[대전창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 몰드조명기구를 개발하는 스타트업 ‘WTL’

여호섭 WTL 대표



-몰드방폭 방식을 조명기구에 도입하여 LED와 보호함과의 빈 공간을 없애

-경쟁력은 방수, 방진, 방폭 성능이 동시에 높아 엄혹한 환경에도 설치 가능하다는 점

WTL(World Technology of Light)은 몰드조명기구 개발하는 기업이다. 여호섭 대표가 2025년 7월에 설립했다.여 대표는 카이스트 석사를 졸업하고 엘지화학 연구소를 거쳐 자동차 도장 부스 사업을 10년간 운영 경험을 가진 화학 전문가다.대표 아이템은 ‘몰드조명기구’다. 여러 가지 방폭 방식 중 몰드방폭 방식을 조명기구에 도입하여 LED와 보호함과의 빈 공간을 없애고 수지로 채워, 전기 작동 부품과 외부 공기를 완전히 차단하는 일체형 몰드방폭방식으로 조명기구를 제작했다.몰드조명기구의 경쟁력은 방수, 방진, 방폭 성능이 동시에 높아 엄혹한 환경에도 설치 가능하다는 점이다. 또한 두께가 얇고 조명 평면 크기 조절이 자유로워 협소한 공간에도 설치할 수 있고 제조원가가 낮다는 점도 경쟁력이다.WTL은 국내시장은 제품 인증과 NEP와 NET를 인증받고 조달 시장으로 진출할 예정이다. 제품 인증은 제품 성능, 제조 설비, 제조 공간, 제조 인원, 품질관리 장비에 인증하므로 소요 비용이 필요하다. 해외시장은 해외 전시회를 통해 소비자 맞춤 제작으로 판매할 예정이다. 여 대표는 “제품 인증을 위해 투자를 유치할 것”이라며 “TIPS를 수행하고자 한다”고 말했다.여 대표는 “예비창업페키지 사업을 수행하기 위해 개인기업을 설립했다”며 “도전 K스타트업 예선 통과와 한국광기술원 공모전에서 수상했을 때 가장 보람을 느꼈다”고 말했다.WTL은 여 대표 혼자 개발을 진행 중이며, 투자유치 후 해외 영업과 기술개발 인력을 확보할 예정이다. 앞으로의 계획에 대해 여 대표는 “TIPS를 수행하여 매출이 발생하면 2차 투자유치 후 코스닥에 상장할 것”이라고 말했다.WTL은 아이템을 인정받아 대전창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com