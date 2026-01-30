브리즈앤다이브, 유기농 원료 사용한 '아로마롤온 오일 5종' 출시…

현대인의 정신적, 심리적 고민에 공감한 뷰티 브랜드 브리즈앤다이브(Breeze&dive)가 유기농 원료를 활용한 아로마 롤온 오일 5종을 선보인다고 밝혔다.브리즈앤다이브 측은 20년간 뷰티브랜드 마케팅을 담당한 전문성과 동남아를 중심으로 쌓아온 테라피 경험의 노하우를 통해, 민감한 피부에도 안심하고 사용할 수 있는 유기농 원료를 엄선하여 레몬, 로즈마리, 오렌지스위트, 자몽, 일랑일랑 5가지 타입으로 향을 구성하였다.출시된 롤온 오일은 레몬, 로즈마리, 오렌지 스위트, 자몽, 일랑일랑 총 5가지의 단일(싱글) 노트로 구성되어 있으며, 브랜드 측은 "사용자 개개인의 기분과 필요에 따라 단일 향으로 집중 사용하거나, 2~3가지 향을 믹스하여 자신만의 맞춤형 아로마 조합으로 활용할 수 있도록 노트(향)를 세심하게 선정하였다"고 말했다.이어 "브리즈앤다이브는 복잡한 블렌딩이 아닌, 순수한 단일 향을 느끼면서도 사용자의 창의적인 활용도를 높여 일상 속에서 자신만의 셀프 아로마테라피를 실현할 수 있도록 최적화된 제품이며, 남녀노소 누구나 쉽고 안전하게 사용할 수 있도록 유기농과 비건 인증 원료를 사용하고 피부 저자극 인증 테스트를 완료하여 롤온 형태로 제작하였다"고 덧붙였다.브리즈앤다이브의 아로마 롤온 오일 5종은 각 향이 가진 독특한 기능과 활용법을 통해 현대인의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있다.레몬(Lemon)은 상큼하고 밝은 향으로 활력 증진, 기분 전환, 집중력 향상에 도움을 준다. 바쁜 현대인과 직장인들이 아침에 잠을 깨우거나, 오후 나른함이 느껴질 때 관자놀이와 손목에 롤링하여 사용하기 좋다. 로즈마리(Rosemary)는 기억력과 집중력을 높이는 데 도움을 주며, 맑은 정신 유지에 기여한다. 업무, 학업 중, 또는 중요한 발표 전 목덜미와 귀 뒤에 가볍게 도포하는 것을 추천한다.오렌지 스위트(Orange Sweet)는 불안감 완화, 심신 안정, 편안하고 따뜻한 기분을 선사하는 달콤한 향이며, 스트레스가 심할 때나 잠자리에 들기 전 손바닥에 롤링 후 깊게 흡입하면 좋다. 자몽(Grapefruit)은 기분을 상쾌하게 북돋아주며 긍정적인 에너지와 활력을 되찾는 데 도움을 준다. 운동 전후, 또는 답답함을 느낄 때 목선과 쇄골 주변에 롤링하여 사용하면 좋다. 일랑일랑(Ylang Ylang)은 심장 박동수를 낮추고 이완을 유도하여 심신의 균형을 잡는 데 효과적이며, 평소 잠에 잘 들지 못하는 사람들이 사용하거나 긴장 완화 및 로맨틱한 분위기 조성 시 손목과 맥박이 뛰는 곳에 사용하면 좋다.브리즈앤다이브의 아로마 롤온 오일 5종은 네이버와 쿠팡 온라인 스토어를 통해 만나볼 수 있으며, 새로운 향의 신제품 및 '시험응원 패키지'와 같은 신규 기획 제품을 지속적으로 출시할 예정이다.이러한 브리즈앤다이브 제품의 단상자는 FSC 인증을 받았는데, 제작 시 기능은 물론 '지속가능성'과 '친환경'에 대해서도 많은 노력을 기울이고 있는 것으로 확인된다.원료 선정부터 패키지까지 마케팅 기업의 노하우와 전문성을 담은 브리즈앤다이브 아로마 롤온은 올해 상반기 와디즈 프로젝트 론칭과 함께 100% 이상의 목표 달성을 완료했다. 펀딩 종료 후에는 네이버 스마트스토어 및 쿠팡 등 여러 구매 채널을 통해 제품을 선보일 계획이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com