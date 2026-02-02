[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 선박연료 트레이딩 및 공급·물류현황 관리 IT솔루션 개발 ‘씨너지파트너 주식회사’

오용민 씨너지파트너 주식회사 대표



-실거래 기반 기술로, 20년 이상 글로벌 벙커링 현장을 경험한 노하우로 직접 설계

-주문 접수, 공급 준비, 급유, 문서 처리, 정산까지 7단계 로드맵을 자동화

씨너지파트너(Seanergy Partner)는 AI·빅데이터 기반 선박연료 트레이딩 및 공급·물류현황 관리 IT솔루션을 개발·운영하는 기업이다. 선박연료 거래의 아날로그 한계를 디지털 기반으로 해결하고, 실제 글로벌 거래 경험을 기술화했다는 점이 특징이다. 오용민 대표(43)가 2023년 7월에 설립했다.대표 아이템은 선박연료 구매·공급·물류 관리 전 과정을 하나의 플랫폼으로 자동화하는 솔루션이다. 이 솔루션은 △주문 디지털 접수 및 계약서 자동 생성, △공급 일정·ETA·기상·해상조건 실시간 모니터링, 선박연료 공급 과정 실시간 트래킹, 공유, △공급 후 BDR·인보이스 자동 송부, AI기반 시장가격 분석·예측, △구매자·공급사·트레이더 등 이해관계자 전원에게 실시간 알림 기능을 갖고 있다. 현재 한국·싱가포르·중동·유럽 등 실제 고객사와 PoC를 수행하며 실사용 데이터를 확보하고 있다.씨너지파트너의 경쟁력은 첫째, 실거래 기반 기술이라는 점이다. 20년 이상 글로벌 벙커링 현장을 경험한 노하우로 직접 설계해 현장의 운영 문제를 정확히 잡아냈다. 둘째, 엔드투엔드 자동화 수준이다. 주문 접수, 공급 준비, 급유, 문서 처리, 정산까지 7단계 로드맵을 기반으로 전체 프로세스를 자동화하고 있다. 마지막으로 검증된 글로벌 네트워크라는 점도 특징이다.씨너지파트너는 실거래 중심의 네트워크 확장 방식을 사용한다. △글로벌 선사·공급사와 실제 거래 기반 신뢰 확보 △싱가포르·한국·중동·유럽 파트너십을 통한 영업 △K-Startup Center, KB스타터스 등 정부지원 프로그램을 통한 글로벌 전시·데모데이 참여하여 네트워크를 확장하고 있다.씨너지파트너는 최근 중소벤처기업진흥공단 8억원 규모 투자를 확정 지었다. 향후 2026년 하반기에는 시리즈B 투자 유치를 공식적으로 추진할 계획이다.오 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “선박연료 시장은 아직도 전화·문자·수기 문서 중심의 아날로그 방식이 많아 거래 비용과 위험이 큽니다. 20년간 이 시장에서 일하며 ‘누군가는 반드시 이 문제를 해결해야 한다’고 느꼈고, 그 필요성을 직접 실현하고자 창업했습니다. 초기 자금은 개인 자본, 은행 대출, 정부 R&D 및 글로벌 프로그램 지원금, 초기에 확보한 실거래 수익을 조합해 조달했습니다.”창업 후 오 대표는 “가장 큰 보람은 실제 고객사들과 우리 스스로의 운영 방식이 달라지는 것을 확인할 때”라며 “디지털화로 고객사의 유·무형적 비용이 줄고 효율이 높아졌다는 피드백을 받을 때 큰 의미를 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 오 대표는 “우선 솔루션 고도화를 목표로 하고 있다”며 “AI 기반 가격·시장 예측 엔진 고도화, 자동화 범위 확대(정산·세무·리스크 관리), IMO 규제 대응 모듈을 추가할 예정”이라고 말했다.“글로벌 확장도 계획 중입니다. 싱가포르 중심으로 아시아 시장을 확장하고, 네덜란드 거점 유럽·UAE거점 중동 등 글로벌 허브로 진출할 예정입니다. 또한 파트너사와 공동 영업 체계를 강화할 것입니다. 2028년에는 기술 완성도·매출 구조·글로벌 고객 기반을 갖춰 상반기 상장을 목표로 추진하고 있습니다.”씨너지파트너는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com