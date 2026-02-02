[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 수산·양식업의 문제를 기술과 비즈니스를 통해 풀어가는 스타트업 ‘타이드풀’

이준호 타이드풀 대표



AI를 활용하여 양식장의 생산성 향상에 기여할 수 있는 기술기반 제품 ‘FISHSCOPE’을 개발

고품질 양식 활어 산지유통업 브랜드 ‘피시파더’, 소비지 근처 대형 도매유통 시장에 판매

타이드풀은 수산·양식업의 문제를 기술과 비즈니스를 통해 풀어가는 팀이다. AI를 활용하여 양식장의 생산성 향상에 기여할 수 있는 기술기반 제품 FISHSCOPE을 개발 및 서비스하고 있다. 양식장의 가장 큰 고민인 활어 출하를 해결하는 양식활어 산지 유통 전문 브랜드 피시파더를 운영하고 있다. 장기적으로는 생산, 유통, 소비 전 단계의 밸류체인을 유의미하게 연결하는 형태로 비즈니스를 성장시키고자 한다. 이준호 대표가 2022년 11월에 설립했다.“고려대학교 기계공학과를 졸업하였고, 대기업(현대모비스), 공기업(코트라) 전략컨설팅(딜로이트 컨설팅), 스타트업(더스윙, 카비) 등을 두루 거친 후 2022년 여름 창업 전선에 뛰어들었습니다. 이후 공동 창업자들을 만나 팀을 꾸리게 되었습니다.”대표 아이템은 두 가지로 첫 번째는 피시스콥(FISHSCOPE) 이라는 양식장 생산 최적화 솔루션이다. 스마트양식 SaaS 서비스다.“미래의 양식장들은 이전과 다르게 자연환경과 분리(독립)하는 과정을 통해 양식장의 내부환경을 통제 및 제어하는 방식이 주류가 될 것입니다. 그러기 위해서는 대형 인프라투자(Capex)가 받쳐줘야 하는데 설비투자가 결정된 이후부터는 당연히 운영비용(Opex)를 최소화 하면서 생산을 최대화 극대화하는 방향으로 포커스가 옮겨 갈 수 밖에 없습니다. 이때 양식생산 과정에서 가장 중요한 의사결정들을 데이터 기반으로 합리적으로 할 수 있도록 도와주는 솔루션이 FISHSCOPE 입니다. FISHSCOPE은 양식 현장의 핵심 데이터인 어류생장과 사료급이를 정량화합니다. 이를 통해 오퍼레이터의 값비싼 의사결정을 이끌어 내는 핵심 솔루션이 될 것입니다.”두번째 아이템은 고품질 양식활어 산지유통업 브랜드 ‘피시파더’다. 피시파더는 양식장이 생산한 양질의 활어 원물을 소비지 근처에 있는 대형 도매유통 시장에 판매하는 역할을 한다.이미 형성된 활어 유통 시장에서 기존의 경쟁사들과 같은 방식으로 사업을 진행하고 있다. 하지만 기존의 경쟁사들이 전통적인 방식으로 해결하지 못했던 부분들을 발견하고 타이드풀의 기술적인 강점들을 활용하여 이를 개선하고 고도화할 수 있는 것을 찾아내고 있다. 요즘 흔히 사용하는 ‘AI 롤업’ 전략을 구사하는 비지니스라고 할 수 있다.타이드풀의 경쟁력은 ‘기술과 사업을 동시에 잘 해낼 수 있는 팀’이라는 점이다. “기술이 뛰어나도 돈을 벌지 못하면 오래 못 가고 반대로 돈을 잘 벌어도 기술 없이는 경제적 해자를 구축하기 어렵다고 생각합니다. 돈 버는 방법을 잘 아는 테크 회사가 정말 큰 회사가 될 수 있다고 생각하는데 우리 팀이 그런 색깔을 가진 팀이라고 생각합니다.”타이드풀은 네트워크를 확장할 기회가 보일 때마다 열심히 발로 뛰고 있다. 수산·양식 업계의 경험이 전혀 없는 상태로 시장에 진입하였으나 모든 팀원이 전국 곳곳을 누비다 보니 어느덧 업계의 플레이어 대다수를 알게 되었다. 이렇게 확장된 네트워크를 바탕으로 잠재 파트너사를 확보하거나 거래처를 획득하면서 업계 영향력을 확대하고 있다. 별개로, FISHSCOPE은 중장기적으로 해외 진출을 염두에 두고 있는데 이를 위해 기회가 있을 때마다 글로벌 바이어를 만나기 위해 최대한 노력하고 있다. 이미 글로벌 파트너를 확보하였고, 파트너사와 함께 해외시장에 적합한 제품을 서비스하기 위해 핵심기술 및 제품 개발에 박차를 가하고 있다.타이드풀은 창업 초기부터 적극적으로 VC 투자를 유치하는 방식으로 도전적인 목표를 가지고 빠르게 성장하고자 하는 방향성을 갖고 시작했다. 이 대표는 기술 DNA를 갖춘 사업 잘하는 유니크한 팀을 투자자들이 좋아한다는 명제를 믿고 그러한 매력적인 스타트업으로 포지셔닝 할 수 있도록 최대한 본질에 집중했다. 그래서 법인 설립 후, 6개월 만에 성공적으로 Seed 투자를 마무리했다.창업 후 이 대표는 “팀이 성장하는 것이 보일 때 큰 보람을 느낀다”며 “팀이 성장한다는 것은 사업적인 지표로 판단 할 수도 있지만 팀원들과 함께 보내는 시간을 통해서도 성장을 충분히 인지할 수 있다”고 말했다.타이드풀은 창업 초기 이 대표를 포함한 4명의 공동 창업자와 뜻을 함께하여 사업을 시작했다. 스타트업, 대기업, 공기업, 전략컨설팅 등을 두루 경험한 대표를 중심으로 국방과학연구소 인공지능센터 출신의 COO, CTO와 필드 경험이 풍부한 BO가 힘을 합쳤다. 창업 후 3년 동안 팀빌딩과 인재 채용에 전력을 다했고, 현재는 총 14명의 팀원과 함께 대한민국 수산·양식업을 레벌업 하기 위해 노력중이다. 이 대표는 “여전히 60% 이상의 팀원이 엔지니어로 구성된 만큼 Tech 중심의 사업 확장에 최선을 다하고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “목표는 ‘대한민국을 대표할 첫번째 수산·양식 기업’이 되는 것”이라고 말했다.“이 목표는 ‘실제 현금이 창출되는 양식 수산물 생산, 유통, 판매 현장에서 가장 큰 규모의 회사가 되는 것’, ‘낙후된 수산·양식업 현장에 가장 필요한 기술을 제품화하여 서비스하는 회사가 되는 것’ 이 두 줄로 설명할 수 있습니다. 거창한 형용사가 덕지덕지 붙은 비전보다는 가장 현실적이만 달성하기 어려운 목표를 세웠고 이를 하나하나 현실화해 나가는 것이 지금 타이드풀이 존재하는 이유라고 생각합니다.”타이드풀은 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com