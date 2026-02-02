[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] AI 기반 공중 풍력발전 시스템 개발 ‘윈드파에니얼’

허시훈 윈드파에니얼 대표



-지상보다 평균 3배 강한 풍속을 활용하여 발전 효율을 극대화

-24시간 발전 가능이 가능해 연평균 이용률이 80%가 된다는 것이 강점

윈드파에니얼은 기후위기 시대의 새로운 에너지 해법을 제시하는 친환경 기술 기업이다. 허시훈 대표가 2022년 5월에 설립했다.“연구개발을 중심 가치로 삼아, 공중에서 24시간 안정적으로 전력을 생산하고 대기환경을 실시간으로 분석·모니터링합니다. 자체 보안 통신망까지 운영할 수 있는 AI 기반 공중 풍력발전 시스템(AWES: Airborne Wind Energy System)을 개발하고 있습니다.”윈드파에니얼은 기존 지상형 풍력·태양광 발전의 한계를 넘어 설치 제약이 거의 없고 발전효율이 최대 80% 이상이며 발전단가 54원/kWh로 경쟁력을 확보한 혁신적 재생에너지 플랫폼을 상용화하는 것을 목표로 하고 있다.대표 아이템은 AI 기반 공중 풍력발전, 대기환경 모니터링, 자체 보안 통신망을 하나로 통합한 차세대 공중 부양형 에너지 시스템(AWES: Airborne Wind Energy System)이다.기존 풍력이나 태양광이 가진 모든 한계(입지 문제, 낮은 발전효율, 기후 의존성, 낮은 경제성)를 공중의 안정적이고 강한 바람을 활용해 해결한 완전히 새로운 발전 방식이다.“공중 풍력발전 시스템은 풍력 타워 대신 공중부양체(Aerostat)가 공중 100~400m에 부양하고, 지상보다 평균 3배 강한 풍속을 활용하여 발전 효율을 극대화합니다. 발전단가 54원/kWh으로 SMP 대비 매우 낮아 보조금 없이도 수익성을 확보할 수 있습니다. 24시간 발전 가능이 가능해 태양광 대비 4배 이상 효율을 낼 수 있습니다.”대기환경 모니터링은 PM2.5, NO₂, CO, O₃ 등 10종 이상의 환경데이터를 실시간으로 수집한다. 드론보다 높은 고도에서 모니터링을 지속해 정확도를 향상시킨다. 지자체, 산업단지, 국방, 스마트시티에 활용이 가능하다. 이외에도 자체 보안 통신망은 LoRa·5G 기반 양방향 통신을 탑재했고, 재난·군사·산간 지역에서 독립형 통신 인프라 구축이 가능하다.차세대 공중 부양형 에너지 시스템의 경쟁력은 첫째, 기존 발전 방식 대비 압도적으로 낮은 발전단가(54원/kWh)다. 태양광이 약 170원/kWh, 해상풍력은 200~250원/kWh, 지상 풍력은 150원 내외지만 윈드파에니얼 공중 풍력은 54원/kWh이다.“정부 보조금 없이도 사업성을 확보할 수 있는 가장 큰 기술 경쟁력이며, 현재 신재생이 가진 경제성 부족 문제를 해결하는 유일한 솔루션이라고 볼 수 있습니다.”둘째, 24시간 발전 가능이 가능해 연평균 이용률이 80%가 된다는 것이 강점이다. 기존 대비 4~8배 효율) 공중 100~400m 고도에는 지상보다 2~3배 강하고 일정한 바람이 존재해 지속적으로 발전할 수 있어 전력 생산의 안정성이 매우 높다.셋째, 설치 제약이 거의 없어 전국·해외 어디든 설치가 가능한 것도 경쟁력이다. “풍력, 태양광의 가장 큰 문제는 입지 부족, 인허가, 주민 민원을 꼽을 수 있습니다. 공중 풍력은 소형 Aerostat 기반으로 도심 외곽, 농지, 산업단지 등 설치할 수 있어 입지 문제가 사라지고, 인허가 부담 대폭 감소 등으로 전국 지자체·군부대·산업단지 활용성을 크게 확대할 수 있습니다.”윈드파에니얼은 독자적 IP(특허 9건, 출원 2건)를 보유하고 있다. 허 대표는 “공중 풍력구조, 고정과 이동형 Aerostat, AI 기반 무인 운영 소프트웨어, 대기환경 모니터링 기술 등 엔드파에니얼의 기술은 기술 장벽이 높고 후발주자의 모방이 어렵다”고 말했다.“AI 기반 무인운영 시스템으로 바람 변화에 따라 자동 고도 조절, 풍향/풍속 기반 자동 최적 발전, 장비 진단 및 예지 보전이 가능하다. AI 기반으로 운영비가 적어 수익성이 더욱 높아지는 구조입니다. 수익모델 다각화로, 발전 판매 수익, 환경 데이터 판매, 통신망 임대/보안망 구축, 유지관리 서비스가 가능해 단순 발전사업 대비 수익원이 3배 이상 큽니다. 시장이 크고 확장성이 매우 높습니다.”윈드파에니얼은 현재 초기 실증을 완료했다. 김해시 실증 진행, 군인공제회 BTL 사업 협의, 전남도·산학연 협력 R&D를 진행했다. 허 대표는 “공공기관과의 협업 실적은 신뢰도·시장 진입성·향후 수주 가능성을 높이는 핵심 경쟁력”이라고 강조했다.윈드파에니얼은 다양한 경로로 마케팅도 진행하고 있다. 첫째, B2G 타깃 마케팅(지자체·공공기관 중심)을 진행 중이다. 