[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 슬러지 혐기화·고착화 문제를 정량적으로 해결하는 기업 ‘클리어어스’

정원탁 클리어어스 대표



-대표 아이템으로 슬러지 유동성 향상 및 배출 최적화 시스템을 개발

-기술의 독창성, 현장 문제 해결력, 사업화 실행 역량이라는 세 가지 요소가 결합

클리어어스는 현재 정수장 배슬러지지에서 반복 제기되어 온 슬러지 혐기화·고착화 문제를 정량적으로 해결하는 기업이다. 슬러지 유동성 향상 및 배출 최적화 시스템을 개발하고 있다. 해당 기술은 자동화된 왕복 교반 기반의 유동성 제어, 실시간 센싱 기반의 상태 진단, 고착 방지 설계 등을 통합해 정수장 슬러지 처리 효율과 안정성을 실질적으로 향상하는 것을 목표로 하고 있다. 현재 상용화 완성도를 높이는 단계에 있다. 정원탁 대표가 2025년 4월에 설립했다.“다년간 기업 연구소장을 역임하며 다양한 국가·지자체·공공기관 기술개발사업을 성공적으로 수행해 온 경험을 기반으로 창업에 도전했습니다. 2024년 4월 환경·수자원 분야의 구조적 문제를 기술로 해결하고자 클리어어스를 설립했습니다. 그동안 연구개발 책임자로서 축적한 문제 정의 능력, 기계·수처리 융합설계 역량, 사업화 경험을 창업 기업의 기술 기반 성장 전략에 일관되게 적용하고 있습니다.”클리어어스는 창업 초기, 수돗물 공급 과정에서 간헐적으로 발생하는 유충 이슈를 원천적으로 차단하기 위한 모니터링 기반 필터 교체 시스템을 개발해 실제 매출을 확보했다. 이를 통해 현장의 운영 방식·데이터 흐름·설비 조건을 자세히 분석하고, 기술을 실사용 환경에 맞게 설계·구현하는 역량을 검증받았다.“회사명 ‘클리어어스(CLEARUS)’에는 환경 기술을 통해 지구(Earth)의 문제를 ‘우리(Us)’가 함께 해결한다는 중의적 의미를 담았습니다. 영어 표기의 ‘US’는 공동체적 해결을 상징하고, 한글로 읽혔을 때 ‘EARTH’와 유사하여 지구 환경 전반을 아우르는 기술 개발 기업이라는 철학적 지향점을 포함하고 있습니다. 클리어어스는 앞으로도 상하수도 인프라 영역의 비효율·위험·비용 문제를 과학적 근거와 엔지니어링으로 해결하는 데 집중하여, 공공성과 기술성을 동시에 갖춘 기업으로 성장하고자 합니다.”대표 아이템은 슬러지 유동성 향상 및 배출 최적화 시스템이다. 정수장의 배슬러지지는 슬러지가 일정 기간 체류하면서 자연스럽게 균질화 과정을 거치는 공간이다. 이 과정이 원활히 진행되면 슬러지 농도는 일정하게 유지되고, 배출 과정도 안정적으로 이뤄진다.“많은 현장에서 이 균질화 과정이 체계적으로 최적화되어 있지 않기 때문에, 시간이 지날수록 슬러지는 산소 부족으로 인한 혐기화, 농도 편차 확대, 특정 지점에서의 고착·침전, 그리고 ‘슬러지 섬’ 형성과 같은 구조적 문제가 반복적으로 발생해 왔습니다. 우리는 문제의 핵심을 단순한 교반 부족이 아니라, ‘슬러지가 체류하는 동안의 거동과 균질화 과정 전체가 최적화되어 있지 않다’는 구조적 원인으로 보고 있습니다.”클리어어스 시스템은 슬러지 혼합을 넘어서 체류 중 슬러지의 거동을 제어하고, 사각지대를 제거하며 체류 과정 전반을 데이터 기반으로 관리·최적화하는 시스템으로 설계했다. 기술은 크게 세 가지 구성으로 이루어진다.첫째, 왕복 회전 기반 유동성 제어 메커니즘을 적용해 슬러지 층의 농도 편차를 최소화하고 고착·정체 구간을 제거한다. 둘째, 전류량·부하·회전 패턴 등 운전 데이터를 실시간 수집하여 조건 기반으로 회전 속도·왕복 스트로크·운전 시간을 자동 조정한다. 이를 통해 과도한 에너지 사용을 줄이고, 슬러지 상태에 맞춘 최적 운전이 가능해진다. 셋째, 장기 운영에서 반복적으로 지적되던 배출부 막힘·슬러지 응집 문제를 예방하는 구조적 설계를 적용해 배출의 균일성과 안정성을 확보했다.정 대표는 “클리어어스의 경쟁력은 크게 세 가지 축으로 설명할 수 있다”며 “첫째, 시장에 존재하지 않는 기술 구조”라고 말했다.“당사 시스템의 핵심인 왕복 회전 기반 슬러지 교반 시스템은 국내외 정수장 설비에서도 유례가 없는 방식입니다. 기존 교반 기술은 대부분 고정식 회전축, 단일 방향 회전, 디퓨저 방식 등으로 구성되어 있어 슬러지 사각지대를 제거하는 데 한계가 있습니다. 