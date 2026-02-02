호서대학교 RISE사업단·한국자동차연구원 강소특구캠퍼스, ‘글로벌 역량 강화 컨퍼런스’ 공동 개최 성료

-충남 주력산업 발전전략 공유 및 글로벌 진출 기반 마련

호서대학교 RISE사업단과 한국자동차연구원 강소특구캠퍼스는 지난 1월 29일(목) 라마다앙코르바이윈덤 천안에서 「글로벌 역량 강화 컨퍼런스」를 공동 개최하여 성황리에 마무리했다고 밝혔다.이번 컨퍼런스는 충남 주력사업 분야의 발전 전략을 공유하고, 글로벌 진출 역량 강화를 통해 지역 기업의 해외시장 진출 기반을 마련하기 위해 기획되었으며, 충청남도와 천안시·아산시 관계자를 비롯해 연구개발특구진흥재단, 지역 대학 및 유관기관, 공동연구개발기관, 연구소기업, 투자기관 등 산·학·연·관 관계자들이 대거 참석했다.탄소저감 자동차부품, 미래자동차 등 충남 주력사업 분야의 발전전략 및 추진계획 발표, 우수 보육기업 성과 발표를 통해 실제 사업화 및 성장 사례가 소개되어 참석자들의 높은 관심을 받았다.또한 글로벌 진출 역량 강화 특강과 글로벌 진출 우수 성과 사례 발표를 통해 해외시장 진출을 준비하는 기업들에게 실질적인 정보와 전략을 제공했으며, 행사 후반부에는 네트워킹 및 만찬을 통해 참여 기관과 기업 간 협력 가능성을 모색하는 교류의 장이 마련됐다.호서대학교 RISE사업단 김장우 단장은 “이번 컨퍼런스는 한국자동차연구원 강소특구캠퍼스와의 공동 주관을 통해 충남 주력산업 분야 기업들의 기술·사업 경쟁력 강화와 글로벌 진출을 위한 실질적인 협력 기반을 마련한 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 유관기관과의 긴밀한 협력을 통해 지역 산업 생태계 활성화와 글로벌 성과 창출을 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com