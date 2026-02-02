[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 자전거 구동계 분야에서 새로운 기술을 연구·개발하는 기업 ‘콘타밸로’

주현진 콘타밸로 대표



-대표 아이템은 ‘크랭크 내부에 기어를 넣는 방식의 2단 내장 변속기’

-아직 세계적으로도 드물어 기술적 차별성과 완성도를 동시에 갖춘 구조

콘타밸로는 자전거 구동계 분야에서 새로운 기술을 연구·개발하는 기업이다. 특히 크랭크 일체형 2단 내장 변속기라는 독창적인 구조를 통해 일상에서 더 많은 사람이 자전거를 편하게 즐길 수 있도록 돕는 일을 하고 있다. 주현진 대표가 2024년 12월에 설립했다.대표 아이템은 ‘크랭크 내부에 기어를 넣는 방식의 2단 내장 변속기’다. 외형은 간단해 보이지만, 기존 자전거 프레임을 변경하지 않아도 바로 장착할 수 있고 변속이 부드러워 초보자부터 일상 라이더까지 누구나 쉽게 사용할 수 있다는 점이 특징이다. 특히 브롬톤과 같은 접이식 자전거나 튜닝 수요가 높은 모델들에 적합하여 국내외 사용자들로부터 많은 관심을 받고 있다.크랭크 일체형 2단 내장 변속기의 경쟁력은 첫째, 구조적 혁신성이다. 크랭크 내부에 기어를 넣는 방식은 아직 세계적으로도 드물어 기술적 차별성과 완성도를 동시에 갖춘 구조다. 둘째, 높은 호환성이다. 프레임을 손대지 않아도 장착할 수 있어 전기자전거를 포함해 다양한 자전거 모델에 적용할 수 있다. 마지막으로 정비 부담이 적고 사용이 직관적이기 때문에 일상 자전거 이용자들의 만족도를 높일 수 있다는 점이 큰 강점이다.콘타밸로는 먼저 해외 시장과의 접점을 넓히기 위해 북미 Kickstarter 런칭을 준비하고 있다. 초기 사용자들의 반응과 피드백을 통해 제품 완성도를 높이고, 글로벌 시장에서 브랜드 신뢰도를 구축하는 것이 목표다. 또한 유럽·아시아 지역 자전거 브랜드 및 유통사와 협력해 ODM 형태의 비즈니스 모델도 확대하고 있다. 제품 이해도를 높이기 위해 실 장착 홍보 영상과 3D 작동 영상도 제작 중이다.콘타밸로는 현재 2억원 규모의 초기 투자를 유치한 상태다. 앞으로 제품 양산과 글로벌 진출에 필요한 자금을 확보하기 위해 Pre-A 라운드 투자를 준비하고 있으며, 정부 기술 지원 프로그램인 TIPS에도 도전할 계획이다.주 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “기존 변속기 구조가 오랜 기간 변화 없이 유지돼 온 점에 착안해, 구동계 구조를 근본적으로 새롭게 설계할 기술적 기회가 있다고 판단했습니다. 이러한 혁신 가능성을 실제 제품으로 구현하기 위해 창업을 결심했습니다. 초기 자금은 개인 자금과 프로젝트의 기술적 잠재력을 인정받아 유치한 초기 투자로 마련했습니다.”창업 후 주 대표는 “처음 시제품이 정확하게 작동하던 순간이 가장 기억에 남는다”며 “막연한 아이디어가 실제 기술과 제품으로 구현된 그 순간이 ‘이 길이 맞다’는 확신이 들었다”고 말했다. 덧붙여 “초기 제품 영상 공개 이후 해외 사용자들로부터 ‘언제 출시되냐’, ‘바로 구매하고 싶다’는 메시지를 받으면서 우리 기술이 국내뿐 아니라 해외에서도 필요로 하는 제품이라는 점을 실감했다. 그런 반응들이 큰 힘이 되고 있다”고 말했다.현재 콘타밸로는 주 대표를 중심으로 기구 설계와 제품 개발을 담당하는 엔지니어, 그리고 브랜딩·콘텐츠 제작을 맡고 있는 내부 마케팅 인력이 함께 제품을 개발하고 있다.“핵심 개발 인력은 자전거 부품 설계 경험과 CNC 가공·내구성 설계에 대한 전문성을 갖추고 있어, 시제품 단계부터 양산 전환까지 전 과정을 내부에서 주도할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 또한 특허, 금속가공, 열처리, 해외 인증 등 전문성이 필요한 영역은 외부 자문 네트워크와 협력 파트너사를 통해 보완하는 형태로 운영하고 있습니다. 초기 단계에서는 필수 기능은 내부에서 챙기고, 고도 전문성은 외부와 협업하는 하이브리드 구조를 유지하며 프로젝트 속도를 높이고 있습니다. 제품 양산과 해외 진출 단계로 넘어가면 생산관리, 품질관리, 해외 영업 등 핵심 직무 인력을 차례대로 충원해 조직을 본격적으로 확장할 예정입니다.”앞으로의 계획에 대해 주 대표는 “우선 북미 Kickstarter의 성공적 런칭을 통해 북미와 유럽 시장에서 초기 고객층을 확보하는 것이 목표”라며 “그다음 단계에서는 자전거 브랜드와 협업해 ODM 방식의 B2B 공급 체계를 구축하고, 여러 프레임 제조사와 공동 제품을 출시하는 계획도 준비하고 있다”고 말했다. 덧붙여 “중장기적으로는 자전거 변속기 기술을 넘어 모빌리티와 산업 장비 등 다양한 분야에도 적용할 수 있는 경량·고효율 감속기 기술을 확장해 콘타밸로만의 기술 포트폴리오를 넓혀갈 예정”이라고 말했다.콘타밸로는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com