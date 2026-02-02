에듀캔버스, '2026 대한민국 교육박람회' 성황리 마무리

AI 진로진단 '알파지니'와 직무 시뮬레이션, 미래형 진로·직업교육 모델로 주목

AI·에듀테크 전문기업 ㈜에듀캔버스는 '2026 대한민국 교육박람회'에 참가해 AI 기반 진로진단 솔루션 '알파지니(Alpha Jini)'와 직무 시뮬레이션 프로그램을 공개하고, 데이터 기반 진로 설계와 직무 탐색을 연계한 교육 모델로 현장 참관객들의 관심을 모았다고 밝혔다.이번 박람회에서 에듀캔버스는 진로진단-직무탐색-학습·역량 설계로 이어지는 흐름을 중심으로 부스를 구성했다. 특히 '알파지니' 진단 결과를 기반으로 직무 시나리오를 체험하는 방식의 직무 시뮬레이션을 함께 제시하며, 진로교육이 단순 검사 결과 제공을 넘어 실제 직무 이해와 진로 선택의 근거를 강화하는 방향으로 확장될 수 있음을 강조했다.AI 진로진단 솔루션 '알파지니'는 학생 개인의 적성·흥미·역량 데이터를 종합 분석해 진로 방향을 제안하는 것이 특징이다. 박람회 현장에서는 진단 결과 이후 직무 탐색과 역량 점검 등 다음 단계 활동으로 이어지는 구조가 함께 소개되며, 진로 탐색의 연속성을 강조했다.에듀캔버스 관계자는 "진로교육에서 중요한 것은 결과를 단순히 제시하는 것이 아니라, 학생 스스로 이해하고 선택의 이유를 형성하도록 돕는 과정"이라며 "알파지니는 데이터 기반 분석을 통해 학생의 진로 탐색 과정을 보다 구조화하는 데 목적이 있다"고 설명했다.에듀캔버스가 함께 선보인 직무 시뮬레이션 프로그램은 진로진단 결과를 바탕으로 다양한 직무 상황을 가정해, 업무 맥락과 역할, 요구 역량을 체험적으로 이해하도록 설계됐다. 이를 통해 학생들은 직무를 추상적인 정보가 아닌 보다 구체적인 경험의 관점에서 이해할 수 있도록 구성됐다.박람회 기간 동안 학생들이 진로 정보를 단순히 듣고 이해하는 수준을 넘어, 실제 직무를 구체적으로 상상하고 진로 선택과 연결할 수 있도록 설계된 점이 주목을 받았으며, AI 기반 진로 진단 결과를 직무 탐색으로 확장한 구조가 기존 진로 교육 방식과 차별화된 요소로 부각됐다.에듀캔버스 관계자는 "산업과 직무 환경이 빠르게 변화하는 상황에서 진로·직업교육 역시 개인 맞춤형 데이터 기반 설계와 직무 이해를 돕는 체험형 학습이 결합되는 방향으로 전환되고 있다"며 "이번 박람회는 이러한 흐름에 대한 교육 현장의 관심을 확인하는 계기였다"고 말했다.이어 "앞으로도 학교·대학·공공기관과의 협력을 통해 진로 진단과 직무 탐색이 유기적으로 연결되는 교육 모델을 고도화하고, 현장 적용을 위한 콘텐츠 및 운영 지원을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com