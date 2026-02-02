[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 친환경 업사이클링 브랜드 ‘하우스어스’(HausuS)를 운영하는 기업 ‘어뮤즈빌라’

조성범 어뮤즈빌라 대표



-버려진 종이를 아트 퍼니처로 재탄생시키는 기술을 개발

-경쟁력은 정책·규제 환경과 맞닿아 있는 솔루션이라는 점

어뮤즈빌라(AMUSE VILLA)는 버려진 종이를 아트 퍼니처로 재탄생시키는 기술을 개발하고, 이를 기반으로한 친환경 업사이클링 브랜드 ‘하우스어스’(HausuS)를 운영하는 기업이다. 조성범(36) 대표가 2023년 7월에 설립했다.“디자이너로 7년간 활동하며 브랜드와 공간, 제품을 넘나드는 다양한 프로젝트를 진행해 왔습니다. 현재는 로컬 기반 디자인 에이전시 ‘어뮤즈빌라(AMUSE VILLA)’, 그리고 폐종이를 기반으로 한 친환경 업사이클링 브랜드 ‘하우스어스(HausuS)를 운영하고 있습니다. 버려진 종이를 활용한 업사이클링 렌탈 가구 비즈니스를 준비하고 있습니다. 지역과 환경을 기반으로 새로운 디자인 해법을 만드는 것이 핵심 미션입니다.”어뮤즈빌라는 버려진 종이를 아트 퍼니처로 재탄생시키는 기술을 개발하고, 이를 기반으로 한 친환경 업사이클링 브랜드 ‘하우스어스’(HausuS)를 운영하고 있다.“일반적으로 종이는 여러 차례 재생산 과정을 거치면 셀룰로오스 섬유가 점점 짧아져 더 이상 종이로 재활용이 불가능해집니다. 이 ‘폐셀룰로오스 섬유(폐종이)’는 대부분 매립되거나 소각되며, 이 과정에서 적지 않은 탄소가 배출됩니다. 현재 글로벌 동향은 순환 경제 전환, 재생자원 활용 확대, 폐기물 최소화 등을 표준으로 자리 잡고자 하며 저탄소 및 무폐기 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.”하우스어스는 이에 대응하기 위해 창작과 기술을 결합하여 탄소 저감을 실현할 수 있게 연구하고 있다. 하우스어스 그린페이퍼는 수분을 활용한 천연 재료 혼합, 압축 가공하여 섬유 간의 강한 결합을 만드는 방식으로 견고한 구조체를 제작한다. 이 방식은 플라스틱이나 아크릴과 같은 열가소성 재료처럼 해로운 성분을 최소화하며 파손된 제품도 다시 수거해 재가공할 수 있어 자원의 수명을 크게 연장한다. 이 재료는 오가닉한 순환 구조를 갖고 있어 환경 부담을 최소화한다.하우스어스의 경쟁력은 첫째, 정책·규제 환경과 맞닿아 있는 솔루션이라는 점이다. 전 세계적으로 탄소 감축과 순환경제 전환이 빠르게 강화되면서, 공공기관과 기업들은 ‘재활용률’, ‘탄소배출량’, ‘폐기물 감축’과 같은 환경 성과를 정량적으로 증명해야 한다. 하우스어스의 폐종이 기반 아트 퍼니처는 생산 과정에서 화학제 미사용 목표, 환경 오염 성분 배출 최소화, 파손 시 회수·재가공 가능, 탄소 발생을 대체하는 순환 소재 활용이라는 점에서 B2B·B2G 의사결정자들에게 높은 ESG 평가 점수를 제공할 수 있다.둘째, 기존 플라스틱 업사이클링 제품과 차별성이 있다. 일반적인 업사이클 제품은 플라스틱, 합성수지 기반으로 환경적 순도가 떨어지고 탄소 배출량이 높지만 하우스어스의 소재는 셀룰로오스 섬유와 물·효소를 활용한 공정으로 제작되어 소재 자체가 자연분해 가능하고, 재순환 가능한 유기적 구조를 갖는다.셋째, 디자인적 독창성과 커스터마이징 가능성이다. 하우스어스는 단순 재활용 제품을 넘어 가구·공간 인테리어 관점에서 차별화된 조형미와 브랜드 스토리텔링이 가능해, 로비·전시·공공시설·오피스·호텔 등에서 브랜드 이미지 제고에 뛰어나다. OEM 납품이 가능하여 브랜드의 정체성을 담은 맞춤형 제작이 가능하다는 점에서 B2B·B2G 양쪽 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있다.넷째, 렌탈 모델을 기반으로 한 접근성이다. 초기 비용 부담 없이 친환경 가구를 도입할 수 있고, 필요시 제품 회수·재가공까지 이어지는 완전 순환형 비즈니스 모델을 기반으로 친환경적인 렌탈 가구를 행사 및 공간에 구매 및 대여를 할 수 있는 비즈니스 구조를 가지고 있다.조 대표는 현재 온오프라인 병행 영업 전략을 통해 주요 고객사를 유치하고 있으며, 시제품(MVP) 런칭을 기반으로 본격적인 시장 검증을 진행하고 있다. 