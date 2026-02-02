[한국자동차연구원 천안·아산 강소특구 육성기업 CEO] AI 기반 플라스틱 자동 선별 시스템 개발하는 기업 ‘디고랩스’

양호 디고랩스 대표



-플라스틱을 즉시 재활용이 가능한 품목과 재활용이 어려운 품목으로 자동 선별

-폐자원을 기계로 수거해서 고객의 이익을 개선해주는 솔루션 제공 모델을 구축

디고랩스(deegolabs)는 수거업체와 선별업체 현장에 AI 선별기를 무상으로 설치하고, 혼합 폐플라스틱 중에서 깨끗한 투명 PET만을 선별해 바로 플레이크로 만들어 재활용업체에 공급하는 기업이다. 수거업체는 같은 양을 수거해도 더 높은 수익을 얻고, 재활용업체는 안정적으로 고품질 rPET 원료를 공급받을 수 있도록 ‘수거–선별–재활용’을 잇는 순환 경제 인프라를 구축해 나가고 있다. 양호 대표(52)가 2022년 6월에 설립했다.대표 아이템은 ‘AI 기반 플라스틱 자동 선별 시스템’이다. 수거 단계에서 혼합된 플라스틱을 즉시 재활용이 가능한 품목과 재활용이 어려운 품목으로 자동 선별한다. 구체적으로는 라벨이 없는 투명 PET, 라벨이 붙은 투명 PET, 기타 플라스틱으로 세분화하여 분류한다. 이 분류 과정에서 디고랩스가 자체 개발한 AI 모델이 적용된다. 디고랩스가 개발한 Vision AI 모델은 CNN을 기반으로 하며, 분류 속도와 정확도를 극대화하기 위한 독자적인 알고리즘이 적용되어 있다.디고랩스의 경쟁력은 두 가지다. 첫째, 밸류체인 최전선에 설치되는 장비로서 설치 장소에 최적화된 크기로 설계되어 있다는 것이다. 완전 무인화를 구현해 사람의 개입 없이도 재활용 가능한 자원을 99% 이상 선별할 수 있다.둘째, 디고랩스는 단순히 장비를 판매하는 비즈니스 모델이 아니라는 것이다. 버려지는 폐자원을 기계로 수거해서 고객의 이익을 개선해주는 솔루션 제공 모델을 구축했다. 이는 고객에게는 초기 투자 부담을 줄여주고, 디고랩스에게는 지속 가능한 수익 모델을 제공한다.디고랩스는 별다른 마케팅 활동을 하지 않아도 고객이 확대되고 있다. 무상으로 임대한 장비가 수요자들의 이익을 실질적으로 개선해 주고 있기 때문에, 업계 내에서 자연스럽게 소문이 나면서 고객층이 확산하고 있다. 이는 디고랩스의 솔루션의 실질적 가치를 보여주는 대표적인 사례라고 생각할 수 있다.디고랩스는 현재까지 총 2번의 투자를 유치했다. 호서대학교 투자육성실과 에트리홀딩스로부터 투자받았으며, 2026년 1분기에는 프리 A 시리즈 투자 라운드를 오픈할 예정이다. 이를 통해 사업 확장과 기술 고도화에 필요한 자금을 확보할 계획이다.양 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “이전에 수집·운반업체를 운영하던 중 비합리적인 생태계에서 사업 기회를 포착했습니다. 플라스틱 재활용 과정에서의 비효율성과 환경 문제를 동시에 해결할 수 있는 솔루션의 필요성을 절감해 창업에 도전하게 됐습니다.”창업 후 양 대표는 “아직은 한 달에 30톤 규모이지만, 자칫 쓰레기로 버려질 수 있었던 페트병이 다시 자원으로 순환되고 있는 상황을 볼 때 큰 뿌듯함을 느낀다”며 “작은 규모지만 실질적으로 환경에 기여하고 있다는 점이 가장 큰 동력이 되고 있다”고 말했다.디고랩스는 양 대표를 포함해서 총 11명으로 구성되어 있으며, 60% 이상이 연구개발 인력이다. 30년 경력의 베테랑부터 신입사원까지 다양한 연령대와 경험을 가진 구성원들이 스타트업에서 보기 드문 조화로운 팀워크를 보여주고 있다.앞으로의 계획에 대해 양 대표는 “현재 월 30톤 규모에서 시작하고 있지만, 궁극적으로는 국내 플라스틱 재활용 시스템의 혁신을 이끌고자 한다”며 “프리 A 시리즈 투자를 통해 사업 규모를 확장하고, AI 기술을 더 고도화해서 순환경제 생태계의 핵심 인프라로 자리 잡는 것이 목표다”라고 말했다. 덧붙여 “더 나아가 국내를 넘어서 글로벌 시장으로의 진출도 계획하고 있다. 환경 문제는 전 세계 공통의 과제이기 때문에, 우리의 기술이 더 큰 임팩트를 만들어낼 수 있을 것이라 확신한다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com