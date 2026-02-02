[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] AI 기반 Web3 보안 플랫폼 개발하는 스타트업 ‘에이프’

김성국 에이프 대표



-대표 아이템은 ‘WalletKeeper’로, AI로 구동되는 차세대 Web3 지갑 보안 솔루션

-발생하는 모든 트랜잭션을 분석하고 위험 신호나 스캠 패턴이 발견되면 즉시 알림을 제공

에이프는 지갑 보안, 스캠 탐지, 위험 거래 차단에 특화된 Web3 보안 플랫폼을 만드는 기업이다. 김성국 대표(48)가 2023년 5월에 설립했다.“AI 기반 웹3 보안 서비스인 WalletKeeper를 운영하는 김성국입니다. 20년 가까이 IT 서비스 분야에서 기획·제휴·사업 개발을 담당했고, 카카오에서 8년간 빠르게 성장하는 조직을 경험하면서 기술 기반의 혁신 서비스에 대한 확신을 갖게 되었습니다. 그 경험을 바탕으로 현재는 에이프를 창업해 지갑 보안, 스캠 탐지, 위험 거래 차단에 특화된 Web3 보안 플랫폼을 만들고 있습니다.”대표 아이템은 ‘WalletKeeper’로, AI로 구동되는 차세대 Web3 지갑 보안 솔루션이다. 핵심 기능은 크게 두 가지다. 첫 번째는 실시간 지갑 보안 모니터링이다. 사용자의 지갑에 발생하는 모든 트랜잭션을 분석하고 위험 신호나 스캠 패턴이 발견되면 즉시 알림을 제공한다.두 번째는 AI 기반 위험도 분석 엔진이다. Uppsala Security의 TRDB, ABC Bicscan 등 전문 Threat Intelligence와 연동하고, 머신러닝 기반으로 고위험 지갑·계약 주소를 자동으로 탐지한다. 특정 트랜잭션을 입력하면 AI가 ‘이 거래가 왜 위험한지’를 설명해 주는 분석 서비스를 제공한다.에이프는 이 두 요소를 기반으로 개인·기업 모두가 안전하게 Web3를 이용할 수 있는 환경을 만드는 것이 목표다.에이프의 경쟁력은 네 가지로 요약할 수 있다. 첫 번째는 AI 기반 개인화 보안 시나리오라는 점이다. 기존 보안 솔루션은 일괄형 규칙 기반이지만, WalletKeeper는 사용자별 패턴을 학습해 ‘개인화된 보안’을 제공한다.두번째는 Threat Intelligence와 지갑 통합 위험 스코어링이다. TRDB, Bicscan 등 검증된 데이터로 정확도 높은 탐지가 가능하고, 스코어 기반의 리스크 레벨을 제공한다.세번째는 ChainBounty와 연계된 커뮤니티 기반 스캠DB를 가진다는 점이다. 국내 최초로 스캠 신고, 검증, 보상까지 연결되는 구조이며, 사용자 참여형 보안 생태계를 구축한다.네번째는 실제 사용자가 이해할 수 있는 ‘설명 가능형 보안’이다. 단순히 “위험”이라고 끝나지 않고, ‘이 주소는 과거 특정 피싱 사건과 연관되어 있다’ ‘이 거래는 특정 스캠 패턴과 유사하다’고 AI가 쉽게 설명해주는 것이 강력한 차별점이다.“에이프는 지갑·블록체인 인프라 기업과의 파트너십을 맺고 있습니다. Klip(국내 1위) 지갑 제휴, ABC Wallet, Uppsala Security 등과 기술 협력, 대형 지갑·거래소와의 통합을 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 WalletKeeper는 보안 커뮤니티 기반으로 확산하고 있다. 또한 ChainBounty의 스캠 신고·보상 구조를 통해 자연스러운 사용자 유입되고, 실제 스캠 사례 데이터가 마케팅 자산으로 활용되고 있습니다. B2B 대상으로 직접 미팅과 컨설팅형 세일즈를 진행하고 있으며, X, Medium, 뉴스레터 등의 보안 인사이트 제공하고, 실시간 스캠 동향 리포트를 발행해 콘텐츠 마케팅도 진행 중입니다.”에이프는 2025년 하반기부터는 시드 투자 라운드를 준비하고 있다. 투자금은 AI 모델 고도화, 글로벌 Threat, Intelligence 연동 확장, 지갑 SDK 개발, 해외 시장 진출에 사용할 예정이다. 또한 파트너사와 공동 PoC를 통해 초기 고객 레퍼런스를 확보하며 밸류를 높이는 전략을 추진하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “기술이 사람의 불편함과 위험을 획기적으로 줄여주는 순간을 많이 경험했습니다. 웹3 세계는 기회도 많지만 큰 환경입니다. ‘일반 사용자도 안전하게 참여할 수 있는 Web3 환경을 만들자’라는 문제의식이 창업의 출발점이었습니다. 초기 자금은 개인 자본, 파트너, 지인의 엔젤 투자, 초기창업패키지 정부 지원금을 활용했습니다”창업 후 김 대표는 “아직은 서비스를 만들어가는 중”이라며 “기획한 기능들이 잘 동작하고 마일스톤 하나씩 마무리될 때 가장 기쁘다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “AI 기반 보안지갑 SDK를 완성하는 것과 다양한 지갑·거래소·서비스가 WalletKeeper의 보안 기능을 쉽게 붙일 수 있도록 하는 것이 목표”라며 “한국 대표 Web3 보안 플랫폼으로 성장하고, 개인·기업·기관 모두가 사용하는 보안 레이어로 확장하고 싶다”고 말했다.“동남아 지역의 스캠 피해가 매우 크기 때문에, 현지 지갑·거래소와 협력해 동남아 진출을 추진할 것입니다. ChainBounty와 통합된 Web3 Threat Intelligence 생태계를 구축하고, 사용자 신고, 전문 검증, AI 분석, 지갑 위험을 차단하는 하나의 완결된 보안 생태계를 만들 예정입니다.”에이프는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com