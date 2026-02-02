[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 생활 안전 관련 제품을 개발하기 위해 설립된 기업 ‘여해산업’

오승우 여해산업 대표



-전력이 상실된 경우 자동차의 내부에서 수동으로 창문을 개폐할 수 있는 제품을 개발

-자동차에 사용되는 윈도우모터(Window Motor)의 기어(Gear)부를 설계

여해산업은 생활 안전 관련 제품을 개발하기 위해 설립된 기업이다. 오승우 대표(41)가 2023년 12월에 설립했다.현재 자동차에 사용되는 윈도우모터(Window Motor)의 기어(Gear)부를 설계해 전력이 상실된 경우 자동차의 내부에서 수동으로 창문을 개폐할 수 있는 제품을 개발하고 있다.“전력이 단절되어 문이 잠겨버린 차 안에 갇혀 당하게 되는 안타까운 사고 상황의 해결을 목적으로 하는 아이템입니다. 누구나 간단한 조작으로 차량 밖으로 탈출이 가능할 수 있습니다. 안전사고에서 최대한 빠르게 자신의 힘만으로 생명을 지킬 수 있는 최고의 가치를 가진 아이템입니다.”오 대표는 “자동차의 전력 단절 상태는 차량의 침수, 전기차의 충격사고 등으로 인해 발생한다”며 “이러한 상황에서 자동차의 창문을 제어하는 모터는 멈추게 되고, 모터와 연동되는 기어의 구조상 창문을 수동으로 내리지 못하게 된다”고 말했다.“판매되고 있는 여러 형태의 자동차 탈출 망치의 경우는 노약자의 경우 사용하기에 어렵고 제품마다 성능의 차이가 큽니다. 요즘은 자동차의 모든 유리가 2중 접합유리로 만들어져 성인 남성도 강제 파손이 어렵습니다. 침수 시 자동차 문이 잠기지 않더라도 물의 압력 때문에 문을 열 수 없는 문제 발생합니다. 이런 상황을 해결할 수 있는 기술을 개발했습니다.”여해산업은 국내뿐 아니라 해외 판매도 계획 중으로 현재 생산기지로 생각하는 필리핀에서 기업과의 미팅을 준비하고 있다.오 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 전 개발 업무를 담당했습니다. 평소 안전에 관해 관심이 많았습니다. 아이가 태어나면서 생활에서의 위험을 하나라도 더 방지하는 제품을 개발해 보고 싶어 창업에 도전하였습니다.”창업 후 오 대표는 “주변에서 ‘너무 좋다. 내 차에도 장착해 달라’는 반응에 보람을 느꼈다”며 “우리 기술을 인정받아 앞으로 더 잘 할 수 있는 자신감도 생겼다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 오 대표는 “첫 번째 목표는 제품 개발에 성공하는 것”이라며 “다양한 아이템으로 남녀노소 누구나 사용하기 편한 직관적인 제품을 지속적으로 개발하고 싶다. 이를 통해 사회적으로 가치가 있는 기업으로 성장하는 것이 목표”라고 말했다.여해산업은 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com