[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 전 세계에서 가장 큰 K뷰티 스토어를 AI agent native 커머스로 빌딩하는 ‘스킨서울랩’

박근영 스킨서울랩 대표



기존 이커머스 모델 대비 1% 수준의 재고, 3% 수준의 인력으로 훨씬 더 나은 서비스를 제공

초개인화 AI 커머스를 전세계 25개국 이상에 확장하고 사람의 개입을 최소화

스킨서울랩은 글로벌 AI-커머스 전문 기업으로, ‘AI Agent Native Commerce’라는 새로운 이커머스 패러다임을 구축하고 있다. 박근영 대표가 2024년 6월에 설립했다.“두번째 AI 스타트업 창업입니다. ChatGPT가 알려지기 전부터 AI가 세상을 바꿀 것이라는 비전과 믿음을 가지고 약 4년 전부터 AI 기술 관련 창업에 집중하고 있습니다. 저는 비즈니스 및 마케팅 백그라운드를 가지고 있으나 지금은 스킨서울랩의 MVP를 직접 코딩해서 런칭할 정도로 코딩까지 가능한 상태입니다. 유니레버 아시아 본사인 싱가포르에서 동남아시아 프리미엄 퍼스널케어 사업부를 이끈 경험, 싱가포르 아마존에서 가장 큰 카테고리인 Toy 카테고리를 이끌면서 느꼈던 K뷰티 액세스의 문제와 이커머스의 비즈니스 모델의 낮은 마진, 높은 재고, 노동집약적인 비즈니스 구조 문제를 해결하기 위해 창업에 도전했습니다.”박 대표는 “K뷰티가 뷰티 역사상 가장 빠른 속도로 성장하고 있는 배경에는 가성비, 혁신, 그리고 이를 토대로 다른 나라의 뷰티 제품들 대비 훨씬 다양한 피부 문제와 우려를 해결해 주는 압도적인 구색의 다양성이 동력이 되고 있다”며 “인디브랜드가 K뷰티의 트랜드를 이끌어가는 만큼 롱테일 구색이 중요하다. 현재 해외에서는 여전히 한국에서 존재하는 구색의 15% 만 구매할 수 있는 상태로 커다란 액세스 문제가 존재하고 있다”고 말했다.스킨서울랩은 전 세계에서 가장 큰 K뷰티 스토어를 AI agent native 커머스로 빌딩하고 있다. 소싱, 마케팅, 풀필먼트, CX, 카테고리 매니지먼트 등 커머스를 운영하는데 필요한 Task 단위를 매니징 하는 마이크로 AI 에이전트들과 이 전체를 관리하는 슈퍼바이져 AI agent 를 토대로 기존에 가능하지 않았던 운영의 효율성과 고객의 가치를 만들어내고 있다.“이를 통해 기존 이커머스 모델 대비 1% 수준의 재고, 3% 수준의 인력으로 훨씬 더 나은 서비스를 제공합니다. 전 세계 23개국에 진출하여 2025년 1월부터 매월 50% 이상 성장해 왔습니다. 2025년이 운영의 효율화를 안정화하는 데 집중했다면 2026년부터는 스킨케어 쇼핑의 초개인화 경험을 제공할 예정입니다.”스킨서울랩은 싱가포르 본사를 기반으로 K-Beauty를 중심으로 한 초개인화 AI 커머스를 전세계 25개국 이상에 확장하고 사람의 개입을 최소화했다. AI Agents 중심으로 운영되는 Near-Zero Staff, Near-Zero Inventory 모델을 구축했다.“창업 이후 매월 50% 이상 성장률을 달성하며, 2025년엔 AI 기반 운영 효율화와 글로벌 진출을 본격 가속했습니다. 제품, 기술, 오퍼레이션, 물류, 마케팅까지 전 과정을 하나의 AI 오케스트레이션 시스템으로 통합하고 있습니다.”스킨서울랩은 한국을 제외한 해외 기준으로 전 세계 최대 구색을 보유하고 있고 앞으로도 더 빠르게 늘려갈 예정이다. 또한 고객의 피부 문제, 고민에 맞추어 전 세계에서 가장 뛰어난 개인화 된 경험을 제공하고 운영의 효율화를 극대화하며 줄인 비용으로 고객에게 더 나은 가격과 제품 가치를 전달할 계획이다.“스킨서울랩은 현재 AI agent 기술을 적극적으로 활용하여 마이크로 인플루언서들에게 시딩 및 어필리에이트 마케팅을 적극적으로 활용하고 있습니다. 압도적인 구색을 바탕으로 고객들이 필요한 제품들을 구글 혹은 AI를 통해 검색했을 때 스킨서울랩 사이트를 발견하여 들어오는 경로에 대한 비율도 굉장히 높습니다.”스킨서울랩은 현재 싱가포르 블루프린트 벤처스, 500글로벌, 시리즈 벤처스로 부터 프리시드를 투자 받았으며 팁스, 초기창업패키지도 모두 받은 상태이다. 싱가포르 정부로부터 지원도 받고 있다.창업 후 박 대표는 “고객들에게 장문의 편지를 받을 때가 많이 있다”며 “정말 좋은 제품들을 빠르고 좋은 서비스로 합리적인 가격에 구매할 수 있는 서비스를 만들어줘서 고맙다는 편지를 받을 때 진심으로 저도 감동을 하고 더 동기부여를 가지게 된다”고 말했다.“창업 초기부터 중요하게 생각해 온 우리만의 핵심 가치, 실행 중심의 문화 등을 전 세계 8개국에서 정말 뛰어난 인재들과 함께 더 고도화시켜 나가면서 매일 회사와 개인이 성장해 나가는 것을 보면서도 큰 보람을 느끼고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “2026년은 2025년 대비 10배 성장할 것”이라며 “폭발적인 성장을 이어 나가며 전세계 최고의 뷰티 커머스 회사가 되도록 하겠다”고 말했다.스킨서울랩은 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com