[한국자동차연구원 천안·아산 강소특구 육성기업 CEO] 전기차 전력 효율화 장치 에너시프트 개발하는 기업 ‘더감’

더감은 전기차를 더 멀리 가게 하고 싶은 목적을 가지고 전기차 전력 효율화 장치를 개발하는 기업이다. 김진욱 대표가 2022년 2월에 설립했다.“무선충전 관련된 일을 하다가 대중들이 안 좋게 생각하는 전자파를 어떻게 사용하냐에 따라 또 하나의 에너지로 사용할 수 있다는 것을 알게 되어 지금의 더감을 만들게 됐습니다. 전기차에서는 모터를 사용하기 때문에 많은 양의 전력을 사용합니다. 배터리에서 모터에 전력을 공급하는 과정 중에 많은 전자파가 발생하게 되고, 그렇기 때문에 모든 전기차 제조사는 ‘차폐’ 케이블을 사용하고 있습니다. 하지만 전자파가 전자제품이나 인체에 영향을 주지 않게 하기 위해 막고 있는 것이지 지속적으로 발생하기 때문에 더감의 에너시프트는 그렇게 발생 했던 전자파를 에너지화하여 전력으로 다시 충전하는 방식입니다. 이렇게 만들어지는 에너지로 전기차의 주행거리는 증가하게 됩니다.”기존의 전기차는 에너지를 효율적으로 사용하는 ‘회생 제동’이라는 아이템이 이미 존재한다. 브레이크를 밟을 때 생기는 에너지를 충전하는 방식이다. 하지만 더감은 모터가 돌아가면 생기는 누설전력을 사용하기 때문에 브레이크도 가능하고 액셀을 밟을 때도 에너지를 효율적으로 사용할 수 있다. 이렇게 만들어진 에너지는 어떠한 화석연료를 사용한 것이 아니기 때문에 새로운 신재생에너지에 가깝다고 할 수 있다.더감은 승용차부터 트럭 그리고 버스까지 시험을 진행하고 있다. “안전에 대한 문제와 실용성에 관한 인증 및 성적서들을 확보하고 있습니다. 우선 전기버스에 먼저 초도품을 준비하고 있습니다. 기술을 홍보하기 위해 해외 전시회에 참여하기도 합니다. 크게 바라보는 곳은 중국 전기차 시장입니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “모터라는 아이템은 꼭 전기차에만 사용되는 것이 아니다. 높은 전력을 사용하는 곳에 앞으로 에너시프트를 사용한다면 미래의 에너지는 더욱 효율적으로 사용 할 수 있게 될 것”이라며 “그 기술을 대표하는 기업이 되고 싶다”고 말했다.설립일 : 2022년 2월주요사업 : 에너시프트(전기차 전력 효율화 장치)성과 : 2023년 3월 청년창업사관학교 경기북부 13기 선정, 2023년 6월 시드 투자 유치 (제주창조경제혁신센터/그래비티벤처파트너스), 2023년 9월 기술개발과제 TIPS-일반형 선정, 2023년 10월 벤처기업 인증, 2024년 1월 CES2024 유레카파크 참여, 2024년 2월 JDC Route AEV330 입주기업 선정, 2024년 5월 신용보증기금 Start-up NEST 15기 선정, 2024년 7월 K-Start up 2024 지역예선 최우수상(제주창조경제혁신센터장) 수상, 2024년 9월 2024환경창업대전 최우상(환경부장관) 수상, 2024년 9월 카카오모빌리티-더감 MOU 체결, 2024년 11월 한국자동차연구원 시험성적 검증, 2024년 11월 민관협력오픈이노베이션(수요기반형) 우수상(중기부장관) 수상, 2025년 1월 CES2025 유레카파크 참여, 2025년 4월 글로벌 기업 협업 프로그램(Ansys ASK) 선정, 2025년 7월 국가녹색기술연구소 그리너스 리그 2030 회원사 선정이진호 기자 jinho2323@hankyung.com