[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 고기능성 친환경 소재 플랫폼을 구축하는 기술기업 ‘애드벤처’

이의곤 애드벤처 대표



애드벤처(Addventure)는 생분해 시기와 속도를 설계할 수 있는 고기능성 친환경 플라스틱 ‘EHP’를 개발하는 기업이다. 국책 연구 기관과 국내 대학 연구진과 함께 이타콘산을 활용한 폴리에스터 계열 신소재 ‘TRISEP’도 공동으로 개발하고 있다. 이의곤 대표가 2024년 7월에 설립했다.이 대표는 “애드벤처는 개별 완제품보다는 EHP와 TRISEP 같은 고기능성 친환경 고분자를 플랫폼으로 삼아, 다양한 헬스케어·ESG 솔루션을 확장해 가는 소재 회사”라고 설명했다.이 대표는 “병원에서 나오는 PVC 폐기물을 다시 의료·산업용 소재로 순환시키는 Eco-PVC 프로젝트를 추진하고 있다”며 “헬스케어 사업화 브랜드 ‘AddOnMe’를 통해 눈 건강 중심의 건강기능식품 등 소비자 제품 판매도 병행하고 있다”고 소개했다.“고려대학교에서 신소재공학을 전공했고, 10년 넘게 의료·바이오 분야 고분자 소재 연구와 기술 사업화를 함께 해왔습니다. 연구실에서 쌓인 기술이 실제 의료·산업 현장에서 쓰이도록 만들고 싶다는 생각으로 애드벤처를 창업했습니다.”대표 아이템은 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째는 EHP(Eco-friendly Hydrolyzable Polymer) 다. 기존 생분해성 플라스틱은 수분에 취약해 사용 중 강도와 내구성에 한계가 있지만, EHP는 표면에 소수성 보호막을 설계해 사용하는 동안에는 일반 플라스틱처럼 고내수·고강도를 유지한다. 대신 당촉매나 초음파와 같은 외부 자극이 주어지면 그때부터 분해가 시작되는 구조를 갖고 있어, 의료용 멸균 포장재나 고기능 포장재에서 ‘쓸 때는 튼튼하고, 버릴 때는 깨끗하게 사라지는 소재’를 만드는 데 활용하고자 한다.둘째는 Eco-PVC 기반 의료 폐플라스틱 순환 솔루션이다. 병원에서 배출되는 비감염성 PVC 폐기물을 선별·수거한 뒤 화학적으로 정제해, 다시 필름·튜브·다공성 자재 등 의료·산업용 소재로 되돌리는 프로젝트다. 이를 통해 의료 PVC 폐기물을 줄이고, 탄소 배출과 폐기 비용을 낮추면서 병원·산업체의 원재료 비용 절감까지 동시에 노리는 모델이다.셋째는 헬스케어 사업화 브랜드 ‘AddOnMe®’와 건기식 제품군이다. AddOnMe®는 ‘Beyond wellness’를 슬로건으로, 병원·의료진 네트워크를 기반으로 한 맞춤형 헬스케어 브랜드다. 현재 눈 건강용 영양제인 ‘오큐메이트’, 어린이용 건강기능식품 ‘오큐메이트 키즈’를 판매하고 있으며, 내년 초에는 아이패치 제품도 새롭게 선보일 계획이다. 이 대표는 “AddOnMe는 애드벤처가 개발하는 친환경 고분자 기술과 헬스케어 솔루션을 실제 소비자와 연결해 주는 다운스트림 브랜드 역할을 한다”고 덧붙였다.애드벤처의 경쟁력은 네 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 기존 친환경 고분자의 한계를 보완한 신소재라는 점이다. PLA 등 기존 생분해성 수지는 가수분해성은 우수하지만, 고온 멸균이나 화학약품에 반복 노출되는 의료용·산업용 환경에서는 내구성이 떨어져 실제 적용에 제약이 많았다. 이 대표는 ESG 경영과 탄소중립 규제가 강화되면서 친환경 소재에 대한 수요는 높지만, 정작 의료·고부가가치 산업에서 쓸 만한 소재가 없다는 언멧니즈(unmet needs)를 확인했고, 이를 해결하기 위해 EHP·TRISEP·PTT 계열 소재를 개발하고 있다. 이들 소재는 사용 중에는 고강도·고내수성을 유지하고, 필요할 때만 선택적으로 분해를 켤 수 있는 OFF–ON형 분해 시스템을 지향한다는 점에서 차별성이 있다.둘째, 처음부터 병원·헬스케어 현장에 맞춘 응용처를 상정하고 개발한다는 점이다. 의료용 멸균 포장재, 수액백·튜브 등 의료용 PVC, 시술 후 케어용 더마 패치·마스크팩, 어린이 눈 건강 건기식 등 실제 현장에서 이미 수요가 확인된 아이템들을 중심으로 기술을 설계하고 있어, 연구성과와 사업화 사이의 간극을 줄일 수 있으며 빠른 사업화가 가능했다.셋째, 팀 자체가 기술·의료·제조·재무를 한 몸처럼 움직일 수 있는 구조다. 고려대학교 의공학 박사 출신 연구자 2인과 고분자 합성을 전공한 석사급 연구원을 포함해, 소재 설계부터 합성·물성 평가·파일럿 생산·인허가·사업 기획까지 전 과정을 내부에서 설계할 수 있는 역량을 갖추고 있다.넷째, 산학연·병원과의 긴밀한 협력 네트워크를 가진 점이다. 국내 대학의 친환경 고분자 연구실, 국책 연구기관, 전문의 기업 NRT 등과 공동 연구를 진행하며 단량체·고분자 합성, 공정 시뮬레이션, 공인 시험까지 함께 진행하고 있어, 작은 스타트업이지만 기술 검증과 확장 측면에서 탄탄한 기반을 확보하고 있다.