"명절에도 돈 법니다"···알바생 66.9% "설에도 알바할 것"

아르바이트 선택 기준 1위는 ‘급여’, 희망 시급은 ‘15,000~15,999원’ 구간 최다

이번 설 연휴에도 아르바이트생 10명 중 7명은 알바를 계획하는 것으로 나타났다.구인·구직 아르바이트 전문 포털 알바천국은 지난달 아르바이트생 1,331명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 2일 발표했다. 응답자 중 66.9%는 이번 설 연휴에 아르바이트 계획이 있다고 답했다. 그중 ▲외식·음료 ▲운전·배달 ▲유통·판매 ▲서비스 업종에 종사하는 아르바이트생은 70% 이상이 설 연휴에 근무 계획이 있다고 밝혔다.설 연휴 아르바이트 계획이 있는 아르바이트생 가운데 53.3%는 기존 근무하던 아르바이트를 연휴 기간에도 이어갈 예정이라고 말했다. 또한 32.8%는 기존 근무 중인 아르바이트 외에도 추가로 설 연휴 단기 아르바이트를 병행할 계획인 것으로 나타났다.이들이 설 연휴 아르바이트 선택 시 가장 중요하게 고려하는 요소 1위는 ‘급여’였다. 복수응답 기준 75.4%다. 이어 ▲근무시간(42.6%) ▲근무지까지의 거리(32.8%) ▲업무 강도·난이도(22.6%)도 높은 응답률을 보였다. 반면 식사나 식대 제공 등 복리후생 항목은 9.8%에 불과했다.희망 시급을 묻는 주관식 질문에서는 ‘15,000~15,999원’ 구간이 24.0%, ‘12,000~12,999원’은 22.8%에 해당했다. 또한 급여 사용 계획도 물었다. ‘저축’이 복수응답 기준 42.2%로 1위에 꼽혔다. ▲식비 ▲문화·여가비 ▲주거비로 사용하겠다는 응답도 20% 이상이었다.기업회원 대상 설문조사도 함께 진행됐다. 설문조사에 참여한 사장님 73명 가운데 79.5%는 설 연휴에 매장을 운영할 계획이라고 답했다. 연휴 내내 매장을 운영하지 않겠다는 응답은 20.5%였다.또한 사장님 47.9%는 설 연휴를 앞두고 신규 아르바이트생을 이미 고용했거나 고용을 계획한 것으로 집계됐다. 이유로는 연휴 기간 기존 아르바이트생의 근무 공백을 보완하기 위해서라는 응답이 복수응답 기준 34.3%로 1위였다. 더불어 신규 고용을 했거나 계획을 세운 사장님 중 40.0%는 외국인 아르바이트생을 새롭게 고용하거나 고용할 계획이 있다고 답했다.알바천국은 다가오는 설 연휴를 맞아 시즌 채용관 ‘설날 알바 채용관’을 오픈했다. 설날 알바 채용관은 ‘백화점·마트’, ‘매장관리·판매’ 등 5개 카테고리로 구성됐다. 해당 채용관은 알바천국 공식 홈페이지 또는 모바일 앱에서 이용 가능하다.강홍민 기자 khm@hankyung.com