반면 클리어어스 기술은 회전 방향을 자동으로 왕복시키는 독자적 메커니즘을 적용해 실제 슬러지 층의 흐름, 정체 구간, 고착 패턴을 근본적으로 제어하도록 설계했습니다. 이는 단순한 교반기의 개선이 아니라 ‘슬러지 거동을 제어하는 시스템’이라는 점에서 경쟁 기술이 없는 구조입니다.”둘째, 정수장 운영의 실질적 문제를 정량적으로 해결하는 시스템이라는 점이다. 배슬러지지의 핵심 문제는 단순한 혼합 부족이 아니라 ‘체류 중 나타나는 비 최적화된 균질화 과정’이다. 당사 시스템은 이 문제를 정량 데이터 기반으로 분석하고, 운전 조건을 자동 조정하는 방식으로 접근하고 있다. 기술의 방향성이 명확하게 문제 중심이며, 운영자가 체감하는 개선 효과가 확실하다는 점이 강점이다.셋째, 대표자의 사업화 역량이다. 정 대표는 다년간 기업 연구소장을 역임하면서 다양한 국가·지자체·공공기관 R&D 프로젝트를 성공적으로 수행해 왔고, 그 과정에서 조달 시장에서 요구하는 기준과 사업화 프로세스를 누구보다 가까이에서 경험했다. 기술 개발만이 아니라, 이를 실제 공공 인프라에 적용하고 조달 시장에서 매출로 연결하는 전 과정을 이해하고 있다는 점은 기술의 상용화 가능성을 높이는 중요한 경쟁력이다.“결론적으로 당사 시스템은 기술의 독창성, 현장 문제 해결력, 사업화 실행 역량이라는 세 가지 요소가 결합한 아이템입니다. 이러한 구성은 정수장 슬러지 처리 분야에서 실질적인 변화를 만들어낼 수 있는 차별적 경쟁력이라고 할 수 있습니다.”클리어어스는 정수장과 같은 공공 인프라 분야에서 기술을 공급하는 기업의 특성을 고려해, 단순 영업이 아니라 기술 신뢰 구축 중심의 구조적 판로 전략을 운영하고 있다. 우선, 아이템 개발 초기부터 한국수자원공사와 각 정수장 담당자를 대상으로 기술 설명을 꾸준히 진행해 왔다. 수자원공사 주관 기술설명회에서 정식으로 기술을 소개했고, 내부 검토 부서에서 당사 시스템을 소개하는 공식 브로슈어가 발간·배포되며 기술의 인지도를 자연스럽게 확보했다.둘째, 지역 정수장과의 협력 기반 설치·운영 사례를 구축해 실증 데이터를 확보하고 있다. 일부 지역에서는 협력사와의 계약을 통해 장비를 설치하여 실제 운영 중이며, 운영 결과는 기술 고도화와 신뢰성 확보에 중요한 근거가 되고 있다. 최근에는 협력사를 경유해 수자원공사 경북지역 정수장과 정식 계약을 체결해 설치가 진행 중이다.“결국 클리어어스의 마케팅은 단순 제품 홍보가 아니라, 기술의 객관적 검증–공공기관 내 확산과 실증 레퍼런스 구축이라는 흐름을 중심으로 운영되고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “단기적으로는 슬러지 교반 시스템의 정수장 실증 확대와 조달시장 진입 기반 구축에 집중하고 있다”며 “현재 여러 정수장에 설치가 진행되고 있고, 운영 데이터를 확보하는 단계이기 때문에, 이를 기반으로 기술의 신뢰성과 표준화 가능성을 명확히 입증하는 것이 우선 목표다”라고 말했다.“정수장 슬러지 처리 문제는 전국적으로 구조적 패턴이 동일하기 때문에, 실증 레퍼런스만 확보되면 시장 확산 속도는 매우 빠른 편입니다. 중기적으로는 우리 시스템을 단일 장비가 아닌 데이터 기반의 슬러지 운영 플랫폼으로 고도화할 계획입니다. 단순 교반 장비를 넘어, 슬러지 농도 변화·운전 패턴·전력 사용량·배출 안정성 등을 분석하는 ‘지능형 운영 시스템’으로 발전시키는 것이 목표입니다. 이를 통해 정수장의 슬러지 공정이 예측 기반으로 전환되고, 운영 리스크를 근본적으로 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 장기적으로는 상하수도 인프라 전반에 걸쳐 현장에서 오랫동안 해결되지 못한 구조적 문제들을 기술로 재정의하고 해결하는 기업으로 성장하는 것이 목표입니다. 슬러지 분야를 시작점으로, 배관·여과·계측·모니터링 등 공정 전반에서 공공 인프라의 효율성과 안전성을 높일 수 있는 기술 포트폴리오를 확장해 나갈 계획입니다. 클리어어스의 방향은 매우 명확합니다. 현장의 문제를 가장 현실적인 기술로 해결하고, 그 기술을 전국 단위 인프라 개선으로 연결하는 기업으로 성장하는 것입니다. 이를 위해 연구개발, 실증, 조달 진입, 시장 확장을 단계적으로 밟아가며 회사의 성장 로드맵을 구체적으로 실현하고 있습니다.”클리어어스는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com