순환로봇부터 제로웨이스트 상점까지, 동네에서 시작된 자원순환

-전국 제로웨이스트 상점 500곳 이상…생활권 기반 자원 순환 공간 증가

-고양시 대화동 도토리상점, 자원을 모으고 사람을 잇는 공간

순환자원 회수로봇 ‘네프론’ (사진: 이윤진 대학생 기자)

고양시 대화동에 위치한 ‘도토리 상점’ (사진: 이윤진 대학생 기자)

친환경 제품들을 판매하고 있는 ‘도토리 상점’ (사진: 이윤진 대학생 기자)

커피 찌꺼기 반죽을 만들어주는 커피버스와 캐릭터 커피 반죽 (사진: 이윤진 대학생 기자)

‘도토리상점’ 외부에 전시된 장촌초 학생들의 편지 (사진: 이윤진 대학생 기자)

“저는 주민센터 갈 때마다 페트병을 챙겨요. 그냥 버리기보다는 순환로봇에 넣는 게 익숙해졌거든요.”부암동에 거주하는 30대 주민 A씨는 요즘 페트병을 처리하는 방식이 달라졌다고 말했다. 부암동 주민센터 앞에 설치된 순환자원 회수로봇 ‘네프론’에 페트병을 넣으면 개당 10포인트가 적립되고, 이는 ‘수퍼빈’ 애플리케이션을 통해 현금으로 바꿀 수 있다. A씨는 ”포인트가 크지는 않지만, 괜히 그냥 버리는 것보다 낫다는 생각이 든다”며 “이제는 주민센터 근처에 갈 일이 있으면 자연스럽게 페트병부터 챙기게 된다”고 말했다.이처럼 일상 속 자원순환 실천은 거창한 결심보다 작은 습관에서 시작된다. 중고거래 플랫폼을 통해 물건을 다시 사용하거나 텀블러를 들고 다니고 분리배출을 조금 더 신경 쓰는 행동들이 쌓이며 소비 방식도 서서히 달라지고 있다.이러한 개인 실천을 뒷받침하는 공간으로 요즘에는 제로웨이스트 상점이나 자원순환을 내세우는 상점들도 적지 않다. 이들 공간은 물건을 판매하는 데서 그치지 않고, 재활용품을 수거하거나 리필스테이션을 운영하며 자원순환을 일상에서 경험할 수 있도록 돕는다. 분리배출을 집 밖으로 확장해주는 생활권 기반의 공간인 셈이다.환경부에 따르면 2024년 기준 국내 리필스테이션 매장은 약 320곳, 제로웨이스트 상점은 전국적으로 500곳 이상 운영되고 있다. 한국환경정책평가연구원 조사에서는 20~30대의 68%가 “친환경 소비를 위해 일정 수준의 불편을 감수할 의향이 있다”고 답했다. 개인의 분리배출과 재사용 실천에 참여하는 사람들이 늘어나면서, 이러한 행동을 이어갈 수 있는 생활권 기반의 공간에도 자연스럽게 관심이 모이고 있다. 이 가운데, 자원순환을 ‘구매’가 아닌 ‘참여’의 방식으로 경험할 수 있는 공간으로 주목받는 곳이 있다.고양시 대화동에 위치한 제로웨이스트 상점 ‘도토리상점’은 생활권 기반 자원순환 공간의 한 사례다. 도토리상점을 운영하는 황정원 씨는 2021년 경기도 자원순환마을 만들기 사업에 참여하며 상점을 시작했으며, 현재는 별도의 지원 없이 개인적인 의지로 운영을 이어가고 있다.황 씨는 “처음에는 경기도에 이런 사업이 있는지도 몰랐다”며 “동네가 지저분하다는 생각에서 시작해 고민하다 보니 자원순환마을 만들기 사업을 알게 됐고, 컨설팅을 받아보니 내가 하고 싶었던 활동과 잘 맞는다는 생각이 들었다”고 말했다.도토리상점은 자원순환가게, 제로웨이스트 상점, 커뮤니티 공간이라는 세 가지 역할을 동시에 수행한다. 매주 화요일에는 페트병과 캔을 수거해 포인트를 적립해주며, 가게 외부에는 우유팩, 건전지, 초소형 가전제품을 수거하는 공간도 마련돼 있다.매장 내부에서는 고체치약, 고체비누, 천연 수세미, 텀블러, 스테인리스 빨대, 천 생리대 등 일회용품 사용을 줄일 수 있는 제품들이 판매된다. 황 씨는 “아무리 취지가 좋아도 가격이 비싸면 손님들의 선택을 받기 어렵다”며 “사람들이 한 번이라도 더 써볼 수 있게 하는 게 중요하기 때문에 돈을 벌려고 하는 마음을 버리고 가격을 낮추려고 노력한다”고 말했다.도토리상점의 중심은 판매가 아니라 사람이다. 황 씨는 ‘다라미클럽’이라는 이름의 커뮤니티를 통해 제로웨이스트와 새활용 활동을 이어가고 있다. 플로깅, 담배꽁초 투기 방지를 위한 스티커 부착, 폐부표를 활용한 쓰레기통 제작, 비건 음식 만들기 등 활동 방식도 다양하다.특히 인근 카페 약 30곳에서 커피 찌꺼기를 수거해 체험 프로그램으로 활용하는 활동은 주민들의 반응이 좋다. 황 씨는 “커피 찌꺼기로 캐릭터를 만들어보는 체험을 하면 아이들도 자연스럽게 환경 이야기에 관심을 갖게 된다”고 설명했다.지역 내 변화도 서서히 나타나고 있다. 황 씨는 인근 초등학교에서 환경 강의를 진행한 뒤 받은 학생들의 편지를 가장 기억에 남는 순간으로 꼽았다. 가게 앞에 마련된 ‘나눔 박스’를 통해 아이들이 물건을 가져가며 즐거워하는 모습 역시 도토리상점이 지역에 스며들고 있음을 보여준다.황 씨는 “환경에 대한 관심은 예전보다 확실히 높아졌지만, 보통 주변에 자원순환 가게가 많지 않아 실천으로 이어지기 쉽지 않은 것 같다”며, “이런 공간들이 늘어나 많은 사람들이 친환경 활동을 직접 실천할 수 있는 기회가 많아지기를 바란다”고 말했다.요즘 일상 곳곳에서는 중고거래부터 순환로봇, 제로웨이스트 상점까지 다양한 방식의 친환경 실천이 이어지고 있다. 이러한 시도들이 더 많은 사람들의 관심과 참여로 이어질 때, 자원순환은 특별한 선택이 아닌 일상의 문화로 자리 잡을 수 있을 것이다.이진호 기자/이윤진 대학생 기자jinho2323@hankyung.com