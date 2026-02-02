[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 의료 차트 입력 최적화 개발 ‘워드빌더’

정훈식 워드빌더 대표



대표 아이템은 ‘MyAnyPACS’라는 설치형 SaaS 솔루션

의료 차트 입력 최적화와 데이터 구조화 기술 중심으로 개발

워드빌더는 의료 차트 입력 최적화와 데이터 구조화 기술 중심으로 솔루션을 개발하는 스타트업이다. 정훈식 대표가 2024년 6월에 설립했다. 정 대표는 1996년에 의사 면허를 취득하고 2001년 영상의학과 전문의가 된 이후, 현재는 부산 봉생기념병원 영상의학과에서 근무하고 있다.대표 아이템은 ‘MyAnyPACS’라는 설치형 SaaS 솔루션이다. 이 솔루션은 의료진이 차트(의무기록)를 더 빠르고, 더 정확하게, 더 편리하게 작성할 수 있도록 설계된 개별화·지능형 입력 시스템이다. 의사들의 차트 작성에 걸리는 시간을 줄일 수 있는 솔루션이다.MyAnyPACS는 크게 세 가지 모듈로 구성되어 있다. 첫째, Click-Buddy는 가장 먼저 개발한 모듈로, 의료진이 자주 사용하는 텍스트 데이터를 3차원 데이터 구조로 서버에 저장해 두고 필요할 때 마우스 클릭만으로 원하는 문장·단어를 불러와 입력할 수 있는 인터페이스다. 2023년에 등록된 특허 기술을 기반으로 하고 있다.둘째, Type-Buddy는 최근 개발을 마친 모듈로, 의료진이 키보드로 입력하는 단어, 구, 문단을 자동 또는 수동으로 저장해 필요할 때 자동으로 추천·호출해 주는 단어장이다. 사용할수록 개인별 맞춤성이 강화되는 것이 특징이다.셋째, Talk-Buddy(개발 완료 예정)는 마이크 또는 스마트 디바이스를 통해 음성을 텍스트로 변환해 차트에 바로 입력할 수 있는 인터페이스다. 병원은 물론 원격 환경에서도 자유롭게 사용할 수 있도록 설계되고 있다.MyAnyPACS의 가장 큰 강점은 입력 방식이 완전하게 자유롭다는 점이다. 사용자는 자신의 스타일에 따라 키보드, 마우스, 마이크, 스마트 디바이스 등 다양한 입력 도구를 활용할 수 있으며, 서버에 저장된 데이터든 사용자의 기억을 기반으로 한 내용이든 모두 빠르고 정확하게 차트에 입력할 수 있다.“MyAnyPACS의 경쟁력은 의료인이 직접 개발한 솔루션이라는 점입니다. 종이 차트 시절부터 전자차트까지 약 30년 가까이 진료 현장을 경험해 왔고, 그 과정에서 ‘어떻게 하면 차트 입력을 더 빠르고 정확하게 할 수 있을까’라는 고민을 꾸준히 이어왔습니다. 이러한 임상 경험이 그대로 반영된 솔루션이기 때문에, 실제 의료진이 느끼는 불편함과 요구를 가장 현실적으로 담아낼 수 있었습니다.”또 하나의 중요한 경쟁력은 환경의 제약을 받지 않는다는 점이다. 병원마다 EMR, PACS, 운영체제(OS), 원격근무 환경 등이 제각각이지만, MyAnyPACS는 이러한 시스템 구성과 관계없이 어디서든 동일하게 사용할 수 있다. 이는 기존 의료 소프트웨어에서 흔히 발생하는 환경 호환성 문제를 크게 줄이는 장점이 있다. 합리적인 가격 정책 역시 핵심 경쟁력이다. 정 대표는 의료 현장에서 실제로 도움이 되는 기능을 제공하면서도 부담 없는 가격으로 접근성을 높였으며, 의료진이 일상적으로 사용하는 도구가 되기 위해서는 기술적 우수성과 더불어 경제적 진입장벽을 낮추는 것 역시 매우 중요하다고 판단했다.MyAnyPACS는 기본적으로 모든 의료인을 대상으로 한다. 