애드벤처는 판로를 크게 소재 사업(B2B)과 헬스케어 브랜드(B2B2C) 두 축으로 보고 있다. 먼저 EHP, Eco-PVC와 같은 소재 사업은 기술개발 단계부터 현장의 니즈를 중심으로 설계했다. 병원·산업체와의 논의를 통해 필요한 성능을 정의하고, 그에 맞는 소재를 개발한 뒤, 실제 제품으로 구현할 수 있는 제조회사와의 3자 구조(수요처–애드벤처–제조사)로 사업을 진행하고 있다. 특히 Eco-PVC의 경우 병원협회와 협약을 맺어 비감염성 PVC 수거 캠페인을 추진하는 등, 병원·협회·제조회사를 잇는 B2B 중심의 모델로 확장 중이다.헬스케어 브랜드 AddOnMe®는 안과·피부과 등 의료진 네트워크를 활용한 병·의원 채널(B2B2C)을 우선 공략하고 있다. 동시에 올해 계룡대에서 열린 웰니스 페어, 새싹마켓, BOUNCE 참가 등 일반 소비자를 직접 만나는 B2C 채널도 병행하며 판로를 넓혀 가고 있다. 이 과정에서 부산창조경제혁신센터를 비롯한 창업 지원기관이 주관하는 다양한 프로그램과 데모데이가 애드벤처에게 큰 힘이 되고 있다.애드벤처는 현재는 기술보증기금의 2억 보증과 동시에 3억의 출자 연계 투자를 받았다. 이와 별도로 저희 주요 협력 파트너인 의료산업 분야 전문의 5인으로 구성된 적격투자 펀드를 통해 매년 1억 5천만 원씩 6년간, 총 9억 원을 단계적으로 투자받는 구조도 함께 진행 중이다.“이렇게 확보되는 자금은 주로 시설 투자와 인허가, 파일럿 생산 체계 구축에 사용할 계획입니다. 이후 단계적으로 후속 투자를 유치해 2028년까지 양산 설비를 완비하고 글로벌 시장 진출을 본격화하는 것을 중기 목표로 삼고 있습니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 계기는 병원 현장에서 직접 받은 문제 제기에서 시작됐습니다. 지방에서 내과병원을 운영하는 원장님께서 ‘병원 내에서 발생하는 폐 PVC 수액백 문제가 너무 심각한데, 해결해 볼 수 없겠느냐’는 부탁을 줬습니다. PVC는 PP나 PE와 달리 재활용이 어려운 소재라 원칙적으로는 따로 분류해 폐기해야 하지만, 의료진 입장에서는 육안으로 구별하기 어렵고, 어렵게 분리해도 실제로는 제대로 수거·재활용이 이뤄지지 않는 문제가 있었습니다. 이 과정을 조사하면서 현재 의료용 플라스틱의 50% 이상이 PVC로 만들어져 있고 의료용 플라스틱의 재활용률은 2%에도 못 미친다는 사실을 알게 되었습니다. 동시에 ESG 경영과 탄소중립 기조 속에서 친환경 고분자에 대한 수요는 높지만, 의료·헬스케어 산업에서 실제로 쓸 수 있는 적절한 소재가 거의 없다는 점도 확인하게 되었고, 이 문제를 제대로 풀어보자는 생각으로 창업을 결심했습니다.”창업 후 이 대표는 “무엇보다도 머릿속에만 있던 소재와 기술이 실제 시제품으로 손에 잡히는 순간에 가장 큰 보람을 느낀다”며 “아이디어 단계에서 시작한 기술이 연구개발을 통해 구체화하고, 그 기술을 구현할 수 있는 제조 공정을 만들고, 결국 공장에서 제품이 생산돼 시장으로 나가는 과정을 하나씩 밟아갈 때 ‘정말 현실이 됐다’는 느낌을 받는다”고 말했다.“국책 연구기관이나 NRT 같은 파트너들이 우리 기술의 필요성을 먼저 알아봐 주고, 같이 해보자고 제안해 주었을 때도 큰 힘이 됐습니다. 애드벤처가 바라보는 방향이 혼자만의 확신이 아니라, 외부에서도 공감받고 있다는 점에서 ‘우리가 가는 길이 틀리지 않았구나’ 하는 확신을 얻습니다. 마지막으로는 팀의 성장이다. 전공과 경력이 서로 다른 멤버들이 하나의 목표를 두고 끝까지 붙잡고 토론하며, 시행착오를 거치면서 점점 ‘애드벤처만의 방식’을 만들어 가는 과정을 볼 때마다, 창업을 선택한 결정이 틀리지 않았다는 생각이 듭니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단기적으로는 EHP 기반 조절형 생분해 포장재의 핵심 성능을 완전히 검증하고, Bench-scale 생산 설비와 시제품 양산 체계를 구축하는 것이 1차 목표다”라며 “이를 바탕으로 국내 의료·포장 관련 기업들과 B2B 협력을 확대해 2026~2027년 안에 국내 초기 시장에 본격 진입하는 것을 계획하고 있다”고 말했다.“중기적으로는 TRISEP 기반 더마·의료용 제품군을 연계해, 비임상 단계의 저위험 제품부터 시작하여 의료기기 4등급 골재생 스캐폴드 수준까지 이어지는 단계적 기술 개발과 제품화를 목표로 하고 있습니다. 장기적으로는 2028년 전후 Series B 투자 유치를 통해 공장 자동화 및 글로벌 생산·공급 체계를 확립하고, 미국·유럽을 중심으로 친환경 포장재·헬스케어 소재 분야에서 ‘고기능성 친환경 고분자’ 카테고리의 리더가 되는 것을 최종 목표로 삼고 있습니다.”애드벤처는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com