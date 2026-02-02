[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 메신저 한 줄로 ERP, 그룹웨어, 문서까지 움직이는 전사 자동화 플랫폼 ‘AI Agent’ 개발한 ‘에스와이유’

신정환 에스와이유 대표



-특정 솔루션 종속 없이 API, 메일, 엑셀, 데이터베이스를 연결해 실행까지 오케스트레이션

-경쟁력은 문장 이해 기반으로 ERP·그룹웨어, 그 외 업무 시스템을 직접 실행까지 연결하는 전사 시스템 제어 기술

에스와이유는 특정 솔루션에 제한되지 않고 기업 전체 업무를 하나의 흐름으로 자동화하는 AI Agent 플랫폼을 개발·제공하고 있다. 신정환 대표(47)가 2023년 1월에 설립했다.“지난 20년 동안 80여 개 기업의 ERP·MES·WMS·SCM 등 핵심 업무 시스템을 설계하고 통합해온 엔터프라이즈 아키텍처 전문가입니다. 에스와이유의 Agent는 메신저, 이메일, 문서, 웹서비스, API, 데이터베이스 등 기업이 실제로 사용하는 모든 시스템 위에서 작동합니다. 직원이 메시지 하나를 남기면 그 의도를 이해해 필요한 정보를 스스로 모으고, 판단하고, 실제 시스템에 액션까지 실행합니다. 즉, 우리는 기업의 일 처리 과정을 지시, 수집, 판단, 실행, 기록 이 다섯 단계 모두를 자동으로 수행하는 새로운 형태의 전사 업무 운영 레이어로 대체하고 있습니다. 사람의 언어로 기업 전체가 움직이는 구조를 만드는 것이 에스와이유가 지향하는 방향입니다.”대표 아이템은 기업 전체 업무를 하나의 흐름으로 자동화하는 AI Agent다. 직원이 챗봇이나 카카오톡에 ‘오늘 들어온 명세서 정리해 줘’라고 메시지를 보내면, 생성형 챗봇 기반 AI Agent가 즉시 의미를 파악한다. 업무 목적, 필요한 데이터, 연결해야 할 시스템까지 스스로 판단해 정산·검수·보고를 처리한다. 현장에서 말로 지시하면(STT), 그것도 업무 명령으로 인식된다. ‘내일 출고 일정 당겨줘’ 이 한마디가 재고 확인, 출고 계획 수정, 문서 업데이트까지 자연스럽게 이어진다.종이 명세서나 사진으로 찍은 문서도 가능하다. OCR이 단순 텍스트 추출을 넘어, 여러 OCR 엔진이 협의해 가장 정확한 값을 도출하고 수량·단가·계정과목을 자동 검증해 시스템에 바로 반영한다. 이렇게 텍스트·음성·이미지가 모두 하나의 통합 인터페이스로 모이고, 그 뒤에서는 생산, 재고, 구매, 영업, 정산, ESG, 그리고 다양한 외부 서비스까지 하나의 Agent가 연결되어 자동으로 움직인다. ERP는 그중 하나에 불과하다. 에스와이유가 만드는 것은 ‘기업 전체를 하나의 대화형 시스템으로 재구성하는 기술’이며, 모든 시스템을 인간의 언어로 제어할 수 있는 새로운 업무 운영 방식이다.이러한 전사 자동화의 핵심은 문장 기반 전사 시스템 제어 기술이다. 어떤 내부 시스템을 쓰든 Agent가 API·엑셀·이메일·DB로 직접 연결해 자동 실행한다. 문장 이해 기반 자동화(LLM,과 Action Orchestration) 시스템으로 ‘광어 20kg 내일 출고해 줘’라고 입력하면 정보 추출, 재고 확인, 주문 생성, 필요시 담당자 승인까지 '업무 의도, 실행'까지 끊김을 줄인 전사 자동화 구조를 제시한다.메신저·메일·이미지·음성 등에서 들어오는 비정형 데이터를 전사 시스템이 이해하는 구조화 정보로 변환하고, 금액 오차, 수량 오차, OCR 신뢰도 조건 등 실제 인간 판단에 가까운 자동 예외 처리 기능을 보유했다. 또한 비정형데이터 처리, 다중 OCR 합의, 전자서명 데이터 처리, 메시지 기반 자동화 구조 등 저작권 3건 등록, 특허 4건을 출원했다.에스와이유는 초기에는 제조·식자재·해양·방산 등 수기 입력 및 지시가 많은 산업을 중심으로 확장했다. 현재는 다수 시스템(ERP·그룹웨어·메일)을 쓰지만 운영 인력이 부족한 중소ﾷ중견기업, ESG·감사,공시 등 반복 보고가 많은 조직·기관, 외부 솔루션사가 자체 제품에 Agent를 붙이기 위해 사용하는 API 라이선스 수출 등으로 판로를 넓히고 있다. 신 대표는 “ERP 자동화보다 더 넓은, 전사 운영 시스템 전체 자동화 시장을 타겟하고 있다”고 말했다.신 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “20년간 시스템을 구축하며 느낀 현실은 명확했습니다. 시스템은 복잡해지는데, 이를 쓸 사람은 계속 줄어들었습니다. 모든 업무는 시스템 안에 있지만, 실제 사용자는 시스템에 들어오지 않았습니다. 이 문제를 해결하기 위해 ‘사람이 시스템에 맞추는 구조’를 버리고 시스템이 사람의 언어를 이해하게 만드는 회사를 만들었습니다.”창업 후 신 대표는 “PoC 기준으로 명세서,전표 처리 리드타임을 단축하고, 누락,오입력 같은 휴먼에러를 줄이는 효과를 확인했으며, 반복 업무가 많은 팀에서 '추가 채용 없이도 운영이 가능했다'는 피드백을 받았다며 “특히 중소기업의 실수·누락·시간 낭비가 줄어드는 변화를 현장에서 확인하는 일이 가장 의미 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 신 대표는 “장기적으로 ERP뿐 아니라 기업이 사용하는 모든 시스템을 하나의 Agent 레이어로 통합할 것”이라며 “2027년까지 SaaS 500개사 확보, ESG 자동보고, 전사 리포팅 시장 선점, 제조·물류·해양·식자재 등 산업별 Agent 특화, API 기반 해외 수출(동남아·중동 제조·물류 시장)을 목표로 하고 있다”고 말했다. 덧붙여 “궁극적으로는 기업 전체를 하나의 AI Agent가 운영하는 전사 자동화 시대의 표준 플랫폼을 만드는 것이 목표다”라고 말했다.에스와이유는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.현재 에스와이유는 산업·업무별 AI Agent PoC 및 연동 컨설팅을 진행하고 있으며, 전사 자동화 적용 가능 범위 진단부터 단계별 도입까지 지원하고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com