- 할랄 식품 시장 규모 3000조원에 달해

- 주요 식품 기업, 할랄 인증 받으려 나서

할랄 기준으로 만들어진 한국산 소고기. 농림축산식품부 제공.

아랍에미리트(UAE) 아부다비 소재 한국문화원에서 열린 할랄 케이(K)푸드 체험행사. 농림축산식품부 제공.

"이 제품은 대두, 돼지고기를 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다.“알제리에 살고 있는 메리암 (24) 씨는 포장지의 문구를 보고 한국 식품을 내려놓을 수밖에 없었다. 무슬림인 그는 이슬람 율법에 따라 만들어진 할랄(Halal) 음식만 먹을 수 있기 때문이다.할랄은 '허용되다'라는 뜻의 아랍어로 무슬림이 먹고 쓸 수 있는 것을 뜻한다. 돼지고기와 알코올이 포함되지 않아야 하고, 고기의 경우 이슬람 도축법을 따라야만 할랄 인증을 받을 수 있다.한국 문화에 관심이 많은 메리암 씨는 "한국 음식을 먹을 때마다 재료를 확인하는데 할랄 음식이 많지 않아 아쉽다"며 "할랄 인증을 받은 한국 식품이나 제품이 더 많아졌으면 좋겠다"고 덧붙였다.할랄 산업은 규모와 잠재력이 크다. 식품 산업이 주를 이뤘던 할랄 시장은 화장품, 관광 등 생활 전반에 걸쳐 적용된다. 이슬람협력기구(OIC)에 따르면, 2025년 현재 할랄 시장의 소비자인 무슬림 인구는 약 20억 명으로 전 세계 인구의 24%를 차지한다. 이슬람 경제 및 금융 조사 기관 디나스탠다드(DinarStandard)는 할랄 식품 시장은 2.2조 달러, 한화 약 3000조 원에 달한다고 발표했다.세계에서 네 번째로 많은 인구를 자랑하는 인도네시아는 지난 해 10월부터 수출 제품에 할랄 인증을 의무화하는 방안을 단계적으로 시행했다. 인도네시아는 전체 인구의 90%인 2억3000만 명이 무슬림이다. 따라서 할랄 시장은 식품 업계에서 기회의 땅으로 여겨진다. 최근 농심, 오뚜기, CJ와 같은 주요 식품 기업은 자사 제품에 할랄 인증을 적용해 수출을 확대하는 데 열을 올리고 있다.할랄 시장의 가능성을 보고 학생 창업을 시작한 대학생도 있다. 한국외국어대학교 태국어통번역학과에 재학 중인 손승민 씨(25)는 할랄 시장을 겨냥한 학생 창업팀 '할랄 서울'을 운영 중이다. 할랄 서울은 한국 중소기업 제품의 할랄 인증 과정을 도와 중동 시장에 유통하는 것을 목표로 한다.승민 씨는 출장으로 방문했던 두바이에서 할랄 시장의 규모를 체감했다고 했다. 그는 "두바이에 있는 대부분의 소매점이 할랄 식품만 취급했고, 어떤 곳이든 논할랄 구역과 할랄 구역이 나뉘어 있었다"고 전했다.국내 할랄 시장 개척에 관심을 갖게 된 건 수업에서 만난 무슬림 친구 덕분이었다. 그는 "함께 편의점에 간 적이 있는데, 할랄 식품이 아니라 살 수 있는 게 없다는 친구의 답을 듣고 충격을 받았다"며 "한국에도 32만 명가량의 무슬림이 살고 있지만 할랄 시장이 크지 않은 상황이라, 한국에서도 다양한 할랄 식품을 유통하는 일을 해보면 어떨지 생각하게 됐다"고 밝혔다.중동과 아시아 권역에서 케이(K)-푸드, 케이(K)-화장품이 큰 인기를 끌면서 정부도 기업의 할랄 인증을 적극 돕겠다는 입장이다. 지난 11월20일, 농림축산식품부는 아랍에미리트(UAE) 아부다비 소재 한국문화원에서 할랄 케이(K) 푸드 체험행사를 개최했다. 당일 행사에서는 할랄 인증 한우나 라면을 자유롭게 시식할 수 있도록 구성됐다.농식품부 정경석 식품산업정책관은 "UAE는 중동, 아프리카 시장의 관문이자, K-푸드의 수출 포트폴리오 다변화에도 중요한 전략시장"이라며 "UAE를 비롯한 중동, 아프리카 시장의 수출 확대를 위해 국제식품박람회 참가, 할랄 인증 관련 상호인정 확대 및 분석 기술 지원 등을 아끼지 않겠다"고 했다.한국외국어대학교 중동연구소 김은지 책임연구원은 "10년 전과 비교해 할랄에 대한 문화적 이해와 관심이 향상되었다"며 "정부와 기업체에서 할랄 인증 기반 사업의 중요성을 인지하고 마케팅에 활용하거나 투자하고 있다"고 말했다.하지만 국내에 거주하는 무슬림 인구나 관광객 수에 비해 국내 할랄 시장 발전은 초기 단계라고 진단했다. 김 책임연구원은 "국내 무슬림 관광객 수는 약 100만 명 내외이지만 한국의 할랄 시장은 수요 대비 공급 체계가 부족하다"며 "한국에 대한 관심이 높은 상황에서, 국내 기업을 대상으로 한 할랄과 할랄 인증에 대한 정보 제공이 필요하다"고 강조했다.이진호 기자/이채원 대학생 기자jinho2323@hankyung.com