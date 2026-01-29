[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] AI 로봇 자동화 솔루션 기업 '메이크웨어’

이현종 메이크웨어 대표



-제조·물류·관광·교육 등 다양한 산업군에서 AI 자율주행 로봇 개발



-대표 아이템은 국내 최초로 개발된 디지털 사이니지 로봇

메이크웨어(Makeware)는 국내 AI·로봇 전문기업이다. 제조·물류·관광·교육 등 다양한 산업군에서 AI 자율주행 로봇, 오프라인 온디바이스 AI 시스템, 산업용 로봇 GUI·운영 플랫폼을 공급하고 있다. 이현종 대표가 2023년 12월에 설립했다.“저는 20년간 산업, 서비스, 엔터테인먼트 교육 등에서 로봇 개발 및 콘텐츠 기획을 해왔습니다. 메이크웨어는 이 세상에 없는 것들을 창의적으로 만들어내는 기술을 가지고 있고, 그것이 Makeware라고 하며, 다양한 로봇 응용제품, 서비스를 만들어냅니다. 메이크웨어는 이 세상에 없는 것을 만들기 때문에 차별화와 가격경쟁력이 있습니다.”대표 아이템은 국내 최초로 개발된 디지털 사이니지 로봇이다. 메이크웨어가 개발한 디지털 사이니지 로봇 ‘매직 사이니지’는 4면 입체 디스플레이를 탑재한 모바일 로봇으로 전시회, 행사 등 다양한 장소에서 홍보 역할을 할 수 있는 스마트한 로봇시스템이다. 원격지에서도 언제든 원하는 영상, 사진, 음악을 재생할 수 있다. 또한 정확한 회피, 맵핑, 자동충전 기능을 갖춰 활용성이 우수하다.이 로봇은 실제 인천 송도컨벤시아에서 열린 전시장을 자율주행하며 행사 일정, 컨퍼런스 알림, 홍보 등의 업무를 수행했다.“로봇은 전시회뿐만 아니라 강연, 무대, 공연 등 어디에서든 알맞은 콘텐츠를 탑재할 수 있어 로봇 서비스의 대중화에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다. 로봇 기업의 기술 경쟁력이 ‘동작’에서 ‘데이터·보안·운영 안정성’으로 이동하고 있는 상황에서, 메이크웨어는 인증을 통해 제품 신뢰성, 공공·대기업 수주 경쟁력, 해외 진출 기반을 강화하고 있습니다.”이 대표는 20년간 로봇 분야에서 쌓은 경험을 바탕으로 국내외 파트너를 통해 판매를 진행하고 있다. 메이크웨어는 로봇 전문가인 이현종 대표 외에 마케팅 전문가 염경욱 이사, 로봇 디자이너 강석 이사와 개발자들로 구성되어 있다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “개인, 기업, 기관 등 모든 사람이 차별화된 로봇 응용 제품을 활용할 수 있는 솔루션을 개발해 전 세계에 보급할 것”이라고 말했다.메이크웨어는 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“인천관광공사가 운영하는 송도컨벤시아 전시장 내에서 홀로그램, 4면 디스플레이를 로봇에 탑재해 전시회 알림, 시간대별 스케줄 안내, 기업 홍보 등 다양한 기능을 선보였습니다. 전시장 곳곳을 정확히 돌아다니는 디지털 사이니지 로봇 솔루션을 제공하였습니다. 체계적인 프로그램을 통해서 효과뿐만 아니라, 로봇의 성능점검 및 사업화를 위한 교도보가 되었습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com