정 대표가 영상의학과 전문의이기 때문에 초기 타깃은 영상의학과 의사들로 설정하고 있다. 국내 영상의학과 의사들에게 배포해 실제 임상 현장에서 피드백을 수집할 계획이다. 정 대표는 “사용자 경험을 기반으로 제품을 더 안정화하고 개선한 뒤, 장기적으로는 글로벌 의료진도 사용할 수 있는 방향으로 확장할 예정”이라고 말했다.“특히 MyAnyPACS는 다국어 입력과 다국어 환경 지원을 기본적으로 갖추고 있어, 해외 의료진이 사용하는 다양한 언어·환경에서도 활용이 가능합니다. 영상의학 분야는 국가 간 표준화가 잘 되어 있어 해외 확장이 비교적 쉬운 만큼, 국내 사용 경험을 토대로 세계 시장에서도 경쟁력 있는 의료 입력 솔루션으로 성장시키는 것이 목표입니다.”정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “가장 큰 계기는 의료인의 업무 부담을 실질적으로 줄이고 차트 입력 시스템을 개선하고자 했던 문제의식에서 출발했습니다. 저 역시 영상의학과 전문의로 일하며, 진료·판독 업무가 몰리는 날에는 평소처럼 일해도 모든 업무를 제때 처리하지 못하는 경우가 있었고, 자연스럽게 ‘어떻게 하면 좀 더 효율적으로 일할 수 있을까’를 고민하게 되었습니다. 이 고민 속에서 직접 MVP (최고 기능제품)을 만들어 사용해 보았고, 예상보다 훨씬 높은 효율성을 확인했습니다. ‘이 기능이 나에게 이렇게 도움이 된다면, 다른 의료진에게도 분명 도움이 될 것이다’라는 확신이 생기면서 특허 등록, 국가 지원사업 참여, 법인 설립까지 적극적으로 이어지게 됐습니다.”창업 후 정 대표는 “가장 크게 느끼는 보람은 아이디어가 실제 서비스로 구현되는 전 과정을 직접 경험한다는 점”이라고 말했다.“처음에는 ‘이런 기능이 있으면 좋겠다’는 단순한 생각에서 출발했지만, 직접 MVP를 만들어 사용해 보며 그 가치와 가능성을 체감할 수 있었습니다. 이후 특허 등록, 국가지원사업 선정 등 객관적인 평가 과정을 통과하면서, 만들고자 하는 서비스가 의료 현장에서 실제로 필요로 하는 솔루션임이 검증되었다는 점도 큰 힘이 되었습니다. 의사로서 30년 가까이 환자 진료와 영상 판독을 해왔지만, 창업은 완전히 새로운 영역이었기에 사실상 초보자의 자세로 시작했습니다. 지난 2년 동안 시행착오를 견디며 서비스를 완성해 온 과정 자체가 큰 보람이자 성취입니다. 의료 현장의 문제를 직접 해결해 보고 싶다는 마음이 현실로 이어지고 있다는 점에서, 앞으로의 도전도 더 기대하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “2026년에는 지금까지 마련한 기능들을 안정적으로 배포하고, 실제 사용자 기반을 확보하는 데 역량을 집중할 것”이라며 “의료 현장에서 직접 사용되고, 피드백이 빠르게 반영되는 구조를 만드는 것이 가장 중요한 목표”라고 말했다.“사용자 확보와 제품 고도화가 일정 수준에 도달하면, 그다음 단계로는 의료인 개개인에게 맞춤화된 SLM(Small Language Model) 개발에 나설 예정입니다. 각 의사가 사용하는 단어, 표현, 판독 스타일을 학습해 개인별로 최적화된 입력 경험을 제공하는 것이 우리의 비전입니다. 궁극적으로 MyAnyPACS를 단순한 입력 도구가 아니라, 의료진이 하루에도 수백 번 사용하게 되는 ‘지능형 파트너’로 성장시키는 것이 앞으로의 목표입니다.”워드빌더는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com