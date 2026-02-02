[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 기업들이 AI를 가속화할 수 있는 플랫폼 솔루션인 ‘윈디플로’를 운영하는 ‘하마다랩스’

방승애 하마다랩스 대표



직군 간 실시간 협업, 산업별 커스터마이징 등 복합적인 기술이 집약

AI 알고리즘 기반의 워크플로우를 구성하고 AI 기능을 만들 수 있다는 점에서 경쟁력 갖춰

하마다랩스는 AI 기술 개발의 어려움을 해소하고, 많은 기업이 AI를 가속화할 수 있는 플랫폼 솔루션인 ‘윈디플로’를 운영하는 기업이다. 기존 AI 개발 엔지니어링이 수백 페이지에 달하는 복잡한 하드코딩을 요구했다면, 윈디플로는 시각적 인터페이스를 통해 드래그앤드롭 방식으로 AI 파이프라인을 구축할 수 있다. 방승애 대표가 2023년 11월에 설립했다.대표 아이템은 엔지니어링 솔루션 플랫폼 ‘윈디플로’다. 단순 AI 노코드 도구를 넘어서 직군 간 실시간 협업, 산업별 커스터마이징 등 복합적인 기술이 집약된 엔지니어링 솔루션 플랫폼이다.“AI 에이전트 시장이 폭발적으로 성장하고 있고 기업 내 AI 활용 니즈가 증가하고 있으나 실제 도입이 저조한 편입니다. 그 이유는 기업 내 보안, 안정성 이슈가 있기 때문인데, 우리는 기업 내 LLM 및 데이터를 통제하면서 비즈니스 프로세스에 맞춘 AI 자동화 워크플로우를 운영할 수 있도록 하고 있습니다.”윈디플로의 경쟁력은 AI 백엔드 단계의 엔진으로서 AI 인프라의 통합 툴로서 기업 내부에서 작동할 수 있다는 점이다. AI 에이전트의 복합적인 다중 행위를 구현하기 위해서는 여전히 수십, 수백장의 프로그래밍이 필요하며, 다양한 AI 모델들을 접합해야 한다.윈디플로는 멀티모달의 AI 에이전트를 한 번에 연결하여 동작할 수 있으며, 반복적인 AI 기능과 행위를 할 수 있도록 해준다. 컴퓨터 프로그래밍 개발자가 아니거나 개발 지식이 없더라도, AI 알고리즘 기반의 워크플로우를 구성하고 AI 기능을 만들 수 있다는 점에서 경쟁력이 있다. 이를 통해 기업에서는 기업 내부 데이터 주권을 통제할 수 있으며 비용과 시간을 절감할 수 있다.방 대표는 B2B 기업 대상으로 협업 PoC를 진행하여 제품 검증을 진행하고, 기업의 서비스에 AI 엔지니어링 엔진으로서 윈디플로를 접합하여 기업들과 기술 연동 협업을 통한 판로 개척을 하고 있다. 솔로프리니어나 개발자 대상으로는 B2C 형태로 자체 홍보 마케팅을 진행하고 있고, AI 제작 서비스 형태로 기업들의 AI 개발 및 탑재를 돕는 서비스도 마케팅 진행했다.“최근에는 상장사로부터 SI 투자를 받아서 해당 상장사의 계열사들과 협업을 진행하면서, 300억원 이상 매출의 기업에 세일즈를 공동 진행을 기획하고 있습니다.”하마다랩스는 2025년도 10월에 상장사인 아이티센글로벌로부터 투자를 받았고 팁스를 함께 준비했다. 이번 투자 유치와 팁스 운영을 토대로 아이티센글로벌 계열사들과 기술 협력, 자체 사업 운영 확장을 통해 매출과 이익에 집중할 예정이다. 다음 투자 유치 계획은 구체적인 성과를 바탕으로 2026년 다음 라운드로 진행하고자 한다.방 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “하마다랩스 창업 이전에 저는 기업들 컨설팅, 벤처캐피탈 업무를 진행했었고 그 업무를 하면서 많은 기업들이 크게 성장하는 것을 경험했습니다. 이전 직장에서 만난 남편과 인연이 되어 결혼하게 되었고, 남편은 현재 하마다랩스 CTO입니다. 이득기 CTO는 발명가이며 연쇄 창업가로서, 결혼 전부터 같이 스타트업과 비즈니스 모델에 대한 관심이 늘 많았고 결혼 직후에 바로 창업을 결심하여 함께 힘을 합쳐 회사를 크게 키울 수 있겠다는 확신이 들었습니다. 창업 자금은 그동안 일해서 모아놓은 자금으로 자본금을 마련하였고 부부가 힘을 합치니 안 될 것이 없었습니다.”창업 후 방 대표는 “공동 창업자와 저는 각자 서로 회사 창업을 생각하고 있었는데, 만약 따로 각자 창업을 했다면 회사의 성장이 그리 빠르지 못했을 것 같다”며 “창업은 혼자 할 수 없고 사람들의 힘이 모아져서 회사가 성장해야 하는데 서로 전문 분야가 다르고 역할이 다른 공동창업자와 힘을 합치니, 회사의 방향이 하나씩 보이고 힘을 얻고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 방 대표는 “윈디플로 솔루션의 판매 및 매출에 집중하고 내년 추가 투자 유치, 일본 지사 설립을 통한 일본 사업 개시를 진행하고자 한다”며 “윈디플로가 AI 인프라이기 때문에 솔루션 제품에 대한 판매 극대화에 집중하고, 이후에는 윈디플로와 연관되어 상호작용하고 시너지 효과가 날 수 있는 AI 솔루션을 새롭게 기획할 것이다. 일본 진출에도 박차를 가하여 해외 판매 수출, B2B 계약을 성사하는 것이 목표”라고 말했다.하마다랩스는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com