[대전창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 아이디어를 기술로 실현해주는 R&D 특화 기업 ‘딥에이아이빗’

이성철 딥에이아이빗 대표



고객사의 기술적 공백을 완벽하게 메우는 맞춤형 개발 파트너십 제공

업무 자동화, 웹·모바일 서비스까지, 필요한 소프트웨어의 기획부터 운영 전 과정을 책임

딥에이아이빗(DeepAIBit)은 기술적 전문성을 바탕으로 글로벌 기업 ‘팔란티어(Palantir)’의 문제 해결 방식을 지향하는 기업이다. 단순히 개발만 대행하는 것이 아니라, 전문 개발진이 고객사의 내부 조직처럼 움직이며 기획부터 설계, 개발, 운영까지 전 과정을 주도하는 ‘액팅 매니지(Acting Manage)’ 시스템을 도입했다. 선문대학교 컴퓨터공학부 부교수인 이성철 대표(43)가 2025년 5월에 설립했다.“미국 네바다 주립대(UNLV)에서 컴퓨터과학 석·박사 학위를 받은 뒤, 미국 위스콘신 주립대와 미국 그랜드 밸리 주립대(Grand Valley State University)에서 테뉴어(종신) 트랙 조교수로 재직하며 학문적 토대를 다졌습니다. 주로 빅데이터, 웹·모바일, 그리고 AI 시스템을 중점적으로 연구해 왔으며, 미국과 한국의 강단과 현장을 오가며 ‘연구실의 아이디어와 이론을 실제 작동하는 비즈니스 시스템으로 구현하는 일’에 깊이 천착해 왔습니다.”이 대표는 “핵심 아이템은 고객사의 기술적 공백을 완벽하게 메우는 맞춤형 개발 파트너십”이라며 “자체 개발팀을 꾸리기 어려운 병원, 연구소, 공공기관, 중소기업을 대상으로 데이터 플랫폼부터 업무 자동화, 웹·모바일 서비스까지, 필요한 소프트웨어의 기획부터 운영 전 과정을 책임지고 있다”고 말했다.“가장 큰 차별점은 ‘납품하고 떠나는 SI’가 아니라, ‘계속 함께하는 파트너’라는 점입니다. 딥에이아이빗은 초기 단계에서 프로토타입과 PoC(개념 검증)를 통해 아이디어를 빠르게 검증하고, 이후 현장에서 안정적으로 쓸 수 있도록 아키텍처를 고도화합니다. 더 나아가, 프로젝트에 참여하여 시스템을 가장 잘 아는 딥에이아이빗의 우수한 학생 연구원들을 해당 기관의 전담 인력으로 채용 연계까지 지원하고 있습니다. 고객사에게 ‘최적화된 시스템’과 그것을 운영할 준비된 사람을 동시에 남겨주는 것, 이것이 딥에이아이빗이 지향하는 시스템과 인재의 동반 내재화 모델입니다.”딥에이아이빗의 경쟁력은 팔란티어(Palantir)의 ‘현장 중심(Forward Deployed)’ 철학을 딥에이아이빗만의 방식으로 실현했다는 점이다. 일반적인 SI 업체가 외부에서 요구사항만 듣고 개발한다면, 딥에이아이빗는 고객사의 내부 조직처럼 문제의 현장에 깊숙이 파고든다.“논문이나 과제를 위한 민첩한 프로토타입부터 장기간 운영해야 하는 안정적인 시스템까지, 연구와 비즈니스 현장의 맥락을 정확히 이해하고 있습니다. 고객이 미처 생각하지 못한 데이터 구조나 확장성, 유지보수 이슈까지 선제적으로 해결합니다. 여기에 더해, 딥에이아이빗은 지속 가능한 운영을 위한 인재 파이프라인이라는 독보적인 무기를 가지고 있습니다.”팔란티어가 엔지니어를 현장에 파견해 문제를 해결하듯, 딥에이아이빗는 프로젝트를 수행한 석박사 및 학부 연구원들이 자연스럽게 해당 기관의 전담 개발자로 채용 연계되도록 설계한다. 고객사는 시스템을 가장 잘 아는 검증된 내부 전문가를 얻게 되고, 인재들은 커리어의 연속성을 갖게 된다. 즉, 최적의 시스템과 그 시스템을 운용할 사람을 동시에 내재화시켜 준다는 것, 이것이 다른 개발사들은 흉내 낼 수 없는 딥에이아이빗의 압도적인 경쟁력이다.딥에이아이빗는 대중적인 광고나 영업보다는, 연구자·교수·의료진·기업 담당자 네트워크를 중심으로 한 산학·공동 프로젝트를 통해 파트너를 넓혀가고 있다. 학회·연구 모임·정부 과제 컨소시엄 등을 통해 ‘내부에 개발팀이 없어서 아이디어를 구현하지 못하고 있다’는 사람들을 만나, 작은 파일럿 프로젝트부터 시작해 신뢰를 쌓는 방식으로 판로를 개척하고 있다.