우선 공공기관, 기업, 로컬 브랜드와의 협업을 중심으로 행사·전시·공공 설치물 등 B2B·B2G 채널에 시범 납품을 진행해 제품의 실사용 데이터를 확보하고 있다. MVP 단계에서 확보한 사용자 반응과 로우데이터는 디자인 보완과 구조 안정성 개선에 직접적으로 활용된다.“이러한 검증–개선–재검증의 구조가 완성되면, 정식 제품 라인업을 출시해 온·오프라인 동시 판매에 들어갈 예정입니다. 특히 폐자원과 순환 경제에 관심이 높은 기관·기업을 중심으로 친환경 공간 솔루션 시장에서 빠르게 입지를 넓혀갈 계획입니다.”어뮤즈빌라는 향후 기술 고도화와 생산 설비 구축을 위해 TIPS 프로그램을 준비 중이다. 조 대표는 폐종이 기반 업사이클링 소재 기술이 충분한 기술적 확장성과 시장성을 갖고 있다고 판단하고 있으며, TIPS를 통해 R&D 역량을 강화하고 소재 성능, 양산 체계, 데이터 기반 순환 구조까지 완성해 국내외 친환경 소재 시장에서 경쟁력 있는 디자인 및 기술 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있다.조 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “초기부터 안정적인 수익 구조를 만들기 위해 디자인 에이전시 ‘어뮤즈빌라’를 운영하며 프로젝트 기반의 캐시플로우를 확보했습니다. 동시에 예비창업패키지와 초기창업패키지를 통해 R&D에 필요한 자금을 확보했고, 이를 기반으로 지난 3년간 생산 공정 개발, 소재 연구, 제조 테스트에 꾸준히 투자해 왔습니다. 현재는 기술적·제품적 기반이 상당히 고도화된 상태이며, 2026년 하반기 정식 런칭을 목표로 마지막 단계의 검증과 제품화 작업을 진행하고 있습니다.”창업 후 조 대표는 “고향으로 돌아온 뒤 지역 생태계와 환경 문제에 관심을 가진 많은 청년 창작자·전문가들을 만나며, ‘함께 성장하고 싶다’는 마음이 점점 더 확고해졌다”며 “그들과 협업하며 실제 결과물을 만들어가는 과정 그 자체가 큰 보람”이라고 말했다.“특히 3년 전만 해도 상용화가 어렵다고 판단했던 폐종이 업사이클링 기술이, 여러 창작자와 연구자들이 힘을 보태면서 눈에 띄게 발전했습니다. 기술이 성장하는 만큼 회사도 자연스럽게 확장되었고, 어뮤즈빌라라는 울타리 안에 다양한 분야의 동료들이 모여 함께 고민하고 새로운 시도를 해내는 팀으로 성장했습니다. 나와 같은 방향을 바라보며 소통하고, 함께 만들고, 서로의 성장을 도울 수 있는 동료들이 있다는 사실은 창업자로서 무엇과도 비교할 수 없는 가장 큰 보람입니다.”어뮤즈빌라 조 대표를 포함해 총 7명의 코어 멤버로 운영되고 있다. 내부적으로는 디자인팀에 팀장, 대리, 사원 총 3명, 그리고 소재·제조 공정을 담당하는 기술 개발자 2명, 브랜딩·전략을 총괄하는 마케팅 이사님이 함께하고 있다. 또한 분야별로 협업하는 외부 파트너들도 다수 확보하고 있어, 프로젝트 특성에 따라 디자이너, 제작자, 엔지니어, 영상·콘텐츠 전문가 등 다양한 인재들과 유연하게 협업하며 생태계를 확장해 나가고 있다.“특히 향후 해외 진출과 수출을 염두에 두고, 미국에서 스타트업을 운영 중인 대외협력 이사가 글로벌 파트너십 구축을 함께 리드하고 있습니다. 이 구조는 빠르게 성장하는 업사이클링 산업에서 저희가 민첩하게 대응하고 확장할 수 있는 중요한 기반이 되고 있습니다.”조 대표는 “브랜드명 HAUSUS는 haus(집)과 us(우리)의 합성어다. ‘우리가 함께 살 수 있는 집’, ‘지구를 위한 집’이라는 의미를 담고 있다”며 “우리가 만들고자 하는 것은 단순한 업사이클링 가구가 아니라, 사람과 지구가 함께 머물 수 있는 새로운 집의 형태다. 하우스어스는 나에게 크고 넓은 울타리를 지을 수 있는 계기였다”고 말했다.“처음에는 피난민들에게 가볍고 튼튼한 간이 주거를 만들어주고 싶다는 작은 꿈에서 출발했지만, 지금은 그 꿈이 다양한 동료들의 삶과 어우러지고 함께 확장되는 것을 실감하고 있습니다. 하우스어스의 멤버들은 본인이 태어난 고향에서 정주하며 좋은 일자리와 안정적인 주거를 동시에 해결할 수 있도록 만들고자 합니다. 직무교육·고용·주거·복지까지 하나의 솔루션 안에서 함께 성장하고 나이를 먹어갈 수 있는 수평적인 공동체 회사를 만들어 단순히 제품을 만드는 조직이 아니라, 지역에서 ‘사람’도 지속 가능하게 살아갈 수 있어야 한다는 목표를 가지고 있습니다.”어뮤즈빌라는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com