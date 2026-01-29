[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] 공공시설의 위생과 안전을 책임지는 UV-C 살균 솔루션 전문 기업 ‘서울승강기테크’

정의창 서울승강기테크 대표



-대표 아이템은 에스컬레이터 핸드레일에 부착하여 실시간으로 바이러스와 세균을 박멸하는 UV-C 살균기



-경쟁사 대비 합리적인 가격과 유지보수 비용을 실현하였으며, 컴팩트한 디자인으로 설치가 간편

서울승강기테크는 공공시설의 위생과 안전을 책임지는 UV-C 살균 솔루션 전문 기업이다. 에스컬레이터 핸드레일과 같이 불특정 다수가 접촉하는 표면을 통한 바이러스 감염을 원천 차단하기 위해 혁신적인 기술을 개발한다. ANSYS 구조 해석을 기반으로 한 정밀한 설계와 무볼트 조립방식의 특허 제품으로 가장 효율적이고 안전한 방역 환경을 제공한다. 윤석찬, 정의창 대표(44)가 2024년 5월에 설립했다.대표 아이템은 에스컬레이터 핸드레일에 부착하여 실시간으로 바이러스와 세균을 박멸하는 UV-C 살균기다. 254nm 파장의 UV-C 자외선을 이용하여 COVID-19를 포함한 각종 바이러스와 세균의 DNA를 파괴, 99.99%의 살균력을 자랑한다.인체에 해로운 자외선이 외부로 유출되지 않도록 설계되었으며, 커버 파손 시 자동으로 작동이 멈추는 안전장치를 탑재했다. 경쟁사 대비 합리적인 가격과 유지보수 비용이 전혀 들지 않는 장점이 있으며, 컴팩트한 디자인으로 설치가 간편하다.“기존 시장의 제품들과 비교했을 때, 서울승강기테크의 솔루션은 압도적인 경쟁 우위를 가집니다. 단순한 살균을 넘어, 핸드레일의 운행 속도에 맞춰 설계되어, 1번의 회전만으로 살균력 99.9%의 살균력 제어 기술을 보유하고 있습니다. 또한 살균 장치 및 구동 메커니즘 관련 특허 등록 및 출원 다수, 디자인 등록 및 상표권을 확보하고 있습니다. LG전자, GNT 등 유수의 기업에서 20년 이상 경력을 쌓은 CEO와 전문 엔지니어 팀(TEAM SEOUL ES)이 개발을 주도하고 있습니다.” (정의창 대표)서울승강기테크는 국내를 넘어 글로벌 위생 안전 시장을 선도하는 것을 목표로 한다. 전 세계 승강기와 에스컬레이터 유지보수 시장을 공략하고, 지하철, 백화점, 병원, 공항 등 유동 인구가 많은 다중이용시설 필수 아이템으로 자리매김하고자 한다. 정 대표는 “2023년부터 2025년까지 지속적인 기술 고도화와 시장 확대를 통해, 공공 위생 분야의 ‘Global Standard’가 되고자 한다”며 “서울승강기테크는 손끝이 닿는 모든 곳의 안전을 생각한다”고 말했다.서울승강기테크는 실증 실적 및 공인기관 시험 성적서를 가지고 관공서 위주로 영업을 진행할 계획이다. “조달청 혁신 제품에 등록해 공공기관 수의계약 진행 가능할 수 있게 준비 중입니다. 국내는 B2G 위주로 집중 영업을 진행할 계획이며, 해외시장은 2027년도 독일 인터리프트 전시회 참가하여 수출하는 것이 목표입니다.” (윤석찬 대표)서울승강기테크는 TIPS 운영사인 킹고스프링이 인천시와 협력해 중소기업에 투자하는 프로젝트 KISP 1기에 선정됐으며, 향후 킹고스프링을 통하여 TIPS 진행을 목표로 하고 있다.앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “조달청 수의계약 제품으로 등록하는 것이 목표”라며 “현재는 설계만 하고 100% 외주제작 설계로 진행해 왔다. 2026년 상반기 투자금을 확보한 이후, 공장을 이전해 제조 시설을 갖출 예정”이라고 말했다.서울승강기테크는 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“인천교통공사에서 선정한 8대의 에스컬레이터에 당사 개발품인 ‘에스컬레이터 내장형 살균소독기’를 설치하였습니다. 5개월간 이상 유무 및 살균력 검증 시험, 한 달에 한 번 행해지는 에스컬레이터 보수 점검 시 이상이 없는지를 파악했습니다. 살균력 99.9%, 오존 발생 여부 시험, 에스컬레이터 구동 후 5초 이내 살균 램프 전원 작동 등을 모두 달성하였습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com