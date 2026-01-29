[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] 건식 이온빔 식각 기술과 장비를 모두 자체적으로 개발하는 ‘볼트크리에이션’

최상준 볼트크리에이션 대표



-‘V-glass’의 경쟁력은 이미 설치되어 있는 CCTV에 간단하게 부착해 사용할 수 있어



-해당 제품을 구매해 부착해서 사용하면 비가 오는 날에도 선명한 영상을 확인

볼트크리에이션은 기존 식각 방식에서 구현하지 못했던 비휘발성 물질을 저온 공정을 통해 재료 손상 없이 식각할 수 있는 기술을 개발한 기업이다. 이러한 기술을 바탕으로 인천 실증 사업을 통해 진행한 V-glass를 비롯해 FMM 등 디스플레이 부품과 전자파 차폐 부품 분야에서 사업을 전개하고 있다. 최상준 대표가 2015년 6월에 설립했다.“포항공대 신소재공학 박사 과정을 마친 후 삼성전자에서 약 14년간 근무했고, 2015년에 건식식각 기술을 기반으로 볼트크리에이션을 설립했습니다.”대표 아이템은 ‘V-glass’로, 유리 표면에 볼트크리에이션만의 식각 기술을 적용하여 표면의 거칠기를 만들었고, 이를 통하여 물이 퍼지는 성능을 갖도록 했다.“많은 사람이 비가 올 때 CCTV나 카메라에 물이 맺혀서 잘 안 보였던 경험을 한 번씩은 가지고 있습니다. 그런 상황에서 V-glass를 사용하면 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 특히, 볼트크리에이션의 제품은 기존 코팅액과는 다르게 화학약품을 사용하지 않아 유해 물질이 발생하지 않으며, 코팅액보다 높은 내구성을 가지고 있습니다. 이 제품은 우수성과 혁신성으로 CES 2024 혁신상, 에디슨상 ‘Gold’, WIT쇼 혁신상 등을 수상했습니다.”‘V-glass’의 경쟁력은 이미 설치되어 있는 CCTV에 간단하게 부착해 사용할 수 있어 B2B, B2C 등 다양한 판매 전략이 가능하다는 점이다. 최 대표는 “CCTV의 렌즈 커버에 직접 공정하여 일체형으로도 사용이 가능하다”며 “해당 제품을 구매해 부착해서 사용하면 비가 오는 날에도 선명한 영상을 확인할 수 있다”고 말했다.“V-glass는 cctv나 카메라용으로 사용하고 있으나, 드론이나 전차와 같은 방산 산업 분야를 비롯하여 자율주행차 분야에도 이 제품 혹은 기술을 적용할 수 있기 때문에 높은 성장성이 기대됩니다.”볼트크리에이션은 미국과 일본 시장 진출을 목표로 하고 있다. 이를 위해 해외 법인과 연락사무소를 운영하며 현지 시장을 준비하고 있고, 동시에 다양한 글로벌 네트워크를 통해 시장 전략을 수립하고 있다.볼트크리에이션은 설립 이후 꾸준히 투자를 유치해 왔으며, 현재까지 투자 누적 금액은 약 176억원이다. 2026년 IPO를 준비하고 있는 상황으로, 기존 주주들을 비롯하여 다양한 통로를 통하여 추가 투자 유치를 받을 계획을 가지고 있다.볼트크리에이션은 대표자를 포함하여 총 25명으로 구성되어 있다. 앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “상장을 준비하고 있는 만큼, 우수한 인력 채용과 더불어 설비 투자를 함께하고자 한다”며 “V-glass가 다양한 산업 분야에 적용할 수 있도록 기술 고도화를 진행하고, 이를 통하여 모빌리티, 방산, 민수 산업 등에 대한 시장 진입하고자 한다”고 말했다.덧붙여 “볼트크리에이션은 많은 사람들이 보다 안전하고, 스마트한 도시에서 생활하기를 바라는 마음에서 V-glass를 만들었다”며 “V-glass 덕분에 많은 사람들이 편리하고 안전해졌다는 이야기를 많이 듣고 싶다”고 말했다.볼트크리에이션은 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“인천항만공사와 인천 신항 부두에서 진행한 실증을 통해, 볼트크리에이션의 제품이 바다와 같은 극한 환경에서도 성능을 안정적으로 유지한다는 점을 확인했기 때문에 해외 시장에서도 충분한 경쟁력이 있다고 보고 있습니다. 바다와 인접한 환경에서 실증을 진행하면서 염분, 습도, 강한 바람 등 극한 환경에서 충분한 실증을 진행할 할 수 있었습니다. 이 과정에서 V-glass가 이러한 환경에서도 성능 저하 없이 안정적으로 성능을 유지한다는 영상을 통하여 확인할 수 있었습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com