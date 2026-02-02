하이스케이프, 창업성장기술개발사업(디딤돌) 과제완료 “PEM수전해 Ir 저감 전극 신기술 개발”

-2024년 10월부터 2025년 9월까지 수행한 창업성장기술개발사업(디딤돌) 과제 최종평가 완료 –PEM 수전해 귀금속 사용량 저감 기술 개발 기반 확보

PEM·AEM 수전해 기술 및 핵심 부품을 개발하는 스타트업 하이스케이프(대표 이훈희)가 중소벤처기업부의 연구개발 프로그램인 ‘창업성장기술개발사업(디딤돌)’을 성공적으로 마무리했다.하이스케이프는 2024년 10월부터 2025년 9월까지 ‘초저함량 IrOx 박막 촉매층 통합 PEM 수전해 애노드 개발’이라는 주제로 연구개발 과제를 수행하였다. 박막 증착용으로 활용되는 원자층 증착(Atomic Layer Deposition) 장치를 개발하는 네덜란드의 SparkNano 社와의 협력을 통해 PEM 수전해에서 반드시 해결되어야 하는 고가의 희소 귀금속 사용량을 줄일 수 있는 가능성을 확인하였다.PEM 수전해 스택에 사용되는 다공성 티타늄 층 위에 Spatial ALD라고 하는 신기술을 적용하여 Ir 사용량을 기존대비 20% 수준(기존 1.0㎎Ir/㎠, 개발품 0.2㎎Ir/㎠)으로 적게 사용하면서도 성능을 93% 수준으로 유지할 수 있었다. 다만 수전해 반응을 지속함에 따라 성능이 기존 보다 빠르게 낮아지는 점을 개선해야 하는 과제도 확인하였다.새로운 ALD 기술을 적용하여 PEM 수전해 전극에 사용되는 Ir 촉매 사용량을 현저히 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 촉매의 미세구조를 나노미터 수준에서 정밀하게 제어할 수 있다는 가능성도 확인할 수 있는 계기가 되었다. 이는 여타 다른 촉매들, 특히 수전해 뿐만 아니라 연료전지에도 사용되는 Pt 촉매에도 적용 가능하기 때문에 새로운 구조의 촉매와 전극을 개발하는 데에도 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.1년 동안의 연구개발 과제를 수행하는 동안 국내에 2건의 특허를 출원하였으며, 본 과제를 통해 얻는 연구 성과들을 하이스케이프의 PEM 수전해 스택에 적용하여 PEM 수전해 수전해 기술이 경제성을 확보할 수 있도록 개발된 기술을 보완하고 고도화 할 계획이다.본 과제에서 개발한 전극을 PEM 수전해 스택에 적용하여 상업화에 성공한다면 PEM 수전해 분야의 국내 기술 자립도를 높이고, 궁극적으로 수소 생산 플랜트 산업의 경쟁력 강화에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com