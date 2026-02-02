[대전창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 차량형 드라이아이스 터널 세정 시스템 개발하는 ‘레이벡’

국민성 레이벡 대표



드라이아이스 기반 고효율 세정기술로 작업 시간을 획기적으로 줄이고 환경오염 없이 활선 상태에서도 안전한 작업이 가능

레이벡은 유지관리 대상 시설의 활선 상태에서 부가적인 환경오염을 발생시키지 않고 사람 대신 장비가 안전하게 작업할 수 있는 ‘차량형 드라이아이스 터널 세정 시스템’을 개발하는 기업이다. 국민성 대표(53)가 2025년 4월에 설립했다.“지난 20여 년간 다양한 산업용 장비 개발과 현장 운영 업무를 경험해 왔고, 그 과정에서 터널·지하구조물의 유지관리 작업이 지나치게 위험하고 비효율적이라는 문제를 직접 보았습니다. 이 문제를 해결하기 위해 레이벡은 차량형 드라이아이스 터널 세정 시스템을 개발하고 있습니다. 터널·지하공간처럼 접근이 어려운 현장뿐 아니라, 방사성 오염물질 제거(제염)와 같은 고난도 환경에서도 활용 가능성이 높은 기술로 평가됩니다. 레이벡은 이러한 기술적 확장성을 기반으로 위험한 유지관리 작업을 자동화·지능화하는 것을 목표로 하고 있습니다.”대표 아이템은 차량형 드라이아이스 분사 기반 터널 세정 시스템이다. 기존 터널 세정은 대부분 차량이 고속으로 통행 중인 상황에서 작업자가 직접 고소작업차를 타거나 도로 위에서 수작업을 하는 방식이라 사고 위험이 매우 크다. 누전, 감전 등의 사고 방지를 위한 전기 설비에 대한 사전 작업 및 이를 제거하는 사후 작업 등으로 많은 작업시간이 소요 됐으며 세정 후 폐수처리를 위한 별도의 후처리 비용 또한 발생한다.반면 레이벡 시스템은 △드라이아이스 분사로 오염을 건식 제거(폐수 발생 없음) △전원 차단 없이(활선 상태) 세정 가능, 교통 통제 최소화 △세정 헤드를 차량에서 자동 높이·거리 제어 △작업자의 위험 노출을 획기적으로 줄이는 원격 작동 구조 △유지관리 부서가 필요로 하는 정량화된 세척 품질 확보 등의 특징을 가진다. 터널 내 그을음(매연·분진) 제거, 조명 장치 주변 세정, 신호·전력 케이블 주변 클리닝 등 사고 위험도가 높은 영역의 안전한 작업이 가능하며 결과적으로 터널내 시환경을 개선하여 교통사고를 예방 할 수 있다는 점이 핵심이다.레이벡의 경쟁력은 첫째, 활선 상태에서 작업이 가능하다는 점이다. 대부분의 세정 작업은 안전을 위해 전원을 차단하거나 전기로 인한 사고 방지를 위한 별도의 작업을 수행해야 한다. 하지만, 터널·지하차도는 전원 차단 자체가 교통·안전과 직결되기 때문에 현실적으로 어렵다. 레이벡의 시스템은 장비는 전기를 차단하지 않고도 안전하게 작동하도록 설계되어 운영 효율이 크게 높다.둘째, 작업자 안전성이다. 작업자를 위험하고 열악한 환경에 노출하지 않아 추락·감전·협소공간에 의한 사고 및 교통사고 위험이 없다.셋째, 운영비 절감이다. 드라이아이스는 세정 후 잔여물이 남지 않아 수거·처리 비용이 없고, 물세정 대비 주변 환경에 오염을 발생시키지 않으며 장비 유지비도 낮다. 넷째, 차량 기반 플랫폼이어서 이동식 작업이 가능하고, 세정 품질을 일정하게 유지할 수 있다.레이벡은 현재 도로공사, 지자체 도로관리 부서, 도시철도·철도 운영기관, 민자도로 운영사, 시설물 유지관리 전문 업체 등 지자체·공기업 중심의 B2G 시장을 1차 타깃으로 하고 있다.“초기에는 실증 중심의 파일럿 운영, 현장 시연, 장비 테스트를 통해 검증을 쌓는 방식을 택하고 있습니다. 이후 관련 학회·전시회 참여, 유지관리 협회 공동 세미나 등을 통해 시장을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 일반 산업군, 예를 들면 케미컬 플랜트, 파워 플랜트 등의 각종 산업 플랜트들에 대한 특수 세정과 원자력 관련 산업군의 방사성 오염물질 제염 서비스 등도 계획하고 있습니다.”국 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “터널 세정은 작업자에게 추락·감전·교통사고 위험이 남아 있는 고위험 작업입니다. 현장에서 이러한 문제를 반복적으로 보며 ‘사람이 하면 안 되는 작업을 장비가 대신해야 한다’라는 필요성을 절감했습니다. 또한 드라이아이스 건식 세정 기술은 방사성 오염물 제거(제염) 기술과도 높은 기술적 접점이 있어, 이 확장성 역시 창업을 결심하게 된 중요한 이유가 되었습니다.”창업 후 국 대표는 “가장 보람 있는 순간은 현장 전문가들이 ‘이 장비가 나오면 안전사고가 정말 많이 줄겠다’라고 말해줄 때”라고 말했다.“원자력 전문가들로부터 ‘기술이 완성된다면 폐로 중인 원자력 발전소의 방사성 폐기물 제염기술로 충분히 적용이 가능하다’는 평가를 들으며 기술 확장성에 확신을 얻었습니다. 또한 작업환경 개선이라는 사회적 가치를 실현하는 일이라는 점에서도 큰 보람을 느끼고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 국 대표는 “단기적으로는 차량형 시제품 완성, 터널 실증 테스트, 지자체·공기업 대상 초기 레퍼런스 확보가 목표”라며 “중장기적으로는 드라이아이스 기반의 산업 플랜트 유지관리 장비 라인업 확장, 원자력 발전소, 석탄화력발전소 등 발전 플랜트로 적용 범위 확대, 국내 실증 후 해외 인프라 관리시장 진출(동남아·중동 중심)할 계획이다. 최종 목표는 ‘위험한 유지관리 및 제염 작업을 사람이 아닌 장비가 수행하는 환경’을 구축하는 것”이라고 말했다.레이벡은 아이템을 인정받아 대전창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com