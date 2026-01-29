[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] CCTV를 넘어 보고·판단·문서까지 제공하는 AI 안전 에이전트 개발한 ‘모멘트큐브’

정한직 모멘트큐브 대표



-대표 아이템은 산업안전 AI 에이전트 ‘안전네컷’, 현장을 상시 지키는 안전 담당자 역할 수행



-인천환경공단 PoC를 계기로 안전네컷을 화재 특화 에이전트인 ‘불꽃네컷’으로 확장

모멘트큐브는 CCTV를 기반으로 위험을 감지하고 사고 가능성을 예측하며, 필요한 보고서까지 자동으로 작성하는 ‘AI 안전 에이전트’를 개발하는 기업이다. 핵심 제품인 ‘안전네컷’은 최근 인천환경공단 PoC를 통해 소각장·전기실 환경에 최적화된 화재 특화 에이전트 ‘불꽃네컷’으로까지 확장되며, 산업안전 패러다임 전환을 노리고 있다. 정한직 대표(44)가 2023년 10월에 설립했다.“보험사의 사고 조사와 보상 관련 업무를 오래 해오면서, 사고가 난 뒤 서류를 정리하는 일보다 사고가 나기 전에 위험 신호를 잡는 일이 훨씬 중요하다는 걸 절감했습니다. 그 문제의식에서 출발한 회사가 모멘트큐브입니다. 모멘트큐브는 ‘사고 이후’가 아니라 ‘사고 이전’을 다루는 기술 회사를 지향합니다. 현재 우리는 △산업현장의 위험 상황을 실시간으로 감시하고 △과거 사고 데이터를 바탕으로 위험도를 예측하며 △그 결과를 보고서·서류 형태로 자동 정리해 주는 산업안전 특화 AI 안전 에이전트를 만들고 있습니다.”대표 아이템은 산업안전 AI 에이전트 ‘안전네컷’이다. 안전네컷은 단순한 분석 툴이 아니라, 현장을 상시 지키는 ‘안전 담당자 역할을 하는 에이전트’를 목표로 설계했다.첫번째로 현장을 관찰한다. 기존 CCTV를 그대로 활용하지만 단순히 불꽃·연기·낙상 같은 이벤트를 잡는 수준을 넘어, 현장에서 실제 사고로 이어질 수 있는 ‘운영상 위험 상황’까지 함께 인식하도록 설계했다.두번째, 상황을 이해하고 판단한다. 단순 패턴 매칭이 아니라 과거 사고 보고서, 손해사정 데이터, 안전 점검 기록을 학습한 리스크 엔진을 통해 현재 장면이 실제 어떤 사고 시나리오와 닮아 있는지 분석하고, 그 결과를 ‘위험 가능성 점수’와 등급 체계로 제공한다.셋째, ‘알림 시스템’을 넘어 ‘업무를 대신 처리하는 에이전트’다. 위험이 기준을 넘으면 경보만 울리고 끝나지 않는다. 감지 순간의 영상, 근거 이미지, 상황 로그를 자동 수집하고, 이를 기반으로 TBM 회의록·안전교육일지·중대재해처벌법 대응 문서 초안까지 자동 생성한다. 현장에서는 이 문서를 바로 활용해 보고·대응·기록까지 이어갈 수 있으며, 필요 시 PLC와 연동해 물리적 대응까지 연결되는 구조를 제공한다.“최근 인천환경공단 PoC를 계기로, 종합 산업안전 에이전트였던 안전네컷을 화재 특화 에이전트인 ‘불꽃네컷’으로 확장하였습니다. 안전네컷은 전반적인 산업안전 상황을 다루는 종합형 AI 안전 에이전트라면 불꽃네컷은 소각장·전기실 등에서 불꽃·연기·발광 패턴에 특화된 화재 감시 에이전트입니다. 두 제품은 같은 에이전트 엔진과 보고서 자동화 체계를 공유하면서, 각각 ‘종합 안전’과 ‘화재·연기’라는 축을 맡아가는 구조로 발전하고 있습니다.”모멘트큐브의 경쟁력은 세 가지로 정리할 수 있다. 첫째, ‘사고 이후’를 깊이 경험한 사람이 ‘사고 이전’을 설계했다는 점이다.“보험사에서 사고 조사와 보상 실무를 수행하면서 어떤 장면이 실제로 분쟁·법률·재무 리스크로 이어지는지 어떤 기록이 회사와 현장을 지켜주는지 오랫동안 봐 왔습니다. 그래서 안전네컷과 불꽃네컷은 단순히 화면에 박스를 그려주는 컴퓨터 비전이 아니라 실제 사고·분쟁 리스크를 줄이는 데 의미 있는 위험 상황 정의를 바탕으로 설계된 에이전트입니다.”둘째, 탐지에서 끝나지 않고 ‘에이전트’처럼 행동까지 이어진다는 점이다. 모멘트큐브의 에이전트는 위험을 감지하고 상황을 해석하고 경보를 띄우고, 그에 맞는 문서 초안까지 자동으로 만들어주는 구조를 가지고 있다. 현장 담당자 입장에서는 ‘알람만 울리는 시스템’이 아니라 업무를 같이 분담하는 디지털 동료에 더 가깝다.셋째, 하나의 플랫폼 위에서 여러 안전 에이전트로 확장할 수 있는 구조다. 