김해시 한림면에 공중풍력 시제품을 직접 설치하여 3개월 실증 데이터를 확보했다. 성능 검증 데이터(24시간 발전, 저고도 환경 모니터링)를 기반으로 김해시 탄소중립 사업·스마트도시 사업으로 확장을 협의 중이다.B2B 마케팅(산업단지·특수지역)으로 전력비 절감과 대기환경 모니터링 요구가 높은 중·대형 제조단지를 타깃으로 영업을 수행 중이다. 기업 ESG 대응(환경 데이터 확보)을 위한 에너지와 환경 데이터 통합 솔루션으로 접근하고 있다. 통신·보안이 필요한 특수 수요처에 영업도 진행 중이다. 국방부 및 군인공제회 BTL사업을 협의 중이고, 산악·도서지역의 보안 통신망 구축 및 자가발전 요구에 적합한 솔루션으로 영업 중이다.“파트너십·협력 기반 마케팅도 진행 중입니다. 산학연 공동개발을 통해 신뢰도를 확보하고, EPC·전력기술사·대기환경 전문 기관과 협력하여 완성도 높은 패키지 형태로 납품을 가능하게 구성하고 있습니다. 발전량 실증 데이터를 공개하여 공공기관과 산업단지의 신뢰도를 확보하고, 대기환경 데이터 기반 ESG 솔루션을 홍보하여 차별성을 부각하고 있습니다. 전시회와 기술설명회, 정책 포럼에 참가하여 기술의 독창성과 공공 적용 사례를 집중적으로 홍보합니다. 향후 3년간은 군인공제회 BTL사업 진입하고, 김해시 탄소중립 사업 선도 모델 확대, 전남·경북 스마트농업 및 해안 지역 에너지·환경 통합 사업 진입, KOICA·ODA 기반 해외 신흥국 시장을 공략할 예정입니다.”허 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “기후 위기와 에너지 불평등 문제를 해결할 기술이 필요하다고 느꼈고, 재생에너지 시장의 구조적 한계(입지 문제, 간헐성)를 해결할 방법을 찾다가 공중 풍력 기술의 가능성을 발견했습니다. ‘지상에 한계가 있으면, 전력을 공중에서 만들면 된다’는 생각이 시작이었습니다. 초기 연구는 창업진흥원 사업화지원사업, 중소벤처기업부의 R&D사업 지원, 지방정부 시제품 실증지원 등 국책사업 활용하였습니다. 일부는 대표의 자부담과 중소벤처기업진흥공단과 신용보증 기금의 대출을 활용하였습니다. 이후 기술성 검증을 통해 R&D 매칭 자금 확보를 할 예정입니다. 투자유치를 통해 프로트타입 개발과 기술 고도화를 위한 확장 자금 확보 예정입니다.”창업 후 허 대표는 “무엇보다도 ‘기술이 현실을 바꿀 수 있다는 확신’을 느끼는 순간들이 가장 큰 보람”이라고 말했다.“우리가 만든 공중 풍력 시스템이 실제로 전기를 생산하고, 환경 데이터를 분석해 대기질 변화를 읽어내며, 기존 인프라가 닿지 못했던 지역에 통신이 연결되는 것을 보며 ‘이 기술이 분명 누군가에게 꼭 필요한 기술이구나’라는 확신을 얻습니다. 특히 지자체와 공공기관이 ‘이 기술이 실제로 가능하다는 걸 보여줘서 고맙다’고 말할 때, 수년간 연구개발에 투자한 시간과 노력이 보상받는 느낌입니다. 또한 회사 구성원들이 기술을 완성해 가는 과정에서 성장하는 모습, 그리고 우리의 기술이 탄소중립·환경 개선·에너지 자립이라는 국가적 목표에 기여한다는 점에서 매우 큰 책임감과 보람을 느끼고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 허 대표는 “윈드파에니얼은 기술 고도화, 시장 실증, 글로벌 확장의 세 단계 전략을 중심으로 회사를 성장시키는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.“첫째, 기술 고도화다. 현재 개발 중인 공중 풍력발전 및 대기환경 모니터링 시스템을 완성도 높은 상용 제품으로 발전시키고, AI 기반 무인 운전 알고리즘, 고효율 에너지 관리 기술, 개선된 Aerostat 외피 소재 등 핵심 기술을 지속적으로 확보할 계획입니다. 이를 통해 발전 효율을 극대화하고 유지보수 비용을 최소화하는, 세계적으로 경쟁력 있는 친환경 발전 솔루션을 만들겠습니다.둘째, 국내 실증과 시장 진입 확대입니다. 김해시, 전남도, 군인공제회 등과 진행하는 실증 사업을 기반으로 공공 및 산업단지 중심의 초기 시장을 확보할 계획입니다. 특히 탄소중립 전략을 추진하는 지자체와 RE100을 준비하는 기업들을 대상으로 시장을 빠르게 확장할 것입니다.셋째, 글로벌 시장 진출이다. 신재생에너지 인프라가 부족한 동남아시아·몽골·아프리카 지역을 대상으로 ODA 사업, GCF(녹색기후기금), KOICA 등과 협력해 수출형 모델을 구축할 계획입니다. 공중 풍력은 설치 제약이 적고 저비용이라 해외 수요가 매우 큰 시장입니다.마지막으로, 데이터 기반 비즈니스 모델 구축이다. 발전량·기상·대기환경 데이터를 활용해 지자체 환경 관리, ESG 리포트, 전력수요 예측 서비스 등 데이터 수익 구조를 갖춘 플랫폼 기업으로 발전할 목표를 가지고 있습니다.”윈드파에니얼은 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com