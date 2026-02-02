비상교육 잉글리시아이, '2026 최우수원장세미나' 통해 파트너십 및 미래 비전 강화

(주)비상교육(대표 양태회) 잉글리시아이가 지난 1월 24일 비상교육 본사 그라운드 브이에서 "2026 최우수원장세미나"를 열고 전국 150여 명의 최우수 원장들과 소통하는 시간을 가졌다.이번 세미나는 잉글리시아이의 성장을 이끌어온 교육 현장의 주역들을 격려하고, 앞으로 나아갈 영어교육의 방향성을 공유하기 위해 마련됐다.이날 행사에서는 한 해 동안 성과를 거둔 핵심 원장들에 대한 시상식과 위촉식이 진행됐다. 최우수 경영위원과 최우수 교육위원 선정을 비롯해 우수 가맹점 대상의 "베스트 잉글리시아이" 시상이 이뤄졌으며, 브랜드 가치를 전파할 공식 SNS 앰버서더 위촉을 통해 현장과의 긴밀한 파트너십을 재확인했다. 잉글리시아이는 이러한 유대감을 바탕으로 교육 전문 브랜드로서의 경쟁력을 더욱 높여간다는 계획이다.브랜드 운영과 리더십에 대한 논의도 이어졌다. 실제 현장 사례를 바탕으로 도출된 교육 성과와 경영 전략이 공유됐으며, 특히 교육 전문가로서 신뢰를 구축하는 이미지 리더십 강연은 학부모와의 소통 및 조직 운영의 질을 높이는 방안으로 제시되어 참석자들의 공감을 얻었다.오후 세션에서는 변화하는 기술 환경에 대응하는 교육적 담론이 다뤄졌다. T-러닝 컴퍼니 손병목 CP는 "AI 시대, 영어교육의 의미를 다시 묻다"라는 주제로 강연을 진행하며, AI 기술의 확산 속에서도 영어교육은 사고력과 질문의 힘을 기르는 핵심적인 도구가 되어야 함을 강조했다. 이는 변화하는 시대에 어학 교육이 지녀야 할 본질적인 역할에 대해 다시금 생각해보는 계기가 됐다.잉글리시아이는 이번 최우수원장세미나를 통해 현장의 생생한 목소리를 수렴하고, 미래 교육에 대한 정체성을 공고히 다지는 성과를 거뒀다는 평가다.한편, 잉글리시아이는 미국과 뉴질랜드 등 현지에서 직접 촬영한 1,400여 개의 스토리 영상을 활용해 현지 언어와 문화를 경험할 수 있도록 돕는 프리미엄 자기주도 영어학습 프로그램이다. 스마트패드를 기반으로 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 등 전 영역을 학습할 수 있어 실용 영어부터 내신 준비까지 폭넓은 대비가 가능하다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com