인천환경공단 PoC를 통해 종합 산업안전 에이전트 안전네컷, 화재 특화 에이전트 불꽃네컷 두 라인업이 이미 분화되기 시작했다. 같은 플랫폼 위에서 PPE(보호구), 작업자 행동, 화재·연기 등 여러 도메인별 에이전트를 확장할 수 있다는 점이 향후 경쟁력이 될 수 있다.“모멘트큐브의 제품은 한 번 써 보고 바꾸는 서비스가 아니라 현장 깊숙이 들어가는 안전 인프라에 가깝습니다. 그래서 마케팅도 화려한 노출보다 실제 적용과 검증에 비중을 두고 있습니다. 공공·지자체 실증을 통한 레퍼런스를 확보하고 있습니다. 인천환경공단처럼 실제 설비를 가진 공공기관과 함께 PoC와 실증을 진행하며, 이 경험을 바탕으로 다른 지자체·공기업, 환경·에너지 회사로 확장하는 전략을 쓰고 있습니다.”전기·설비·환경 전문 업체와의 파트너십도 맺고 있다. 전기·설비·환경 프로젝트를 수행하는 기업들이 자신들의 패키지 안에 ‘AI 안전 에이전트’ 모듈을 자연스럽게 포함할 수 있도록 협업 구조를 설계하고 있다.이외에도 교육·강의·저술을 통한 신뢰를 형성하고 있다. 정 대표는 “보험·의료·산재·중대재해 관련 강의와 교재 작업을 병행하면서, 단순 기술 스타트업이 아니라 사고·제도·현장을 함께 이해하는 팀이라는 인식을 시장에 쌓아가고 있다”고 말했다.모멘트큐브는 도메인, AI, 데이터·운영 세 축으로 움직이고 있다. 앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “단기적으로는 두 가지에 집중하고 있다”며 “첫번째는 인천환경공단 PoC 고도화 및 후속 사이트 확장”이라고 말했다.“불꽃네컷을 중심으로 한 화재 특화 패키지를 정교하게 다듬고, 유사한 소각·전기·환경 시설로 적용 범위를 넓히는 것이 1차 목표입니다. 두번째는 현장형 패키지를 정식으로 출시하는 것입니다. 다양한 산업 현장에서 바로 도입할 수 있는 ‘안전네컷 Lite’와 ‘불꽃네컷 패키지’를 정식 상용화하고, 전기·환경·설비 파트너사들과 함께 보급 범위를 넓혀갈 계획입니다.중장기적으로는 두 가지 방향을 보고 있다. 첫째, 산업안전을 ‘산업현장의 자율 제조·자율 운영’의 한 축으로 발전시키는 것입니다. AI 안전 에이전트가 단순히 사고를 막는 역할을 넘어, 설비 데이터와 연결되어 라인 가동, 작업 방식, 설비 유지보수 의사결정에 참고되는 ‘안전·리스크 관점의 운영 데이터 레이어’가 되는 그림을 그리고 있습니다. 장기적으로 산업현장이 점점 더 높은 수준의 자동화·자율화로 나아갈 때, 그 과정에서 안전과 리스크 정보를 안정적으로 공급하는 인프라를 구축하는 것입니다.둘째, 인슈어테크와의 연계입니다. 산업현장에서 수집되는 안전·위험 데이터를 일종의 텔레매틱스형 리스크 데이터로 해석해 보험사와의 공동 리스크 관리, 요율 설계, 인센티브 구조 등에 연결할 가능성을 보고 있습니다. 즉, 산업안전 에이전트가 현장의 사고를 줄이는 동시에, 보험·재무 리스크를 더 정교하게 관리할 수 있는 데이터 인프라가 되는 방향입니다. 궁극적으로는, 모든 산업 현장에 ‘사고가 나기 전에 먼저 움직이는 AI 안전 에이전트’가 기본 인프라처럼 자리 잡고, 그 위에서 자율적인 제조·운영과 정교한 리스크 관리가 함께 돌아가는 생태계를 만드는 것이 모멘트큐브가 그리고 있는 큰 그림입니다.”모멘트큐브는 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약,현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“인천환경공단과 함께 AI 안전 에이전트 실증 프로그램을 진행하고 있습니다. 이번 실증의 핵심은 두 가지입니다. 첫 번째 소각장·전기실 환경에 특화된 화재 감지 에이전트 ‘불꽃네컷’ 검증으로 공단 현장에 이미 설치된 CCTV 채널에 불꽃네컷을 연동해 불꽃, 연기, 이상 발광 패턴을 실시간으로 감지합니다. 두 번째 전기 설비와의 연동을 통한 ‘행동까지 이어지는 안전 시스템’ 구현입니다. 단순 경보에서 그치지 않고, 감지된 이벤트를 전기 PLC(Programmable Logic Controller)와 연동해 물분사 장치가 자동으로 작동하는 흐름을 실증했습니다. 이번 PoC에서는 CCTV 감지, AI 판단, PLC 연동, 물분사 액션으로 이어지는 엔드투엔드 화재 대응 체계를 실제 현장에 구현하고 검증했다는 데 의미가 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com