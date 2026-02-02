[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 항만과 물류 분야 비효율을 디지털 기술로 해결하는 스타트업 ‘파인드이알’

임제연 파인드이알 대표



디지털 트윈과 AI 기반의 항만 운영 최적화 솔루션 ‘FINDER’를 개발

경쟁력은 실증 기반 기술력, 디지털 트윈과 AI를 완전히 통합한 구조라는 점

파인드이알은 항만과 물류 분야의 비효율을 디지털 기술로 해결해보자는 목표로 시작한 기업이다. 디지털 트윈과 AI 기반의 항만 운영 최적화 솔루션 ‘FINDER’를 개발하고 있고, 실제 항만의 운영 데이터를 기반으로 한 기술 고도화에 집중하고 있다. 임제연 대표가 2022년 6월에 설립했다.대표 아이템은 ‘FINDER’로, 컨테이너 터미널의 운영 상황을 실시간으로 디지털 트윈화해서 보여주고, 거기에 AI가 배차나 야드 운영, 장비 이동을 자동으로 분석해 주는 서비스다. 임 대표는 “올해 기술적으로 큰 진전이 있었고, 기술의 신뢰성과 확장성을 시장에서도 어느 정도 인정받기 시작했다”고 말했다.파인드이알의 경쟁력은 첫째, 실증 기반 기술력이다. 실제 항만 데이터를 가지고 PoC를 진행했고, 그 과정에서 운영 효율 향상 수치가 명확하게 나왔다.둘째, 디지털 트윈과 AI를 완전히 통합한 구조라는 점이다. 단순 모니터링이 아니라, 예측과 의사결정까지 지원할 수 있다는 것이 강점이다. 셋째, 현장의 흐름을 잘 아는 팀이라는 점이다. 파인드이알이 직접 항만 현장에서 문제를 보고 느낀 부분을 기술로 풀어냈기 때문에 기술이 현장과 정확히 맞물린다.파인드이알은 항만이라는 특성상 B2B 중심으로 움직이고 있다. 부산항과 관련된 기관, 터미널, 물류 기업에 기술 시연을 하고, 현장 검증 데이터를 기반으로 제안하는 방식이다. 또 하나는 ‘항만 DX’라는 카테고리 안에서 꾸준히 인지도를 만들고 있다. 정기적으로 세미나나 시연회를 개최하고, 산업 전시회에도 참가하면서 네트워크를 확장하고 있다.파인드이알은 현재 시드 투자를 진행 중이다. 규모는 약 1~2억 원 정도로 생각하고, 이 자금은 디지털 트윈 시뮬레이션 엔진 고도화, AI 알고리즘 성능 개선, 그리고 SaaS형 UI/UX 개발에 집중적으로 사용할 계획이다.임 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “항만 관련 프로젝트를 할 때, ‘데이터는 많은데 실제로는 거의 활용하지 못한다’는 점을 현장에서 많이 봤습니다. 그게 창업의 출발점이었습니다. 초기에는 국립한국해양대학교 김성욱, 남형식 교수의 전폭적인 지지와 도움을 받았으며, 필요한 자금은 울산과학기술원의 지원, 정부 지원사업 선정, 창업 경진대회 수상금 그리고 자체 투자를 통해 마련했습니다. 이후 여러 공공기관 R&D와 항만 및 물류 실증 프로젝트 수행을 통해 안정적인 기반을 확립했습니다.”창업 후 임 대표는 “가장 보람 있는 순간은 아무래도 현장에서 실제 수치로 성과가 나온 걸 확인할 때”라며 “우리 기술로 비효율적 작업감소와 항만 작업 효율이 높아졌다는 피드백을 들으면 정말 힘이 난다. 또 부산 지역 항만 DX 생태계 안에서 우리가 실제로 역할하고 있다는 것 자체가 큰 동기부여가 되고 있다”고 말했다.파인드이알은 임 대표를 포함해서 5명으로 구성되어 있다. 기술 개발자 두 명 시뮬레이션과 AI를 맡고 있고, 리서치·운영 담당자가 한 명이 있다. 필요할 때는 항만 운영 전문가나 외부 개발자를 프로젝트 단위로 적극 활용하고 있다.앞으로의 계획에 대해 임 대표는 “올해 성공적으로 끝낸 신항 실증 프로젝트를 기반으로 국내 다른 터미널까지 확대하는 게 가장 큰 목표”라며 “FINDER 기술을 배후단지·내륙물류센터까지 확장해서 하나의 통합 운영 플랫폼으로 만드는 것이 장기적인 방향이다. 또 동남아 항만을 중심으로 해외 진출도 준비 중이다. 2026년까지는 국내 레퍼런스 5건, 해외 레퍼런스 1건 확보를 목표로 하고 있다”고 말했다.파인드이알은 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com