[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] AI 기반의 스마트 안전 및 디지털 트윈 솔루션’을 전문으로 하는 기업 ‘애나’

이상호 애나 CTO



-대규모 인파가 몰리는 곳의 안전을 책임지는 솔루션 ‘ACRM’ 개발



-골든타임 내에 구조할 수 있도록 돕는 중대재해 예방 시스템 ‘P.A.S.S’도 구축

애나는 ‘AI 기반의 스마트 안전 및 디지털 트윈 솔루션’을 전문으로 하는 기업으로, 현실 세계의 방대한 데이터를 디지털 공간(3D GIS)으로 옮겨오고, 이를 멀티모달 AI 기술로 분석하여 사람들의 안전을 지키는 기술을 개발한다. 단순히 CCTV를 보는 것을 넘어, 군중 밀집도 분석, 화재·연기 탐지, 마약사범 추적 등 복잡한 사회 안전 문제를 해결하는 '지능형 관제 솔루션'을 제공하고 있다.대표 아이템은 크게 두 가지 축으로 나뉜다. 첫째, ACRM(Anna Crisis Recognition and Monitoring) 솔루션이다. “대규모 인파가 몰리는 곳의 안전을 책임지는 솔루션입니다. CCTV 영상과 3D 디지털 트윈 기술을 결합하여 실시간으로 군중 밀집도를 히트맵으로 시각화하고, 싸움, 실신, 화재 같은 이상 상황을 즉시 탐지해 관리자에게 알립니다.”둘째, P.A.S.S(Predictive AI-based Safety System) 솔루션이다. 산업 현장을 위한 아이템으로, 작업자의 웨어러블 기기(스마트 헬멧, 워치)와 CCTV를 연동해 작업자의 쓰러짐, 끼임, 추락 등을 감지하고 ‘골든타임’ 내에 구조할 수 있도록 돕는 중대재해 예방 시스템이다.이상호 애나 CTO는 “애나의 경쟁력은 자체 개발한 대규모 군중 상황에서의 이상상황 탐지 기술과 3D GIS 엔진, 그리고 이종 정보 통합 추론 기술”이라고 강조했다.“애나는 외부 지도 API 서비스 등에 단순히 데이터를 띄우는 방식을 넘어, 자체 개발한 3D GIS 엔진을 보유하고 있습니다. 이를 통해 CCTV, 3D 카메라, 드론, 배달로봇 등 다양한 센서로 수집된 영상을 실시간으로 3D 공간으로 재구성(Reconstruction)하여, 현실과 동일한 디지털 트윈 환경을 직접 구현하고 제어할 수 있다는 점이 차별점입니다.”애나는 서로 다른 종류의 정보를 통합해 고차원적인 상황을 추론하는 기술도 보유하고 있다. 단순히 사람 수만 세는 것이 아니라 실종자 정보, 교통 상황, 기상(온도·습도), 작업자 생체 정보 등 성격이 다른 이종(Heterogeneous) 데이터를 융합 분석한다.“예를 들어 군중 밀집 상황에 폭염 정보와 개인 건강 데이터를 결합해 단순 혼잡이 아닌 집단 실신 위험을 사전에 예측하고 추론해 낼 수 있습니다.”애나는 B2G(정부 및 공공기관)와 B2B(대형 시설)를 대상으로 판로를 개척하고 있다. “공공 분야에서는 인천경제자유구역청, ETRI(한국전자통신연구원) 등과 협력하여 기술 실증(PoC)을 성공적으로 마쳤습니다. 이를 통해 조달 시장 진입을 준비 중입니다. B2B 분야에서는 인천유나이티드(프로축구단)와 같은 스포츠 구단, 그리고 중대재해처벌법 대응이 필요한 제조·건설 현장을 타깃으로 영업망을 확장하고 있습니다. 최근에는 일본 ‘Japan IT Week’ 등 해외 박람회에도 참가하며 글로벌 판로도 모색 중입니다.”애나는 그동안은 굵직한 정부 R&D 과제를 수주하며 기술력을 인정받고 자생력을 키워왔다. 이제는 기술적 완성도가 상용화 단계에 이른 만큼, 해외 법인을 설립하고 본격적인 양산 및 글로벌 진출을 위한 AI 모델 현지화 등을 준비하고 있다.애나는 기술 중심의 원팀(One Team)으로 이상호 CTO(공학박사)를 중심으로 AI 알고리즘 설계, 재난안전 정책 설계, 유니티(Unity) 기반 3D 시각화, 백엔드 서버 구축 등 각 분야의 전문가들이 모여 있다.“특히 핵심 인력들이 다수의 AI 관련 특허를 보유하고 있으며, 특히 SW 분야 국가 공인 시험평가를 위한 기술책임자 자격을 갖추는 등 탄탄한 R&D 역량을 보유하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 현재 개발 중인 ACRM 플랫폼과 P.A.S.S 솔루션을 전국 주요 스마트시티와 산업단지에 보급해 대한민국에서 가장 신뢰받는 AI 재난안전 지킴이가 되는 것”이라며 “장기적으로는 이 기술을 바탕으로 해외 시장에 진출할 것이다. 이미 미국 등 해외 파트너와 논의를 진행 중이며, 글로벌 표준을 선도하는 디지털 트윈 기반 재난 안전 플랫폼 기업으로 성장하겠다”고 말했다.애나는 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“인천유나이티드 프로축구단과 함께 'Smart-X Sports' 실증을 진행했습니다. 구체적으로는 인천축구전용경기장의 스카이박스와 혼잡 구역에 저희 솔루션을 도입했습니다. AI 기반 군중 밀집도 분석 시스템(ACRM)을 설치해 관람객이 몰리는 위험 구간을 실시간으로 감지 및 표출하고, 스카이박스 통합 관리 시스템(ARMS)을 구축하여 예약부터 마케팅 영상 송출까지 자동화했습니다. 또한, 팬들을 위해 AI가 관람객과 선수를 합성해 주는 팬 서비스 콘텐츠도 개발하여 실증했습니다. 프로그램은 우리 기술을 ‘실전’에서 검증하는 완벽한 기회였습니다. 경기장은 예측 불가능한 변수가 많은 곳인데, 이곳에서 91.8% 이상의 군중 분석 정확도와 100%의 경보 알림 적절성을 입증했습니다. 향후 K리그 타 구단은 물론, 글로벌 스포츠 경기장 및 대형 공연장 시장으로 진출하는 데 강력한 무기가 될 것입니다. 또한, 단순 안전 관리를 넘어 팬 경험(CX)을 향상하는 ‘스포츠테크’ 기업으로서의 가능성도 확인했습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com