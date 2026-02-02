[대전창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 다양한 캐릭터 콘텐츠와 이모티콘을 제작하는 콘텐츠 기업 ‘먼지스튜디오’

나한희 먼지스튜디오 대표



자체 캐릭터 IP ‘먼냥솜냥’, 하찮고 무해한 귀여움을 담은 캐릭터로 일상 속 즐거움 전달

‘먼지냥이’은 ‘먼지’라는 비주류 소재를 캐릭터화했다는 점이 가장 큰 차별점

먼지스튜디오는 자체 캐릭터 IP ‘먼냥솜냥’을 중심으로 다양한 캐릭터 콘텐츠와 이모티콘을 제작하는 콘텐츠 기업이다. 하찮고 무해한 귀여움을 담은 캐릭터로 일상 속 작은 즐거움을 전하고 있다. 나한희 대표(29)가 2025년 7월에 설립했다.먼지스튜디오는 현재 총 5개의 캐릭터 IP를 보유하고 있으며, 그중 대표 IP는 ‘먼냥솜냥’이다. 카카오톡 이모티콘, 인생네컷, V컬러링 등 다양한 플랫폼을 통해 IP를 확장해 나가고 있으며, 최근에는 일본 시장 진출 준비도 진행 중이다. 또한 초등학생을 대상으로 하는 이모티콘 온라인 강의, 기업·개인 고객을 위한 이모티콘 제작 외주 서비스 등 IP 기반의 교육 및 B2B 사업도 함께 운영하고 있다.대부분의 캐릭터가 귀엽고 색감이 화려하지만, 먼지스튜디오의 ‘먼지냥이’은 ‘먼지’라는 비주류 소재를 캐릭터화했다는 점이 가장 큰 차별점이다. ‘먼지’가 가진 하찮고 무해한 이미지를 역으로 활용해 친근하고 소소한 귀여움을 강조했다. 또한 기존 캐릭터 시장에서 적극적으로 활용되지 않았던 청소·생활 관리 업계와의 콜라보 가능성도 높아 새로운 시장 확장성과 시너지를 기대하고 있다.캐릭터 IP 사업은 팬덤 형성이 핵심이기 때문에, 팬들이 재미있게 참여할 수 있는 경험을 만드는 데 집중하고 있다. 지금까지는 주로 온라인 중심으로 활동해 왔으나, 앞으로는 오프라인 행사 및 팝업 스토어 등에서 팬들이 직접 캐릭터를 만날 수 있는 기회를 확대할 계획이다.먼지 스튜디오는 올해 예비창업패키지에 선정되며 좋은 발판을 마련했다. 앞으로도 정부 지원사업을 적극적으로 활용할 계획이며, 다양한 캐릭터 관련 행사와 박람회에 참가해 바이어 및 파트너사와의 네트워크를 확장해 나갈 예정이다.나 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “처음에는 단순한 취미로 카카오 이모티콘 제작을 시작했지만, 제 그림이 누군가에게 힘이 되고 일상의 활력이 된다는 반응을 받으면서 사업으로 확장하고 싶다는 의지가 생겼습니다. 초기 자금은 개인 자본과 정부 지원사업을 통해 마련했습니다.”창업 후 나 대표는 “2025년 11월에 처음으로 부산일러스트페어에 참여해 팬들을 직접 만나는 경험을 했다”며 “그림을 보고 위로가 되었다, 삶의 원동력이 되었다는 이야기를 들었을 때 ‘먼냥솜냥’을 만들어서 정말 잘했다는 생각이 들었다. 앞으로도 제 그림이 누군가의 하루를 조금이라도 더 귀엽고 힘 나게 했으면 하는 마음으로 작업하고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 나 대표는 “먼지스튜디오는 단순히 귀여운 캐릭터를 보여주는 데서 그치는 것이 아니라, 스토리텔링을 가진 오래 사랑받는 IP를 만드는 것을 목표로 하고 있다”며 “이미 기본적인 세계관과 스토리 구상은 완성된 상태이며 이를 어떤 방식으로 풀어낼지, 팬들과 어떻게 함께 만들어갈지 다양한 방향을 고민하고 있다”고 말했다.먼지스튜디오는 아이템을 인정받아 대전창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com