베어러블, 세계 최대 에듀테크 무대서 K-에듀테크 선봬… "글로벌 시장 가능성 엿봤다" 세계 최대 에듀테크 박람회 영국 BETT 2026서 한국 대표 솔루션 소개

- 세계 최대 에듀테크 박람회 ‘영국 BETT’에서 코리아 에듀테크 쇼케이스 성료… 전 세계 에듀테크 리더들 "AI 포트폴리오 확장성 놀라워"

세계 최대 교육 기술 박람회인 'BETT UK 2026'이 열리고 있는 영국 런던 엑셀(ExCeL) 전시장에서 한국 에듀테크 스타트업 ‘베어러블(Bearable)’이 AI 기반의 교육 혁신 솔루션을 선보이며 글로벌 시장의 주목을 받았다.에듀테크 스타트업 베어러블의 정수현 대표는 지난 01월 23일 열린 쇼케이스에서 ‘AI 포트폴리오가 바꾸는 K-교육의 미래(How AI Portfolios are reshaping K-education)’를 주제로 발표를 진행했다. 이번 발표에서 정 대표는 한국의 복잡한 입시 제도 속에서 정보의 비대칭으로 발생하는 교육 격차 문제를 지적하고, 이를 해결하기 위한 기술적 대안을 제시했다.베어러블이 선보인 ‘마이폴리오(MyFolio)’와 ‘스쿨폴리오(SchoolFolio)’는 정수현 대표의 10년 차 입시 컨설턴트 경력이 집약된 솔루션이다. 정 대표는 과거 수천 명의 학생을 상담하며 느꼈던 ‘고가 컨설팅의 한계’와 ‘기회의 불평등’을 해결하고자 직접 기술 개발에 뛰어들었다.베어러블의 솔루션은 단순히 생성형 AI를 활용하는 수준을 넘어, 입시 도메인에 특화된 온톨로지 기술을 적용한 것이 특징이다. 이를 통해 학생 개개인의 활동을 분석하여 최적의 진로 탐구 주제를 추천하고, 교사들의 행정 부담을 획기적으로 줄여주는 ‘AI 기반 성장 기록 시스템(Achievement Management System)’를 구현했다.정수현 대표는 발표를 통해 “가장 보람찼던 순간은 성적이 아닌 진로 포트폴리오를 통해 학생이 목표 대학에 합격했을 때였다”며, “이러한 성공의 경험이 소수만의 전유물이 되지 않도록 기술을 통해 컨설팅의 비밀을 파헤치고 교육 현장을 대중화하고자 한다”고 강조했다.현장에 참석한 글로벌 에듀테크 VC 및 교육 관계자들은 베어러블의 솔루션에 대해 “한국 특유의 높은 교육 열기와 정교한 입시 데이터가 결합된 독보적인 솔루션”이라며, “미국, 일본 등 학생부 종합 평가 시스템을 도입하고 있는 글로벌 시장에서도 충분히 통할 수 있는 혁신적인 모델”이라고 평가했다.정 대표는 “세계 각국의 에듀테크 기관들과 만나 교류하며 K-에듀테크의 경쟁력을 다시 한번 확인했다”며 “단순한 도구를 넘어 전 세계 학생들에게 공평한 기회를 제공하는 교육 인프라로 거듭나겠다”고 포부를 밝혔다.한편, 베어러블은 이번 박람회에서의 성과를 바탕으로 글로벌 시장 확장에 박차를 가할 계획이다. 특히 최근 ‘2025 스시 테크 도쿄(SusHi Tech Tokyo)’에서 Sustainable Startup Award를, ‘2025 에듀플러스위크 미래교육박람회’에서 현직 교사들이 직접 뽑아 금상을 수상하는 등 국내외에서 기술력과 시장성을 동시에 인정받고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com