[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 셀럽의 AI 아바타와 실시간으로 상호작용을 하는 플랫폼을 개발하는 ‘프로젝트빌드업’

하동균 프로젝트빌드업 대표



아이돌의 성격·목소리·표정과 세계관을 그대로 반영한 AI 아바타가 팬과 채팅·음성·영상통화를 제공할 수 있어

프로젝트빌드업은 팬이 좋아하는 셀럽의 AI 아바타와 실시간으로 상호작용을 할 수 있는 구독형 팬덤 플랫폼을 개발하는 기업이다. 하동균 대표(27)가 2023년 4월에 설립했다.대표 아이템은 현재 개발중인 ‘Stavatar (가제)’로, 팬이 좋아하는 셀럽의 AI 아바타와 실시간으로 상호작용할 수 있는 구독형 팬덤 플랫폼이다. K-pop 레이블이나 버추얼 아이돌 스튜디오는 자신의 아티스트를 본뜬 AI 아바타를 플랫폼에 입점시키고, 팬은 그 아바타와 채팅·음성·영상통화를 할 수 있는 접근 권한을 월 구독 형태로 구매한다.프로젝트빌드업은 이 구독 매출에서 플랫폼 수수료를 가져가는 구조이고, IP 홀더 입장에서는 아티스트의 추가적인 노동 없이 전 세계 팬들과의 상호작용을 반복 매출(MRR)로 전환할 수 있다는 점이 핵심 가치다.프로젝트빌드업의 가장 큰 경쟁력은 기존 유료 팬덤 채팅 플랫폼과 달리, 실제 아이돌이 직접 시간을 쓰지 않아도 아이돌의 성격·목소리·표정과 세계관을 그대로 반영한 AI 아바타가 팬과 채팅·음성·영상통화를 제공할 수 있다는 점이다.기존 제품이 가진 ‘아티스트 의존성’ 문제를 해결하면서도, 팬에게는 기존보다 훨씬 몰입감 있는 상호작용 경험을 제공한다. 특히 프로젝트빌드업의 AI 아바타는 단순 대화 생성이 아니라, 팬의 일정·날씨·위치 같은 맥락 정보나 이전 대화 내용을 이해하고 반응하기 때문에, 팬의 상황을 먼저 챙겨주는 ‘선톡’처럼 팬의 일상에 자연스럽게 녹아드는 상호작용이 가능하다.“실제 아이돌을 그대로 AI 아바타화해 상용화하는 데에는 팬들의 거부감이 존재합니다. 이는 시장의 자연스러운 초기 반응이고, 이를 매우 중요하게 보고 있습니다. 그래서 시장에 무리하게 진입하기보다는, 먼저 버추얼 아이돌·디지털 IP 중심으로 서비스 검증을 진행하고 있습니다. 버추얼 IP는 캐릭터성이 뚜렷하고, 세계관 확장에 강점이 있어 팬들이 AI 기반 상호작용을 훨씬 긍정적으로 받아들이는 영역입니다.”프로젝트빌드업의 Stavatar (가제)는 아직 초기 검증 단계이고, 아직은 밝힐 수 없지만 특정 버추얼 아이돌의 데뷔 단계부터 팬을 함께 모아보며 기술을 접목하고 있고, 고객의 반응을 살펴서 MVP를 만들고 있는 단계다. 이후 GTM전략은 팬덤 플랫폼에 입점한 스타와 팬의 traction을 만든 뒤, 팬의 요청으로 스타가 입점하게 되는 인바운드 입점 전략을 가지고 있다. 하 대표는 현재 팬이 몰입할 수 있는 좋은 제품을 만드는 것에만 신경을 써야 할 시기로 생각하고 있다.“프로젝트빌드업은 현재 AI 포토부스 Chiki라는 서비스로 수익을 창출하고 있으며, 부트스트래핑을 하고 있습니다. 다만 TIPS 등 좋은 투자 연계 지원사업을 생각하지 않을 수 없어서 항상 투자에 대한 기회는 찾아보고 있습니다.”하 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “대학교 2학년 때 창업을 결심했습니다. 세상에 존재하는 문제를 찾고 그 문제를 해결한다는 것이 너무 재밌어 보였습니다. 꼭 풀고 싶은 문제나, 도메인 지식이 많은 것은 아니었지만 관심이 있는 부분부터 문제를 정의하려고 노력했고, 1년 뒤 2023년 예비창업패키지를 통해서 자금을 마련하고 법인을 설립했습니다. 그때 제품으로 시작해서, 총 5번의 피벗을 거친 제품이 지금의 Stavatar입니다.”창업 후 하 대표는 “가설을 세우고 가설이 검증되어서 traction이 오를 때가 제일 보람을 느끼는 것 같다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 하 대표는 “지금 운영하는 Chiki 서비스의 비즈니스 기회가 갑자기 생겨서 그 서비스로 리소스가 집중된 상황”이라며 “Chiki는 ARR을 확보하기 위해 빠르게 안정화하고 Stavatar에 집중할 것이다. MVP가 2026년 1월 말 정도에 나올 것 같고, 계속 프리토타이핑하며 MVP에 들어갈 feature를 찾아나가고 있다”고 말했다.프로젝트빌드업은 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com