[대전창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 평면렌즈로 광학 패러다임을 재정의하는 스타트업 ‘메타랩’

김택중 메타랩 대표



극한의 조건(-60℃ ~ 60℃, t=1㎛이내)에 균일한 광학품질(>4σ)을 가진 제품을 개발

반도체 공정으로 고품질의 렌즈를 대량 생산할 수 있어

메타랩은 카메라 렌즈의 곡면을 제거한 평면렌즈를 연구·개발하는 광학 기술 스타트업이다. 김택중 대표가 2025년 12월 설립했다.김 대표는 광학 분야에서 35년간 연구·개발과 제품화를 경험한 베테랑 엔지니어다. 그는 “오랜 기간 축적해 온 연구개발 역량과 실제 양산·제품화 경험을 바탕으로, 연구원(AhnLab)과 같은 기술 중심의 스타트업을 지향하며 창업에 나섰다”라고 설명했다. 창업 이전에는 블랙박스용 광학계, 비열화 광섬유, Micro-CVD 공정을 활용한 레이저 리페어 등 다양한 광학·레이저 응용 제품 개발을 주도했다.메타랩이 개발 중인 평면렌즈는 극한 환경에서도 안정적인 광학 품질을 유지하는 것이 특징이다. 영하 60도에서 영상 60도에 이르는 온도 조건에서도 4시그마(σ) 이상의 균일한 광학 품질 확보를 목표로 하고 있다.기술 경쟁력은 양산 방식에서 두드러진다. 반도체 공정을 활용해 고품질 렌즈를 대량 생산할 수 있으며, 기존 광학 렌즈 제조에 필수적이었던 고가의 정밀금형이 필요 없다. 또 극한의 온도 변화에도 품질 편차가 적고, 우주에 존재하는 상당 부분의 파장 영역을 커버할 수 있는 광학 설계가 가능하다는 점도 강점으로 꼽힌다.사업화 전략 역시 단계적으로 추진 중이다. 메타랩은 우선 대학, 정부출연연구기관, 기업부설연구소 등 연구기관을 대상으로 MVP를 제공하고, VOC 분석을 기반으로 한 공동개발을 진행하고 있다. 이후 초소형 스마트기기 분야의 2·3차 협력사와 공동 사업화 연구개발(R&BD)을 통해 실제 모듈 적용을 추진할 계획이다. 외연 확장을 위한 마케팅은 B2B 전문업체와의 협업을 통해 진행할 계획이다.초기 성장 과정에서는 정부 연구개발(R&D) 사업과 창업 지원 사업의 도움을 받았으며, 중·장기적으로는 국내외 투자 유치도 검토하고 있다.김 대표는 “기술 인력이 존중받는 회사를 만드는 것이 가장 중요한 목표”라며 “장기적으로는 Google이나 Qualcomm과 같은 글로벌 기술 기업으로 성장하는 것이 비전”이라고 밝혔다.한편 메타랩은 기술력과 사업성을 인정받아 대전창조경제혁신센터의 예비창업패키지 사업에 선정됐다.대전창조경제혁신센터는 혁신 기술 및 사업역량을 보유한 예비 창업자의 성공적인 창업을 측면에서 다양하게 공간, 시설을 지원하며, 사업화 자금과 함께 교육·멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com