실제로 헬타시스와는 턱관절·안면 비대칭 AI 모델을, 리런(ReRun)과는 무릎 수술 환자를 위한 재활 디지털 치료제(DTx)를, 주식회사 라비아와는 스포츠 대회 운영 통합 플랫폼을, 더호 특허법인과는 특허 검색·분석 시스템을, 아산시와는 도시 환경 문제 해결을 위한 ‘스마트 악취 확산 예측 시스템’을 공동 개발했다.“마인드온, 연세대학교 세브란스병원, 이화병원, 미국 UNLV 등과는 환자 중심 디지털 헬스케어 및 의료 AI 플랫폼 개발을 위한 협력을 진행하고 있습니다. 이러한 프로젝트 경험을 수행하는 과정에서 설계 문서·코드 구조·운영 매뉴얼까지 전 과정의 자산을 투명하게 공유하고 있습니다. 파트너 기관이 향후 자체 개발팀을 꾸렸을 때 그대로 이어갈 수 있도록 지원하고 있다. 이러한 운영 철학 덕분에 재의뢰와 기관 간 소개가 자연스럽게 이어지며, 별도의 마케팅 예산 없이도 협력 기관과 프로젝트가 꾸준히 확대되고 있습니다.”딥에이아이빗는 현재 정부 지원 사업과 산학연 공동 연구 과제를 중심으로 회사를 운영하고 있으며, 예비창업패키지(예창)를 통해 초기 자금을 마련해 기본적인 개발 인프라와 조직을 갖추었다. 이후에는 초기창업패키지 등 후속 지원 사업과 함께, 장기적으로 이 개발 파트너십 모델을 확장하는 데 공감하는 AC·VC로부터 시드 투자를 받는 것도 검토하고 있다.무작정 규모를 키우기보다는, 여러 연구소·기업이 반복해서 필요로 하는 공통 모듈과 플랫폼을 정리해 재사용할 수 있는 형태로 고도화하고, 이를 통해 수익 구조를 안정화할 수 있는 시점에 맞춰 전략적인 투자 유치를 진행할 계획이다.창업 후 이 대표는 “교수이자 경영자로서 가장 큰 희열을 느끼는 순간은, 제자들이 학생에서 진짜 엔지니어로 성장하는 모습을 볼 때”라며 “강의실에서 만드는 과제용 토이 프로젝트와 실제 현장에서 돌아가는 라이브 시스템은 그 무게감이 완전히 다르다. 학생들이 단순한 외주 개발자가 아니라, 파트너 기관의 입장에서 깊이 고민하고 기획부터 유지보수까지 전 과정을 주도해 보면서 책임감과 자부심이 눈에 띄게 달라지는 것을 느낀다”고 말했다.“또 하나는 기술의 사각지대에 있던 조직들의 변화입니다. 전담 개발팀이 없어 아이디어만 가지고 계셨던 연구소나 기관들이, 우리와 협업한 후 ‘이제 우리도 제대로 된 기술적 토대를 갖게 되었다’라고 말할 때 큰 보람을 느낍니다. 논문과 보고서 속에 갇혀 있던 아이디어가 실제 세상에 나와 서비스로 구현되고, 그 과정에서 성장한 학생들이 자연스럽게 그곳의 핵심 인재로 자리 잡는 모습, 이것이야말로 교육과 연구, 산업 현장을 잇는 가장 이상적인 선순환이자 내가 창업을 한 이유입니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단기적으로는 현재 진행 중인 프로젝트들을 성공적으로 완수하는 것을 넘어, 현장에서 축적된 노하우를 ‘액팅 매니지 시스템(Acting Manage System)’의 핵심 자산으로 내재화하는 것”이라고 말했다.“반복적으로 발생하는 요구사항들을 재사용 가능한 공통 모듈과 프레임워크로 정제하여, 향후 어떤 파트너를 만나더라도 빠르고 정교하게 조직 내부에 침투할 수 있는 기술적 토대를 완성하고자 합니다. 중장기적인 목표는 명확합니다. ‘개발 조직이 부재한 곳에는 딥에이아이빗의 액팅 매니지 시스템을 이식하면 된다’는 공식을 시장에 정착시키는 것입니다. 단순히 시스템을 납품하는 것을 넘어, 실전 프로젝트를 통해 단련된 인재들이 파트너 기관의 핵심 인력으로 자연스럽게 진출하는 ‘교육-연구-산업 연계형 액팅 매니지 모델’을 체계화할 것입니다. 이를 통해 지역과 대학, 그리고 기업이 기술과 인재를 중심으로 함께 성장하는 지속 가능한 비즈니스 생태계를 구축하는 것이 최종 목표입니다.”딥에이아이빗은 아이템을 인정받아 대전창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com