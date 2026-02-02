[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 초단명 척추동물 킬리피쉬를 활용한 항노화·건강수명 증대 물질 효능평가하는 ‘이음바이오’

김유미 이음바이오 대표



-대표 아이템은 항노화 및 건강수명 증대 물질의 효능을 평가하는 ‘KilliSpan 플랫폼’

-건강수명과 생존 기간을 빠르게 측정할 수 있는 전임상 효능평가 플랫폼으로 꼽혀

이음바이오는 초단명 척추동물인 킬리피쉬(Killifish)를 활용하여 수명증대 물질을 빠른 시간내에 대량으로 평가할 수 있는 플랫폼을 가진 기업이다. 김유미 대표가 2024년 7월에 설립했다.김 대표는 “건강수명 증대 물질 개발 및 제약 및 바이오텍, 기능성 원료 및 건강기능식품 기업, 대학 및 공공연구기관 등을 대상으로 서비스를 제공하고 있다”고 소개했다.대표 아이템은 항노화 및 건강수명 증대 물질의 효능을 평가하는 ‘KilliSpan 플랫폼’이다. 초단명 척추동물인 킬리피쉬(Killifish)를 활용하여 건강수명과 생존 기간을 빠르게 측정할 수 있는 전임상 효능평가 플랫폼이다. 수명, 운동성, 성장 등의 지표를 통합적으로 평가한다.“신속성과 경제성, 분석 정밀도를 강점으로 하며, 무척추동물 혹은 척추동물을 활용하여 수명평가를 할 때 약점을 보완하고 장점을 극대화합니다. 건강수명 증대 물질 평가 시간 절감과 효율을 증대시켜 항노화 신약, 건겅기능식품, 기능성 소재 개발을 획기적으로 가속화하고 해당 기업에도 KilliSpan 플랫폼을 활용한 물질 발굴 및 개발에 적합한 플랫폼 서비스입니다.”킬리피쉬는 척추동물 모델로는 수명이 가장 짧아 인간보다 260배 압축된 수명을 가지고 있다. 인간을 비롯한 포유동물의 노화 표현형이 잘 보존되어 있다. 따라서 기존 설치류를 기반으로 하는 수명 실험은 시간과 비용이 많이 소요되지만, 킬리피쉬의 평균 수명은 4~6개월이므로 항노화 물질의 효과를 단기간 내 정량적으로 검증할 수 있다.“이음바이오는 신속성과 효율성을 결합한 독자적인 킬리피쉬 전용 사육과 비침습적 활동성 분석 시스템을 개발하여 보유하고 있어 실험을 효율적으로, 대량화 가능화하여 진행할 수 있습니다.”이음바이오는 국내외 연구자 네트워크 활용, 관련 conference 및 학회 홍보, CRO 플랫폼에 서비스 등록, 링크드인, 유튜브, 홈페이지 개설 등 온라인으로도 활발하게 홍보 활동을 진행하고 있다. 국내외 투자자를 대상으로 IR피칭을 통해 이음바이오의 플랫폼을 홍보하고 있으며, 국내외 연구자들에게도 서비스 제공 및 공동 연구를 진행하고 있다.“이음바이오는 설립 당시에 POSCO IMP 27기에 선정됨으로써 포스텍홀딩스로부터 연계 Seed 투자를 받았고, 현재 Pre-A투자를 받기 위해 투자 밋업을 진행하고 있습니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “전 세계적으로 고령화 추세가 가파르게 진행되고 있고 이로 인한 의료비는 증가하는 등, 글로벌 항노화 시장은 확대되고 있지만 항노화 신약 물질 혹은 실제로 건강 수명을 증대시키는 물질에 대한 파이프라인은 부족한 상황입니다. 건강 수명 증대를 위한 항노화 신약 개발을 위한 수명평가 플랫폼이 절대적으로 필요하지만, 일반적으로 전임상 효능 평가를 수행하는 모델인 마우스의 중간 수명은 120주이므로 평가 기간이 오래 걸리고 비용과 최근 두드러지는 동물 윤리 문제로 인하여 포유류를 대체하는 시험의 중요성이 확대되고 있습니다. 이에 따라서, 단명 척추동물이면서 인간과 유사한 노화 표현형이 잘 보존된 동물모델을 활용하여 건강수명 증대 물질을 빠르게 발굴하여 개발할 수 있는 플랫폼을 활용하여 현재 우리가 마주하고 있는 건강수명 증대 물질 발굴의 병목을 해결하고자 이음바이오를 설립했습니다. 이를 위한 자금은 POSCO IMP선정으로 seed투자와 여러 정부 지원사업 등에서 지원받아 자금을 마련했습니다.”창업 후 김 대표는 “공동 연구자와 고객이 실제로 KilliSpan 플랫폼을 활용하여 수명평가를 빠르게 진행하고, 이 결과에 따라 조건을 바꾸거나 심화 분석을 진행하는 것에서 보람을 느끼고 있다”고 말했다.이음바이오는 다년간 킬리피쉬 연구와 수명평가 개발을 함께 진행함으로써 노화 연구 전문성을 갖춘 연구원 3명, 킬리피쉬 사육과 자동화를 도와주는 이사, 연구보조 및 행정 담당 1명이 함께하고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “국내외 수명평가 시장에서 영향력을 선점하고 5년 이내에 항노화 물질을 발굴하는 선도 기업으로 도약할 것”이라고 말했다.이음바이오는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com