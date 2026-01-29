[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] AI 모션인식 기술과 IoT 디바이스를 융합한 체력측정 서비스 ‘올바디’를 개발한 기업 ‘모이다’

최진명 모이다 대표



-개인 스스로 신체운동을 계획할 수 있도록 제시하고



-다양한 모션 게임 운동을 통해 체력측정 후 지속적인 운동에 참여할 수 있도록 도와

모이다는 AI 모션인식 기술과 IoT 디바이스를 융합한 체력측정 서비스 올바디(AllBody)를 개발한 기업이다. 최진명 대표(46)가 2024년 5월에 설립했다.“지난 20년간 오프라인 피트니스 센터를 직접 운영하며 수많은 회원의 건강 증진을 도왔습니다. 이 과정에서 고객 맞춤형 운동 프로그램과 지속적인 동기 부여의 중요성을 깊이 깨달았습니다. 하지만 아날로그로 관리하는 코칭 방식의 한계성 그리고 시대적 변화를 직면했고, 기술을 통한 혁신이 절실함을 느꼈습니다. IoT·AI 피트니스 솔루션은 제가 추구해 온 ‘개인 맞춤형 건강 관리’ 비전을 완벽하게 실현할 수 있는 플랫폼이라 확신합니다.”대표 아이템은 AI 모션인식 기술과 IoT 디바이스를 융합한 체력측정 서비스다. 이 서비스는 개인 스스로 신체운동을 계획할 수 있도록 제시하고 다양한 모션 게임 운동을 통해 체력측정 후 지속적인 운동에 참여할 수 있도록 돕는다.기존 체력측정은 세팅 장비, 다수의 측정인력, 측정시간이 소모 되었다면, 모이다의 올바디 AI체력측정은 5분 내외에 시간에 근지구력, 심폐지구력, 유연성, 순발력, 신장, 몸무게, BMI값을 산출할 수 있다는 것이 매우 큰 장점이다.학교 PAPS 체력측정 기준과 국민 체력 100 체력측정 기준을 비교 분석하여 신체등급을 환산하는 방식으로 표준 체력측정 등급을 산출 할 수 있도록 설계됐다. 특히 개인별 올바디 APP을 통해 주기적인 체력측정, 운동데이터를 확인할 수 있어 참여율을 향상하고 있다.“국내 초중고등학교에서는 체육진흥법에 따라 매년 정기적으로 체력측정을 수행하고 있으며, 저체력, 비만 학생들의 건강 관리를 위해 각급 학교에서는 ‘건강체력교실’을 운영하고 있습니다. 이에 학교 교육과 연계한 태권도장, 유소년스포츠클럽, 학원 등 다양한 수요층에 맞춤형 서비스 모델을 런칭할 계획입니다. 향후 올바디 AI 체력측정기 서비스는 에듀테크 체육교육, 건강체력교실, 방과 후 교실에 활용하는 것은 물론, 국내 ‘건강친화기업’을 위한 1일 5분 운동을 통한 근로자 업무향상 및 생산성 향상을 위한 건강복지 서비스로 확장해 나갈 계획입니다.”모이다는 2026년 일본, 유럽, 미주 지역으로 시장을 확대한다. 최 대표는 “AI 체력측정 기술을 통한 K피트니스 트레이닝 서비스를 수출해 제품과 서비스의 경쟁력을 향상시킬 것”이라고 말했다.모이다는 국내 및 해외시장 진출협력을 위한 투자기관 협력을 추진 중이다. 팀은 프로그래머, 콘텐츠기획, 생산기획으로 구성되어 있다. 최 대표는 “효율성 있는 인력체계를 구성하고 있다”며 “한국교원대학교, 뉴욕주립대학교, 인천테크노파크, 스타트업파크와 유기적인 기술협력을 진행하고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “B2G 에듀테크 시장을 시작으로 B2B 공공기관, 체육시설, 학원 등으로 사업범위를 확장할 것”이라고 말했다.모이다는 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“인천도시공사에서 관리 중인 아시아드 7단지 아파트 입주민을 대상으로 실증테스트를 진행하였습니다. 다양한 입주민 연령대에 맞는 AI 체력측정 정확성과 등급을 체력적으로 분석하고, 체력등급 향상을 위한 AI 모션게임 콘텐츠를 기획하였습니다. 연령대별 선호도, 만족도, 체력측정 정확성 등을 분석해 서비스 적용 및 기술개발의 기초자료로 활용할 예정입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com