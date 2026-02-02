[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 블록체인 핀테크 전문기업 ‘서울랩스’

장도희 서울랩스 대표



-블록체인 기술을 숨기고 실생활에서 쉽게 쓰일 수 있도록 만드는 데 집중

-자체 기술력으로 블록체인 메인넷을 개발, 경쟁력은 ‘검증된 기술력’과 ‘글로벌 확장성’

서울랩스는 복잡한 블록체인 기술을 보다 많은 기업들이 쉽게 활용할 수 있도록 하겠다는 목표로 만들어진 기업이다. ‘Forget Blockchain’이라는 철학 아래, 블록체인 기술을 숨기고 실생활에서 쉽게 쓰일 수 있도록 만드는 데 집중하고 있다. 장도희 대표(49)가 2023년 9월에 설립했다.서울랩스는 자체 기술력으로 블록체인 메인넷을 개발하고, AI 기반의 올인원 DID(신원인증) 슈퍼월렛, 그리고 법정화폐 준거 디지털 자산(토큰)의 발행·유통 플랫폼을 개발하고 있는 블록체인 핀테크 전문 기업이다.특히, 메인넷은 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 시험기관인 KTR에서 성능검사를 수행해 △최대 5,205 TPS △블록 생성 시간 1초 △지연 시간 0.651초의 고성능을 입증받았다. 이는 글로벌 대표 메인넷인 이더리움(15~30 TPS), 솔라나(실사용 1,000 TPS), 비트코인(7 TPS) 등과 비교해도 매우 우수한 수치다.서울랩스의 경쟁력은 ‘검증된 기술력’과 ‘글로벌 확장성’이다. 중소벤처기업부로부터 벤처기업 인증(혁신성장유형)을 받았고 최근 KISA 블록체인 산업 진흥 유공 표창 수상, KOLAS 인정 시험기관의 공인 SW 성능검사에서 적합 등의 객관적 지표를 근거로 국내외 시장에서 기술력과 사업성을 모두 인정받았다. KOICA ODA 협약기관으로도 선정돼 동남아시아 공공사업에 참여하고 있다.서울랩스는 B2B 및 B2G 중심으로 기술 도입을 추진하고 있으며, 금융기관·지자체·개발도상국 정부를 주요 고객군으로 삼고 있다. 특히 해외시장. 라오스 정부와는 15년 장기 MOA를 체결해 라오스 공무원 대상 전자정부의 블록체인화를 주도 중이며, 최근에는 KOICA ODA CTS 참여기업으로 지원해 협약기관으로 선정되기도 했다.장기적으로 라오스 등 개발도상국 대상 소셜벤처기업으로 영향력을 확대하고 더불어 미국 등 주요 선진국에는 최대 핀테크 전시 '머니2020' 참여, 내년 ‘CES 2026’ 참가 등 글로벌 마케팅도 본격 추진 중이다.서울랩스는 2025년 상반기 17.2억 원 규모의 시드투자를 성공적으로 유치했으며, 기술개발 및 마케팅 확대, 글로벌 시장 진출을 위한 후속 투자도 준비 중이다. 특히, 스테이블코인 시장 확대 및 동남아 진출 확대 등 주요 전략 과제에 대응하기 위한 R&D, 글로벌 인재 확보에 집중할 계획이다.장 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “서울랩스는 오랜 기간 블록체인 산업에 종사하던 창업팀이 함께 비전을 공유하며 창립한 팀 기반 스타트업입니다. 창업 초기 자금은 기존 사업 경력에 기반한 파트너 등의 외부 투자 등으로 마련하였고, ‘책임질 수 있는 기술을 만들자’는 철학으로 오늘에 이르렀습니다.”창업 후 장 대표는 “기업의 성장도 보람을 느끼는 부분이지만 특히 우리 기술이 사회 문제를 해결하고 정부, 공공기관 등에서 도입되는 모습을 볼 때 큰 보람을 느낀다”며 “특히 KOICA와 ODA 사업을 통해 라오스 국민의 디지털 접근성을 높이는 데 기여하고 있는 점은 서울랩스의 사회적 미션이 실현되고 있음을 보여주는 사례”라고 말했다.서울랩스는 CTO를 포함한 시니어 인력은 블록체인 분야에서 6년 이상, 많게는 10년 가까이 경력을 보유한 전문가들이다. 청년 인재들은 대학 시절부터 Web3 산업에 열정을 가지고 커리어를 쌓아온 인재들로 기술과 열정을 겸비한 팀이자 스타트업이다.앞으로의 계획에 대해 장 대표는 “서울랩스는 K-블록체인 메인넷을 실물경제에 적용하는 데 집중하고 있다”며 “단순한 이력 추적이나 인증 기능을 넘어, 실제 일상에서 사용되는 결제 시스템, 특히 소액결제(마이크로페이먼트)와 같은 실시간 거래에 최적화된 구조로 상용화를 추진 중”이라고 말했다.“KOLAS 인증기관을 통한 성능검사에서 5,205 TPS의 속도를 공식적으로 입증받은 만큼, 실생활에서의 빠른 결제 경험을 제공할 수 있는 기술력을 갖췄습니다. 서울랩스는 블록체인 기반의 디지털 인프라를 동남아시아에 구축함으로써 글로벌 금융 포용성 확대에 기여하고 있습니다. 특히 라오스 정부와 15년 장기 MOA를 체결하고, 전자정부 시스템의 블록체인화를 주도하는 한편, KOICA ODA 사업의 CTS 프로그램 협약기관으로 선정되며 공공성과 지속가능성을 동시에 확보했습니다. 이를 통해 블록체인 기반 신원인증(DID), 전자문서, 결제 시스템을 현지화하여 적용하고 있으며, 향후 필리핀, 베트남 등 인접 국가로의 확산도 추진하고 있습니다. 이와 함께, 서울랩스는 미래 스테이블코인 시장을 선도하기 위한 전략적 준비도 진행 중이다. 기존 스테이블코인은 대부분 거래소 등 웹3 기반의 제한된 생태계에서 사용되고 있지만, 향후 실물경제 결제 시장이 확대될 경우, 급증하는 트랜잭션 수요를 감당할 수 있는 고성능 인프라가 필수적입니다. 이더리움이 2020년 DeFi 시장 확장 당시 겪었던 수수료 폭등과 속도 저하 문제를 교훈 삼아, 서울랩스는 고속성과 확장성을 겸비한 메인넷을 기반으로 법정화폐 준거 디지털 자산의 안정적 발행 및 유통 시스템을 구축할 것입니다.마지막으로, 서울랩스는 AI와 블록체인의 융합을 통해 디지털 시대의 데이터 신뢰성과 보안을 강화하는 데 주력하고 있습니다. 인공지능은 양질의 데이터를 기반으로 작동하는 만큼, 데이터의 위변조를 방지하고 투명하게 분산 저장할 수 있는 블록체인 기술의 중요성이 커지고 있습니다. 특히 ‘GIGO(Garbage In, Garbage Out)’ 문제를 해결하기 위해 신뢰 가능한 데이터 인프라가 요구되고 있으며, 서울랩스는 이러한 환경에서 AI 기반 DID 인증, 전자결제, 디지털 자산 관리 기능을 통합한 슈퍼월렛을 통해 블록체인의 실용성과 확장 가능성을 동시에 실현할 것입니다.”서울랩스는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com