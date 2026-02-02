[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 직장인의 생애주기 데이터를 서비스하는 스타트업 ‘블루라이언스’

지환국 블루라이언스 대표



-자산(세무)데이터 기반 ‘블루버튼’ 서비스와 건강데이터 기반 ‘레드버튼’ 서비스를 개발

-직장인의 월급과 연말정산을 분석과 예측 기반 데이터로 제공

블루라이언스는 직장인의 생애주기 데이터를 서비스하는 기업이다. 자산(세무)데이터 기반 ‘블루버튼’ 서비스와 건강데이터 기반 ‘레드버튼’ 서비스를 개발하고 있다. 지환국 대표(54)가 2022년 7월 설립했다.대표 아이템은 ‘블루버튼 서비스’로 직장인의 월급과 연말정산을 분석과 예측 기반 데이터로 제공하는 서비스다.블루라이언스는 직장인이 가장 궁금해하는 ‘5년 후 내 월급은 얼마나 오를까’를 AI로 분석해 예측하는 서비스를 개발했다. 매년 신고하고 환급받는 13번째 월급이라는 연말정산 환급금도 예측해 주는 AI 서비스를 제공한다.지 대표는 “해당 서비스는 구글과 네이버를 통해 직장인 타겟으로 광고하며 마케팅을 진행하고 있다”며 “드림벤처스와 국민대기술지주에서 시드투자를 받아 Tips에 선정되었으며, 현재도 IR을 진행하고 있다”고 말했다.지 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “직장 생활을 오래 하면서 월급이라는 테마에 관심이 많았습니다. 직장인은 ‘월급’밖에 없습니다. 따라서 이 월급을 잘 관리해야만 노후가 있기 때문입니다. 그래서 이 월급을 잘 관리할 수 있는 서비스를 개발하게 됐습니다.”창업 후 지 대표는 “블루버튼 서비스를 사용해 본 직장인들이 만족한다는 반응에 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 지 대표는 “많은 가입자를 유치하는 것이 목표”라며 “2026년 1월 출시되는 건강데이터 기반 레드버튼 서비스 출시가 다음 목표”라고 말했다.블루라이언스의 기획과 AI 개발은 지 대표가 직접하고 있다. 5년 이상의 경력 백엔드 2명, 4년 이상의 프론트 2명, 디자인 1명으로 구성되어 있다.블루라이언스는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업 기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com