[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 에너지 효율을 극대화한 AI 모듈러 데이터센터 개발하는 ‘세라’

김도연 세라 대표



-천연섬유 복합 소재(NFRC)를 활용해 에너지 효율을 극대화

-친환경 건축 외피 솔루션도 함께 개발하고 있어

세라(SERA)는 천연섬유 복합소재(NFRC)를 활용해 에너지 효율을 극대화한 AI 모듈러 데이터센터와 친환경 건축 외피 솔루션을 개발하는 기업이다. 김도연 대표가 2024년 7월에 설립했다.“건축 관련 연구를 바탕으로 소재와 에너지 효율성을 최적화하는 제품을 생산하고자 동아시아 개항 도시 데이터를 통한 텍스트 언어 분석 및 GIS 관련 주제로 박사학위를 수여하였습니다. 미국 CASE에서 소재연구 및 상용화 준비를 위해 창업에 도전하게 됐습니다. 기업명인 SERA는 ‘Sustainable Environment Renewable Architecture’을 줄인 표현입니다.”대표 아이템은 ‘AI 모듈러 데이터센터'와 ‘친환경 건축 외피 솔루션’이다. 현재 세라가 개발한 AI 모듈러 데이터센터는 패시브로 전기 없이 외부에서 서버를 보호하는 환경을 만들고 엑티브 냉각 공조의 IoT와 인공지능 제어를 통해 에너지 효율을 최적화한다. 이를 통해 안정적 서버운영 환경을 제공하고 전기에너지 효율성 최대 28%를 높일 수 있다.세라는 현재 NVIDIA 프로그램 참여기업이다. 미국 D사, 싱가포르 A사 사우디아라비아 K사 등의 AI 인프라 기업과 협업을 진행하는 POC 단계를 수행 중이다. 웰컴투 팁스를 통해 동남권 우수상을 받았으며, 2026년도 프리 A 투자유치를 목표로 하고 있다.또한 미국 연구소와의 공동연구부분에서 온톨로지 기반 공간제어를 결합한 통합 서버 제어 프로그램을 적용 미국 동부 실증을 추진중에 있으며, 한국 및 미국 정부 측의 협력을 요청 제품 실증 후 미국측에서 제품 검증을 추진하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “건설 분야의 탄소배출 저감을 목표로 창업에 도전하게 됐습니다. 소재와 에너지 효율성 부분까지 접근해 친환경 제품이 절대 비싸지 않으며 앞으로 우리가 갈 방향의 제품을 선보이고 싶었습니다.”창업 후 김 대표는 “많은 사업 동료를 만나면서 사업의 여정에서 신뢰가 중요하다는 것을 배웠다”며 “이 과정에서 많은 이들이 동참해 주는 것에 보람을 느끼고 있다”고 말했다.세라는 소재, 건축, 경영학 박사 3인으로 C레벨을 구성했으며, 20년 경력의 MS데이터센터 출신 현장감독, LG 계열 광고사 14년 경력의 마케팅팀장이 함께하고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “사우디아라비아에 공장 설립을 추진을 위한 부지 확보를 완료할 것”이라며 “탄소배출을 저감하는 소재 핵심 생산기지가 될 것이며, 내부적으로 소재를 제공할 참여 농장을 수집 중에 있다”고 말했다.세라는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com