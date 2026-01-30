무일푼 청년의 8,240km 자전거 횡단기 '그 여름의 아메리카' 출간

미국·캐나다·멕시코를 가로지른 5개월의 기록

미국·캐나다·멕시코를 자전거로 횡단한 한 청년의 기록을 담은 '그 여름의 아메리카'가 출간됐다. 책은 스물넷의 청년이 5개월 동안 총 8,240km를 달리며 아메리카 대륙을 통과한 실제 여정을 기록한 여행 에세이다.에세이 '그 여름의 아메리카'는 사막과 협곡, 산맥과 국경, 대도시와 외곽을 잇는 길 위에서 저자는 생존과 선택의 기억을 전한다. 저자는 낮에는 뜨거운 아스팔트 위를 달렸고, 밤에는 낯선 땅에서 잠자리를 해결했다고 회상한다. 때로는 도움을 받았고, 때로는 위험을 피해야 했고, 이 과정에서 만난 사람들과의 짧은 인연과 예기치 않은 연대와 이별을 담았다.총 7개 장으로 구성된 책은 미국 서부 해안에서 출발해 내륙과 국경을 지나 캐나다와 멕시코로 이어지는 여정을 장별로 나눠 담았다. 초반부에서는 미국 서부 해안과 사막 지대를 통과하며 장거리 자전거 여행을 시작하는 과정과 초기 시행착오를 다룬다.또 그랜드캐니언과 로키산맥, 옐로스톤 등 험준한 지형을 넘는 여정이 이어지며, 체력 한계와 환경 변화에 대응하는 과정이 중심이 된다. 이후 국경을 넘어 캐나다로 향한 구간에서는 도시와 자연을 오가며 장거리 이동이 일상으로 자리 잡는 모습을 기록했다.이어 멕시코로 이동해 여행의 종착지를 향해 가는 과정과 함께, 장기간 이동 이후 변화한 시선과 관계의 기록이 이어진다. 에필로그에서는 대륙 횡단을 마친 뒤 돌아온 자리에서 여정을 정리하며 책을 마무리한다.책을 집필한 정우창 작가는 여행 이후 그는 교사가 되어, 특성화고등학교에서 영어를 가르치고 있다. 그는 반복되는 일상에서 벗어나 더 넓은 세계로 나아가기 위해 아메리카 대륙을 자전거로 건너기로 결심했다고 배경을 설명했다.책을 펴낸 미다스북스 편집부는 “이 책은 여행의 낭만을 과장하지 않는다. 자전거로 대륙을 건넌 경험 그 자체보다, 그 과정에서 형성된 선택의 태도와 세계를 바라보는 시선에 주목해 읽을 필요가 있다”라며, “청춘의 한 순간을 지나온 독자뿐 아니라, 지금 다른 선택을 고민하는 이들에게도 하나의 참고점이 될 수 있는 기록”이라고 기획 의도를 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com