감 능력·전문성·적극성 등 4가지 핵심 지표를 기준으로 상담 품질을 자동 평가하고 점수화한다. 또한, 두 개의 AI 에이전트(Dual LLM Agent)가 상호 검증하는 방식을 통해 평가의 객관성을 확보하며, 상담원에게 구체적인 피드백과 코칭 리포트를 실시간에 가깝게 제공한다.“노리스페이스의 경쟁력은 ‘보험 도메인 특화 데이터 학습량’과 ‘정교한 검증 시스템’입니다. 타사가 범용 LLM을 사용하는 것과 달리, 노리스페이스는 청구심사서류 10만 건, 약관(생명·손해·실손) 8천 개 이상, 상품설명서 3천 개 이상을 학습한 자체 sLLM(소형 거대언어모델)을 보유하고 있어 보험 용어와 맥락 이해도가 월등히 높습니다.두 개의 독립된 LLM Agent가 서로의 평가 결과를 교차 검증하여, QA(품질관리) 담당자의 정성평가 기준 대비 106%의 정확도와 107%의 일치율을 달성했습니다. 판매·유통부터 청구·지급, AICC까지 보험 업무의 전 과정을 통합 지원할 수 있다는 점이 경쟁사 대비 차별점입니다.”노리스페이스는 주로 B2B 라이선스 판매를 타깃으로 하며, 실증 레퍼런스를 기반으로 확산 전략을 펼치고 있다. ‘NextRise 2025’ ‘서울핀테크위크 2025’ ‘코리아 핀테크 위크 2025’ 뿐만 아니라 ‘싱가포르 핀테크 페스티벌(SFF) 2025’ 등 글로벌 전시회에 참가하여 바이어를 발굴하고 있다. 오픈이노베이션을 통해 보험사 등 주요 타깃 기업을 대상으로 데모 미팅을 추진하여 신규 수요처를 확보하고 있다.노리스페이스는 신 대표를 포함하여 AI 엔지니어, 백엔드 개발, 운영기획 전문가들로 팀이 구성되어 있다.앞으로의 계획에 대해 신 대표는 “상담원의 특징을 분석하여 맞춤형 교육 자료를 제공하고, 이를 인사 평가의 정량적 참고 자료로까지 활용할 수 있도록 기능을 고도화할 예정”이라며 “보험뿐만 아니라 금융권 전반의 AICC 시장을 선도하는 기업으로 성장하겠다”고 말했다.노리스페이스는 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.노리스페이스는 DB손해보험과 협력하여 실증 프로그램을 진행했다. DB손해보험의 콜센터 운영팀, QA팀과 협업하여 실제 상담 데이터를 자사 AI 모델을 활용하여 분석해보는 프로젝트를 수행했다. 신 대표는 “실제 상담 현장에서 발생하는 대화 데이터를 분석하여, AI가 도출한 평가 결과가 현업 QA 전문가의 평가와 얼마나 일치하는지, 그리고 상담원들의 교육에 실질적인 도움이 되는지를 검증했다”고 말했다.“이번 실증은 기술을 실제 상용 환경에서 검증했다는 점에서 큰 의미가 있습니다. QA팀 기준 정성평가 대비 정확도 106%, 상담 피드백 활용률 111%를 달성하며 현업 적용 가능성을 확실히 입증했습니다. 이외에도 현업 실무자들과의 조율을 통해 데이터 품질 기준 규칙을 구체화하여 분석의 일관성을 확보했습니다. DB손해보험 내 도입을 시작으로, 향후 DB생명, DB저축은행 등 그룹사 전반으로 솔루션을 확산하여 매출 증대 및 시장 점유율 확대를 기대하고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com