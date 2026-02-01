판매점 상담 플랫폼 연동으로 서비스 접근성 확대

왼쪽부터 몽키컴퍼니 강종훈 대표, 어슈어런트코리아 강신웅 대표

어슈어런트코리아(대표 강신웅)는 휴대폰 케어 서비스 'M케어플러스'를 오는 2월 2일 공식 출시하고, 한화손해보험 및 몽키컴퍼니와의 협업을 통해 신규 휴대폰 케어 서비스를 선보인다.'M케어플러스'는 휴대폰 판매점에서 활용되는 상담 플랫폼 '몽키컨설팅'과 연동돼, 판매 현장에서 즉시 서비스 이용이 가능하도록 설계됐다. 이를 통해 기존과는 다른 유통 구조를 제시하며 현장 중심의 서비스 접근성을 강화했다.휴대폰 교체, 배터리 교체, 파손 보장 등 핵심 기능을 중심으로 고객에게 실질적인 혜택을 제공하는 것이 특징이다. 단순 보장 상품을 넘어, 일상 사용과 밀접하게 연결된 휴대폰 케어 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.강신웅 어슈어런트코리아 대표는 "스마트폰 가격 상승과 사용 기간 장기화로 인해 소비자들은 불필요한 부가 혜택보다 실질적인 보장 중심의 상품을 선호하고 있다"며 "이러한 수요를 반영해 핵심 기능에 집중한 휴대폰 케어 서비스 제공하여 시장에서 차별화된 가치를 실현하겠다"고 밝혔다.한편, 미국 어슈어런트(뉴욕증권거래소: AIZ)는 전 세계 21개국에서 가전제품, 모바일 기기, 자동차, 주택 등 주요 구매와 관련된 보호 및 케어 서비스를 제공하는 글로벌 기업이다. 국내에서는 어슈어런트코리아가 자동차, 가전 및 모바일 분야를 중심으로 사업을 운영하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com