[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] ‘루프라 익스프레스’를 운영하며 공급망의 혁신을 만들어가는 기업 ‘휴메인’

임동탁 휴메인 대표



빅데이터 기반 제조·물류·수출입 통합 관리 SaaS 플랫폼

AI 예측 기반의 스마트 풀필먼트 기술로 물류산업의 구조적인 혁신 이뤄내

휴메인은 물류회사인 ‘루프라 익스프레스’를 운영하며 공급망의 혁신을 만들어가는 기업이다. 루프라 익스프레스는 빅데이터 기반 제조·물류·수출입 통합관리 SaaS 플랫폼과 AI 예측 기반의 스마트 풀필먼트 기술을 통해 물류산업의 구조적인 혁신을 이뤄내고 있다. 임동탁 대표가 2022년 8월에 설립했다.대표 아이템은 물류 서비스 ‘루프라 익스프레스’다. “물류 산업의 혁신은 결국 ‘완전한 자동화’와 ‘순환 가능한 생태계’를 구축하는 데 있다고 생각합니다. 하지만 현실의 시장은 여전히 파편화되어 있고, 특히 중소형 기업의 물류 수준은 수작업에 의존한 운영이 대부분입니다. 국내 물류 자동화는 대기업을 중심으로 빠르게 발전하고 있지만, 중소 이커머스 기업들은 인프라 구축 비용과 기술 접근성의 문제로 대기업 수준의 시스템을 갖추기 매우 어렵습니다. 우리가 타겟으로 하는 E·Commerce 시장은 앞으로도 무궁무진한 성장이 기대되는 분야이며, 이 성장을 뒷받침하기 위해서는 반드시 ‘지능형 자동화’가 필요합니다. 그래서 우리 루프라익스프레스는 중소 이커머스 기업들이 스스로 구축하기 어려운 공급망과 물류망 통합 플랫폼을 제공하고 있습니다.”플랫폼에서는 제조·주문·재고·입출고·수출입 데이터를 한 곳에서 관리할 수 있을 뿐 아니라, AI 기반의 수요 예측 모델을 통해 언제 발주해야 하는지, 얼마나 생산해야 하는지, 언제 재고가 위험해지는지를 자동으로 안내한다. 기존처럼 담당자가 매일 엑셀을 열어 판매량을 비교하고 감으로 의사결정을 하는 방식에서 벗어나, 루프라는 데이터 패턴·리드타임·시즌성·프로모션 영향 등을 분석하여 최적의 생산계획과 발주 시점을 자동으로 산출한다.이를 통해 고객사는 ‘재고 부족으로 인한 매출 손실 방지’, ‘과잉 재고로 인한 비용 절감’, ‘담당자의 반복 업무 제거’, ‘출고 정확도 향상’, ‘운영비용 절감’과 같은 직접적인 효익을 얻을 수 있다.특히 루프라는 단순 SaaS 제공이 아니라, 3PL 물류 운영 서비스와 플랫폼을 함께 제공함으로써 ‘데이터 분석, 실행, 자동화’가 하나의 루프(Loop) 안에서 돌아가는 구조를 만들고 있다.이는 단순히 정보를 보여주는 것을 넘어, 실제 운영을 제어하는 실행형 물류 SaaS라는 점에서 큰 차별화를 갖다. 장기적으로는 판매·생산·물류·데이터가 하나의 흐름(Loop)으로 순환되는 Loopra Supply Chain Cloud 생태계를 구축해 중소 이커머스 기업들도 대기업 수준의 정교한 공급망 자동화와 효율성을 누릴 수 있는 환경을 만드는 것이 목표다.루프라 익스프레스의 경쟁력은 공급망의 최초 단계인 수입·제조 계획부터, 창고 입고, 재고 관리, 물류 운영, 출고, 그리고 최종 수출까지를 하나의 플랫폼 안에서 모두 처리할 수 있다는 점이다. 기존에는 이 과정들이 서로 다른 시스템과 업체에 분산되어 있어 담당자가 데이터를 여러 번 옮기고 확인해야 했지만, 루프라는 전체 프로세스를 하나의 흐름(Loop)으로 통합함으로써 업무 단절을 제거하고 운영 효율을 극대화한다. 이 통합 운영 환경을 기반으로 담당자들은 기존 대비 60% 이상 업무 시간을 절감할 수 있으며, 불필요한 커뮤니케이션·수기 작업·중복 검증 과정이 대폭 사라진다.또한 이 모든 과정은 단순한 모니터링이 아니라, 루프라AI가 실제로 의사결정과 운영을 도와주는 구조로 설계되어 있다. 루프라AI는 판매량 변화, 리드타임, 출고 패턴, 시즌성, 캠페인 효과 등을 분석해 ‘발주 타이밍 추천’, ‘적정 생산량 산출’, ‘재고 부족 및 과잉 위험 자동 감지’, ‘물류 처리량 예측’ 등 작업 우선순위 자동 정렬과 같은 지능형 기능을 제공한다.루프라 익스프레스는 현재 입소문을 통하여 알려지고 있다. 임 대표는 “보다 질 높은 서비스를 제공하기 위해 기술 개발에 노력을 다 하고 있다”며 “인력을 보충한 뒤 2026년도부터 적극적인 투자 유치 활동을 시작할 예정이며, 각종 인증과 거점 확대, SaaS 상용화를 통하여 수익 모델을 다각화를 진행할 것이다. 이를 알리기 위해 각종 매체, SNS, YOUTUBE 등 고객 확보에 총력을 다 할 것”이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 임 대표는 “가까운 미래에는 시제품 개발, 전국 거점 확장, SaaS 상용화, 글로벌 진출이 목표”라며 “장기적으로는 물류 인프라를 수출하는 기업이 될 것”이라고 말했다.휴메인은 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com