[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 매장 내 유휴공간 기반 하이퍼로컬 광고 플랫폼 ‘애드팅’

송재민 애드팅 대표



-미용실·네일샵·헬스장의 거울·테이블·디스플레이 등을 디지털 광고 매체로 전환

-반복인지 기반의 실내 광고 효율, 진입장벽이 낮은 구조와 빠른 확산성이 경쟁력

애드팅은 매장 내 유휴공간을 활용해 광고 수익을 창출하는 하이퍼로컬 광고 플랫폼을 운영하는 기업이다. 미용실·네일샵·헬스장처럼 체류 시간이 길고 반복적인 시선 노출이 발생하는 공간의 거울, 테이블, 디스플레이 등을 디지털 광고 매체로 전환해 소상공인에게는 새로운 수익원을 제공하고, 지역 광고주에게는 효율적인 로컬 광고 집행 채널을 제공한다.애드팅은 부산을 시작으로 지역 기반 하이퍼로컬 광고 시장을 구축하고 있으며, ‘매장 내 반복인지 광고’라는 새로운 광고 모델을 중심으로 서비스를 확장하고 있다. 송재민 대표는 예비창업 단계에서 해당 모델을 기획하고, 예비창업패키지 사업화 과정을 통해 실제 매장 환경에서 실증과 성과 평가를 진행하며 사업성을 검증했다. 이후 2024년 1월 법인 전환을 통해 애드팅을 설립하고, 본격적인 서비스 확장에 나섰다.예비창업패키지 참여 과정에서 애드팅은 매장 내 유휴공간을 디지털 광고 매체로 활용하는 구조와 반복인지 기반 광고 모델의 현장 적용 가능성을 검증했으며, 해당 사업은 성과 평가 결과 최우수 판정을 받으며 모델의 완성도와 성장 가능성을 인정받았다. 이를 기반으로 애드팅은 초기 서비스 구조를 고도화하고, 부산 지역을 중심으로 파트너 매장 확보와 광고주 매칭을 확대해 나가고 있다.애드팅의 서비스 구조는 명확하다. 매장에는 디지털 디스플레이 설치 및 운영을 지원하고, 발생한 광고 수익을 매장과 공유한다. 광고주는 구·동 단위의 지역 타겟 설정을 통해 근거리 고객에게 광고를 노출할 수 있으며, 플랫폼은 광고 송출 관리부터 콘텐츠 제작, 운영 데이터 분석까지 통합 제공한다. 이를 통해 매장·광고주·플랫폼이 함께 성장하는 구조를 구축했다.송 대표는 “애드팅은 하이퍼로컬 광고, 소상공인 광고 수익화, 매장 유휴공간의 디지털화를 동시에 해결하는 플랫폼”이라며 “광고를 부담이 아닌 새로운 수익 기회로 전환하는 구조를 만드는 데 집중하고 있다”고 설명했다.애드팅의 경쟁력은 크게 네 가지다. 첫째, 반복 인지가 자연스럽게 발생하는 실내 공간을 기반으로 한 광고 효율이다. 미용실, 네일샵, 헬스장 등은 고객이 일정 시간 동일한 위치에 머무는 특성이 있어 브랜드 메시지를 반복적으로 노출할 수 있다. 이는 단발성 노출 중심의 기존 온라인 광고와는 다른 집중도 높은 인지 효과를 만든다.둘째, 빠른 확장이 가능한 구조다. 매장은 별도의 복잡한 설비 없이 디지털 디스플레이를 통해 광고 매체로 전환할 수 있어 도입 부담이 낮고, 서비스 확장 속도 역시 빠르다.셋째, 지역 광고주에게 명확한 타겟팅 환경을 제공한다는 점이다. 동·상권 단위로 노출 범위를 설정할 수 있어 부동산, 병원, 학원, 지역 브랜드 등 지역 밀착형 광고주에게 효율적인 광고 집행이 가능하다.넷째, 광고 콘텐츠 제작까지 포함한 통합 서비스다. 광고 제작 경험이 부족한 소상공인과 지역 광고주를 위해 광고 콘텐츠 제작, 인앱 광고 운영, 기타 마케팅 지원을 함께 제공하고 있다.애드팅은 오프라인 현장 영업과 지역 타겟 마케팅을 병행하며 판로를 개척하고 있다. 영업팀이 부산 전역을 권역별로 나누어 미용실·네일샵·헬스장 등 반복인지 효과가 높은 업종을 중심으로 직접 방문 상담을 진행하고 있으며, 지역 광고주를 대상으로는 콜드 이메일, 지역 커뮤니티, 네이버 키워드 광고 등을 활용해 광고주를 확보하고 있다.또한 애드팅은 플랫폼 고도화를 위해 하이브리드 앱 구축을 추진 중이다. 개발이 완료되면 온라인 채널을 통한 플랫폼 인지도 확산과 함께 매장과 광고주의 참여를 보다 효율적으로 확대할 계획이다. 이를 통해 매장 수 확대, 광고주 매칭, 반복인지 효과 검증이라는 선순환 구조를 구축해 나가고 있다.애드팅은 기술보증기금의 기술평가를 기반으로 운영 자금을 조달했으며, 매장 확장 속도와 광고 매출 성장 추이에 맞춰 2026년 시드 투자 유치를 검토하고 있다. 송 대표는 “하이퍼로컬 광고 시장의 성장성과 반복인지 기반 광고 모델의 실증 데이터를 토대로 전략적 투자자 및 VC와의 협업도 계획하고 있다”고 말했다.송 대표는 창업 배경에 대해 “소상공인들이 광고의 필요성은 느끼지만 비용과 복잡함 때문에 실행하지 못하는 현실을 보며 문제의식을 느꼈다”며 “매장은 수익을 얻고, 광고주는 효율을 얻을 수 있는 구조를 만들고자 애드팅을 시작했다”고 설명했다.창업 이후 가장 보람을 느끼는 순간에 대해 송 대표는 “광고 수익을 넘어 지역 상권 내에서 새로운 연결이 만들어지는 장면을 볼 때”라고 말했다. 그는 “애드팅을 계기로 이웃 매장 간 자연스러운 교류와 협업이 생기고, 지역 안에서 새로운 관계가 형성되는 모습을 보며 이 플랫폼의 의미를 다시 느낀다”고 덧붙였다.앞으로 애드팅은 광고 송출을 넘어 커머스형 하이퍼로컬 플랫폼으로의 진화를 목표로 하고 있다. 매장에 설치된 디스플레이를 통해 광고 노출 이후 QR 기반 예약, 문의, 결제로 이어지는 구조를 구축하고, 반복인지–관심–즉시 전환이 연결되는 새로운 지역 광고 생태계를 만들 계획이다. 확장 전략은 부산을 시작으로 울산·경남, 수도권 순으로 단계적으로 진행되며, 장기적으로는 해외 시장 진출도 검토하고 있다.애드팅은 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 선정기업으로, 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 교육 및 멘토링 등 다양한 창업 지원을 받고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com