[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] AI·3D 촬영 기술을 융합해 ‘실사형 3D 휴먼 데이터’를 제조하고 솔루션을 제공하는 ‘폴리곰’

폴리곰은 AI와 3D 촬영 기술을 융합해 ‘실사형 3D 휴먼 데이터’를 제조하고 솔루션을 제공하는 기업이다. 윤주홍 대표가 2024년 2월에 설립했다. 윤 대표는 “AI가 학습하고 산업에서 활용할 수 있는 고품질의 3D 사람 데이터를 아주 빠르고, 안전하게, 그리고 저렴하게 만들어내는 ‘데이터 공장’이자 솔루션 기업”이라고 소개했다.대표 아이템은 수익을 창출하며 데이터를 자동으로 쌓는 ‘3D 휴먼 데이터 공장’이다. 이 아이템은 3가지 특징을 가진다.첫째, 3D휴먼 데이터 자산이다. 현재 4만 5천 건의 3D 모델과 60만 장의 이미지 등 글로벌 빅테크도 확보가 쉽지 않은 동아시아·K-패션 특화 데이터를 보유하고 있으며, 이를 기존 수작업 비용으로 환산하면 자산 가치만 약 29억 원에 달한다.둘째, 매출이 발생하는 설치형 운영 모델 확보이다. 이미 키오스크 150대 탑재 계약을 체결했으며, 2026년 3월부터는 연 21만 건 규모의 유명 관광지 및 대형 콘텐츠 제작사와의 계약도 본격화한다. 이를 통해 서비스 매출과 데이터 수집을 동시에 실현하는 파이프라인 구축을 완료했다.셋째, 촬영 즉시 비식별화·동의 수집이 연동되는 ‘클린 데이터’ 체계입니다. 촬영 즉시 비식별화와 초상권 동의가 자동 해결되는 시스템을 구축하여, 기업이 법적 리스크 없이 즉시 활용 가능한 데이터를 공급한다.“3D 휴먼 데이터 공장의 경쟁력은 크게 데이터의 품질, 가격 경쟁력, 그리고 합법성 세 가지를 꼽을 수 있습니다. 우선, 기존 방식은 3D 데이터를 만드는 데 비용과 시간이 너무 많이 들었습니다. 하지만 저희는 End-to-End 자동화 파이프라인을 구축해서 기존 방식 대비 비용은 End-to-End 자동화로 제작 비용을 낮추고(기존 대비 90% 절감), 처리 속도는 60배 이상 끌어올렸다. 또한 가장 중요한 게 개인정보 문제인데요. 우리는 세계 최고 수준의 비식별화 기술(91.15% 품질 유지)을 통해 초상권 침해 없이 안전하게 상업적으로 쓸 수 있는 데이터를 만듭니다. 이미 4만5,000건 이상의 데이터를 확보했고, 그 가치만 약 29억 원 이상으로 평가받고 있습니다.”폴리곰은 ‘서비스를 팔면서 데이터를 모으는’ 전략을 취하고 있다. 현재 AI 포토부스는 리테일 팝업 스토어나 테마파크, 행사장에 설치해 B2B와 B2C를 동시에 잡고 있다. 해외 진출도 적극적이다. 싱가포르를 거점으로 동남아 시장의 데이터 라이선싱 허브를 구축하고, 베트남은 저비용 대량 생산 기지로, 말레이시아는 리테일 및 모데스트 패션 거점으로 삼아 단계적으로 확장할 계획이다. 궁극적으로는 북미 시장 진출을 목표로 하고 있다.폴리곰은 3억 원 규모의 투자 유치와 팁스(TIPS) 프로그램을 연계해, 총 11억 원 규모의 펀드레이징을 목표로 하고 있다. 확보된 자금은 GPU 인프라 강화와 기술 고도화, 그리고 글로벌 시장 진출을 위한 소중한 마중물로 활용될 예정이다. 이를 발판 삼아 2026년에는 안정적인 흑자 구조로 안착하는 것을 목표로 하고 있다.윤 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “AI 기술이 발전하면서 ‘데이터 절벽(Data Cliff)’ 문제가 곧 올 것이라는 경고를 봤습니다. 특히 고품질의 3D 휴먼 데이터는 인위적으로 만들지 않으면 구할 수가 없는데, 기존 방식은 너무 비싸고 느렸습니다. 여기서 큰 기회를 봤습니다. ‘데이터를 빠르고 싸게, 그러면서도 고품질로 만들 수 있다면 시장을 잡을 수 있겠다’는 확신이 들어 창업했습니다.”창업 후 윤 대표는 “창업 1년도 안 돼서 구체적인 성과들이 나오고 있다”며 “기술력을 인정받아 CES 2025 혁신상을 받았고, AI 분야 최고 권위 학회인 ECCV와 IEEE TMM에 논문이 게재되는 등 학술적인 성과도 거뒀다”고 말했다. 덧붙여 “무엇보다 우리 기술이 실제 매출로 이어져, 설립 첫해에 2억 6000만 원의 매출을 올리고, 보유한 데이터 자산 가치만 29억 원에 달한다는 사실에서 우리의 가설이 틀리지 않았음을 증명해 주는 것 같아 큰 보람을 느낀다”고 말했다.“폴리곰은 기술과 사업 역량이 완벽하게 조화된 팀입니다. 저는 사업 전략과 세일즈를 총괄하고, CTO 박민규 박사는 저와 같은 GIST 박사 출신으로 생성형 3D 파이프라인 기술을 총괄합니다. 여기에 COO 김제형 이사는 3번의 창업 엑시트(Exit) 경험이 있는 베테랑 사업가로 운영과 프로덕션을 맡고 있습니다. 이 외에도 전문 개발팀과 연구팀이 탄탄하게 뒷받침하고 있어 실행력 하나만큼은 자신 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 윤 대표는 “단기적으로는 2026년까지 흑자 전환을 이루고, 2027년까지 고품질 3D 휴먼 데이터 100만 건을 확보하는 것이 목표”라며 “이렇게 되면 누구도 쉽게 따라올 수 없는 데이터 해자(Moat)를 갖게 된다. 장기적으로는 전 세계에서 가장 많은 실사형 3D 휴먼 데이터를 보유한 플랫폼이 되고 싶다. Global Top level 3D Human Data Provider가 되는 것이 최종 목표”라고 말했다.폴리곰은 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com